Van groentefritters tot gegrilde visballetjes: 5 recepten om de Turkse keuken op een verrassende manier te ontdekken

Maandag: groentefritters

“Vandaag maken we groentefritters. Het is een typisch Turks gerecht dat heel eenvoudig te maken is.”

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten

2 courgettes

½ paprika

1 ui

10 takjes bladpeterselie

4 eieren

100 g bloem

1 tl pul biber

1 el zout

500 ml arachideolie om in te bakken

Zo maak je het

Rasp de courgettes in een kom. Doe er een beetje zout bij en laat minimaal 15 minuten staan. Wring dan met je handen het vocht eruit. Maal de paprika, ui en peterselie grof in een keukenmachine. Schep alles in een kom en voeg de eieren erbij. Doe dan de bloem, pul biber en het zout erbij en meng tot een beslag.

Verhit een laagje arachideolie van 2 cm in een grote koekenpan. Vorm met behulp van een eetlepel koekjes van het beslag en bak ze in de olie goudbruin aan beide kanten. Laat de groentefritters uitlekken op keukenpapier. Herhaal tot het beslag op is.

TIP. Maak de groentefritters al een dag op voorhand klaar als je snel moet zijn, dan moet je ze enkel nog bakken op het moment zelf.

Dinsdag: gegrilde visballetjes

“Gegrilde visballetjes heten in het Turks ‘balik köftesi’, maar zijn dus méér Vlaams dan je misschien zou vermoeden. Ideaal om de Turkse keuken op een toegankelijke manier mee uit te proberen! Serveer ze tussen een broodje zoals hier, en je hebt een pita met vis. Een topper van formaat.”

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

½ witte ui

2 lente-uitjes

5 takjes bladpeterselie

½ el zout

½ el peper

¼ el pul biber

350 g witvis naar keuze

5 el bloem

50 ml arachideolie

2 Turkse broodjes

1 kropje little gem

6 plakjes tomaat

Voor de saus

3 el mayonaise

1 el yoghurt

½ tl sumak

½ tl gedroogde munt

½ tl zout

½ tl zwarte peper

1 el water

Zo maak je het

Doe de witte ui, lente-uitjes en peterselie in een keukenmachine en maal ze fijn. Voeg dan het zout, de peper, de pul biber en de witvis toe en maal tot een samenhangend geheel. Schep het vismengsel uit de keukenmachine en doe het in een kom. Maak je handen vochtig, zodat het vismengsel niet blijft plakken. Vorm er balletjes van en druk die met je handpalm plat. Leg de köfte op een bord en strooi in een ander, diep bord de bloem. Haal de köfte door de bloem en leg ze terug op het bord.

Verhit de arachideolie in een koekenpan en bak de köfte goudbruin aan beide kanten.

Meng alle ingrediënten voor de saus in een kommetje. Roergoed en voeg zo nodig kleine beetjes water toe om te verdunnen.

Serveer de köfte op een Turks broodje met wat littlegemblaadjes, plakjes tomaat en saus.

TIP. Maak er alvast wat meer dan je tijdens de maaltijd zelf wilt opeten als voorraad voor in je diepvries.

Woensdag: kunefe met kaas en suikersiroop

“Dit is echt het toetje der toetjes”, vertelt chef Karsu. “Toen mijn Oma Nüriye met haar vinger op de goudbruine knapperige bovenkant drukte, en het krokante laagje perfect aanvoelde, wist ze dat de vulling van de zachte kaas ook perfect was gesmolten. Ze gaf mij een blik van goedkeuring en zei dat ik alle kneepjes van het leven onder de knie had, vanaf dan kon ik van haar met zegen trouwen!”

Voor 1 pan kunefe

Bereidingstijd: 45 minuten

Ingrediënten

500 ml kokend water

250 g suiker

3 druppels citroensap

75 g ongezouten pistachenoten

200 g kadayıf (engelenhaar, dunne sliertjes deeg)

125 g mozzarella

100 g boter

Zo maak je het

Breng in een steelpan het kokend water met de suiker aan de kook. Laat op laag vuur zachtjes koken tot er een siroopachtige substantie ontstaat. Dat is na ongeveer 30 minuten. Voeg de citroendruppels toe en haal de pan van het vuur.

Hak de pistachenoten fijn.

