Van glasnoedels tot ramen: welke soort noedels kies je in de supermarkt voor welk gerecht? “Deze rijstnoedels zijn een allemansvriend”

Van Tim Boury tot Marcelo Ballardin: 14 topchefs delen exclusieve kooktips om beter te koken thuis. “Zo wordt je saus nooit meer waterig”

Hoewel sommige dingen in de keuken misschien simpel lijken, is dat in de realiteit niet altijd het geval. Krijg je die worsten nooit zo goed gebakken als op restaurant? Vallen je verse kroketten uit elkaar? Of is jouw saus altijd te waterig? 14 topchefs, waaronder sterrenchef Marcelo Ballardin en Thijs Vervloet delen elks een exclusieve tip om jouw kookkunsten tot een succes te maken. “Zet nooit het deksel op je pan als je groene groenten kookt.”