“Van het meest klassieke aardappelengerecht kan je een gezonde maaltijd maken”: hoe maak je Vlaamse klassiekers met een gezonde twist?

Tip 1. Schep slim op

“Je wil gezonder eten, maar hebt geen tijd om aparte potjes te maken? Dat hoeft ook niet. Want zelfs van het meest klassieke ‘aardappelen-groenten-vlees’-potje, kan je nog een heel evenwichtige maaltijd maken door slim op te scheppen. Probeer daarbij altijd het gezonde Sanabord in gedachten te houden: minimum de helft van je bord laad je vol met groenten.”

Daarna vul je verder aan met complexe koolhydraten zoals aardappelen, volkoren pasta, zilvervliesrijst of quinoa. “Die krijgen ongeveer een kwartje van het bord, afhankelijk van hoe actief je dag was. Als je minder fysieke activiteit deed, dan heb je minder koolhydraten nodig. In dit laatste geval kan je ze vervangen door iets meer groenten. Let op: je moet ze dus niet schrappen, wel is een kleinere hoeveelheid aangeraden. Het laatste kwartje van je bord is voorbehouden voor een voedzame eiwitbron zoals vlees, vis, ei of peulvruchten. Bij stoofvlees of vol-au-vent kan je een extra salade voorzien. Een pastagerecht kan je dan weer aanvullen met groenteslierten of lasagnevellen.”

Tip 2. Durf je lievelingsgerecht eens anders klaar te maken

Je lievelingsgerecht is natuurlijk je lievelingsgerecht, net omdat je het zo lekker vindt. Logisch dat je dan wat weerstand voelt om een gezondere versie van dat oude, vertrouwde recept te maken. Maar waarom probeer je het niet eens? Veel heb je niet te verliezen. Sterker nog: als het meevalt, heb je net superveel gewonnen. Want dan kan je nog vaker genieten van je gezondere lievelingsgerecht. Ik vind het een uitdaging om die typisch Vlaamse gerechten heel subtiel in een groenterijker jasje te stoppen. Denk maar aan mijn ‘hespenrolletjes à la Sana’, mijn spaghetti-bolognaise-recept of het populaire vispannetje waarmee ik al heel veel Vlamingen wist te ‘bekeren’. Probeer ze eens.”

Tip 3. Denk aan gezondheid én aan smaak.

“Ik probeer in mijn recepten altijd een evenwicht te vinden tussen smaak en gezondheid. Want een gerecht kan dan wel heel gezond zijn, als het niet lekker is, maak je het toch niet klaar. Ik ga bewust op zoek naar die balans. Zo zal je op mijn ovenschotels wel een knapperig kaaskorstje vinden, maar strooi ik er ook geen bergen kaas over. Olijfolie is de basisolie in mijn keuken, maar soms heeft een gerecht écht die botersmaak nodig. Dan bak ik een stukje vlees of vis in olijfolie met wat boter erbij. Ook mijn zelfgemaakte desserts bevatten wel nog natuurlijke suikers, maar gewoon precies genoeg om én lekker én gezonder te zijn. Ga zelf op zoek naar die balans in jouw keuken. Experimenteer ermee. Uiteindelijk gaat het vooral om de reflex: ‘hoe kan ik dit gerecht nu lekkerder en gezonder proberen te maken?’”

Tip 4. Verklein je vleesportie.

“Een opvallend kleinere steak serveren? Dat hebben je tafelgenoten uiteraard meteen in de smiezen. Maar in een ovenschotel kan je eigenlijk heel makkelijk en onopvallend de vleesportie verkleinen. In mijn ovenschotels met gehakt - denk aan een groenterijke hachis parmentier - doe ik bijvoorbeeld best weinig gehakt, alleen merk je dat niet. Een beetje goed gekruid (kalfs)gehakt geeft echt veel smaak aan je gerecht. Ook in een spaghettisaus of lasagne kan je de vleesportie vlotjes verkleinen zonder dat iemand het merkt. Dat is beter voor je gezondheid én voor de planeet. “