Snijd de sliertjes kadayıf in stukjes van 1 cm en doe die in een grote kom. Smelt de boter in een pannetje en meng de boter door de sliertjes deeg. Verdeel iets meer dan de helft van het deeg over een kleine anti-aanbak koekenpan. Scheur de mozzarella in stukjes en verdeel deze evenredig over het deeg. Verdeel het resterende deeg op de mozzarella en druk goed aan.

Bak het geheel 6 tot 7 minuten op laag vuur, tot de onderkant goudbruin is. Dat kan je zien door de zijkant van de künefe voorzichtig met een mesje op te tillen. Leg een bord op de pan en draai het geheel dan in één snelle beweging om. Schuif de künefe voorzichtig terug in de koekenpan en bak weer 6 tot 7 minuten, tot ook de andere kant goudbruin is.

Haal de pan van het vuur en leg de künefe in een diep bord. Prik er met de punt van een mes een paar gaatjes in. Schenk de suikersiroop erover en laat even intrekken. Garneer met de pistachenoten.

TIP. Verras je gasten eens met kunefe in plaats van een klassieke crême brûlée. Wie weet is er wel een nieuwe klassieker geboren!

Donderdag: lamsspiesjes met uiensalade

“Niets lekkerder dan heerlijke stukjes lamsvlees op een spiesje! Leuk om mee te variëren tussen verschillende soorten brood, met gegrilde groenten en verschillende toppings erbij.”

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 20 minuten

Ingrediënten

600 g lamsbout

1 tl paprikapoeder

1 tl gemalen komijn

1 tl pul biber

1 el gedroogd bonenkruid of gedroogde tijm

1,5 el zout

1 tl zwarte peper

2 teentjes knoflook

4 el olijfolie

6 cherrytomaten

1 ui

1 paprika

4 rode pepers

4 groene pepers

stuk of 20 satéprikkers (de çöp)

Zo maak je het

Snijd de lamsbout in stukjes van ongeveer 1 bij 1 cm. Pers de knoflook. Doe de specerijen en kruiden, zout en peper, knoflook en olijfolie in een kom en meng alles goed. Voeg de stukjes lamsbout toe en vermeng ze met de marinade. Laat ze zo lang mogelijk marineren, bij voorkeur een hele nacht, dan trekken de smaken goed in het vlees.

Rijg de stukjes lamsbout aan satéprikkers. Verhit een grillpan tot die flink heet is en gril de lamsspiesjes naar wens.

Snijd de groenten in stukken. Als alle lamsspiesjes gegrild zijn, gril je de groenten nog even in de grillpan of op de barbecue. Serveer met sumak salatası.

TIP. Ook een topper voor op de barbecue.

Vrijdag: artisjokkenrijst

“Mijn vader had als verrassing voor mijn moeder eens twee gigantische blikken artisjokken meegenomen van de groothandel. Mam glunderde van geluk. ‘Voor mijn schatje’, zei mijn vader dan liefkozend. Mijn vader wist precies hoe hij ‘zijn schatje’ gelukkig kon maken. Alleen snapte ik nooit waarom hij geen bloemen gaf. Mam gaf mij knipogend antwoord: ‘Artisjokken zijn officieel ook bloemen. Zoek maar op!’ Gelijk had ze.”

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 45 minuten

Ingrediënten

3 lente-uitjes

5 à 6 lepels olijfolie

1 (winter)wortel

3 artisjokharten (te vinden bij Turkse winkel, mag ook uit diepvries)

100 g doperwtjes

100 g gewassen Turkse Baldo pirinç-rijst of risottorijst

250 ml water

10 takjes dille

1 tl zout

1 tl zwarte peper

1 tl pul biber

½ citroen

30 g granaatappelpitjes

Zo maak je het

Snijd de lente-uitjes fijn. Doe de olijfolie in de pan en bak de lente-uitjes twee minuten. Snijd de wortel in kleine blokjes. Bak mee. Snijd de artisjokharten in kleine blokjes. Bak deze ook mee. Doe de doperwten erbij. Roerbak alles nog vijf minuten.

Voeg de rijst toe en roer alles goed door elkaar.

Giet nu 250 ml water in de pan, zodat alles net onder water komt te staan.

Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat de rijst twintig minuten pruttelen met het deksel op de pan. Snijd de dille fijn. Haal de pan rijst van het vuur en bestrooi met dille. Roer dit er samen met zout, peper en pul biber goed door en laat met het deksel op de pan tien minuten rusten. Serveer met citroenpartjes en granaatappelpitjes als garnering.

TIP. Ook lekker met groene asperges!

