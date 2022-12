Van gezonde ‘pizza’ tot stoverijburger: 5 gerechten van Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman voor op je weekmenu

Waar je de ene dag nood hebt aan comfortfood, wil je de andere dag het liefst zo gezond mogelijk eten. Aan die behoeften voldoen onze 3 HLN-chefs elke week opnieuw door een mooie mix van gezond, klassiek en comfort samen te stellen. Het toppertje van deze week? Zonder twijfel de stoverijburger om het weekend mee in te zetten. Al valt die preistoemp ook niet te versmaden.

Maandag: plaattaart met gegratineerd witloof, ham en cheddarkaas van Sandra Bekkari

Volledig scherm Plaattaart met witloof van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Witloof is een gezonde en veelzijdige seizoensgroente. Verwerkt in deze hartige, gegratineerde plaattaart wordt dit het ultieme herfst-comfortfood, dat bovendien in geen tijd op tafel staat.”

Bereidingstijd: 5 minuten

Oventijd: 5 minuten

Prijs: € 5

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 kleine gele ui

• 3 stronkjes witloof

• 125 g ricotta

• 75 g roomkaas natuur

• 1 handvol bladpeterselie

• 2 volkoren wraps

• 50 g ham

• 2 handenvol cheddar

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Snijd de gele ui fijn en stoof aan in olijfolie. Verwijder de harde kern van de witloof en snijd in stukjes. Voeg de witloof bij de ui en stoof een 5-tal minuten. Kruid met zwarte peper en een snufje zout.

Laat goed uitlekken.

Hak de bladpeterselie fijn en meng dit bij de ricotta en de roomkaas. Kruid met zwarte peper en een snufje zout en meng goed.

Besmeer de wraps met het mengsel. Snijd de ham in blokjes en rasp de cheddar. Meng de hamblokjes en het witloof. Werk af met de cheddar.

Bak de plaattaart 15 minuten in de voorverwarmde oven tot de kaas lekker gegratineerd is. Zet de laatste 5 minuten de grill aan.

Werk af met extra peterselie.

TIP: serveer met een salade of een kom soep naar keuze.

Dinsdag: preistoemp met ribbetjes van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Preistoemp met ribbetjes van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Een oervlaamse klassieker: stoemp! Soms met spinazie, soms met puree en soms op zichzelf, maar voor deze versie kies ik eens voor prei. Serveer er ribbetjes bij en je hebt een toppertje op het menu staan. Is het al tijd voor avondeten?”

Recept van Piet Huysentruyt

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 1,90

Ingrediënten

• 12 bloemige aardappelen (bintjes)

• 4 preistengels

• nootmuskaat

• 2 rijen ribbetjes

• enkele takjes peterselie

• peper zout

• suiker

• 1 dl sojasaus

• currykruiden

• boter

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C en breng een pot water aan de kook op het vuur voor de aardappelen.

Schil de aardappelen. Was ze en snijd ze in stukken. Was de prei en snijd ze fijn.

Kook de aardappelen samen met de prei tot alles gaar is, giet af en laat het geheel nog even drogen op het vuur. Pureer met de aardappelstamper en voeg samen met een klontje boter wat nootmuskaat toe om op smaak te brengen.

Kruid ondertussen de ribbetjes met peper en zout. Overstrooi met een snufje suiker ,wat currypoeder en de sojasaus. Schuif de ribbetjes gedurende 30 minuten in de voorverwarmde oven.

Serveer de ribbetjes met de preistoemp, werk af met wat extra peterselie en druppel er wat van het braadvocht over.

TIP: Let erop dat de ribbetjes goed in het vlees zitten en dat ze niet té veel vet hebben.

Woensdag: wortelsoep met linzen en mandarijn van Sandra Bekkari

Volledig scherm Wortelsoep met linzen en mandarijn van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Weinig zaken doen meer aan de herfst denken dan een kruidige, dampende kom soep. De mandarijn geeft deze wortelsoep een verrassende toets en dankzij de linzen zal je een paar uurtjes geen honger hebben. Ideaal als maaltijd voor een stevige wandeling!”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4 voor 1 pot soep

Ingrediënten voor 1 pot soep

• 2 rode uien

• 1 teentje knoflook

• 4 wortelen

• 3 stengels selder

• 1 tl harissapasta

• 250 g rode linzen

• 2 l groentebouillon

• 1 tl kurkuma

• sap van 3 mandarijnen

• verse peterselie of koriander

Zo maak je het

Snijd de uien en de knoflook fijn en stoof ze aan in olijfolie. Snijd de wortelen in stukjes. Schil de selder en hak deze ook fijn. Stoof de wortelen, selder en harissapasta mee met de ui en de knoflook.

Voeg de linzen, groentebouillon, kurkuma en wat zwarte peper toe en laat 15 à 20 minuten koken.

Mix de soep en werk af met het mandarijnsap en verse peterselie of koriander.

TIP: de linzen in deze soep kan je vervangen door kikkererwten, zwarte of witte bonen of kidneybonen. Zeker even lekker!

Donderdag: kabeljauw met spruitjes en dragon van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Kabeljauw met spruitjes, spek en dragon van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel / Foodphoto

Piet: “Een heerlijk gerechtje voor op een doordeweekse dag. Zelf hou ik niet van spruitjes die te lang gekookt zijn en te gaar zijn. Dankzij deze techniek krijg je lekker krokante spruitjes waarmee je iedereen overtuigt, zélfs wie geen fan is.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 2,75

Ingrediënten

• 20 spruitjes

• 2 el spekblokjes

• 400 g kabeljauwmoot

• 1 teentje gehakte look

• boter (voor het aanstoven vd spruitjes)

• 120 g boter

• 1 dl water

• sap van een halve citroen

• 2 el gehakte dragon

• wat kervel

• gestoomde aardappelen, hoeveelheid naar eigen keuze

Zo maak je het

Was de spruitjes en versnijd ze heel fijn.

Stoof ze ongeveer 3 minuten aan in wat boter, samen met de spekblokjes en de fijngehakte look. Let erop dat de spruitjes mooi groen en krokant blijven.

Blus het geheel met het water, voeg het citroensap toe en werk met 120 g boter op tot een gebonden saus.

Stoom de 4 stukken kabeljauw gaar in ongeveer 5 tot 7 minuten, naargelang de dikte van de stukken.

Doe de dragon op het laatst bij de spruitjes en schik de spruitjes op een bord. Schik daarop de kabeljauw en overgiet rijkelijk met saus. Versier met wat kervel en serveer met gekookte aardappelen.

TIP: De vissoort voor dit recept kan je naargelang het seizoen vervangen door iets anders.

Vrijdag: stoverijburger van Jelle Beeckman

Volledig scherm Hamburger met stoverij © Bram Debaenst

Jelle: “Waarom kiezen voor één gerecht, als je ook twee klassiekers kan combineren? Deze stoverijburger brengt het beste van beide werelden samen. U bent gewaarschuwd: er zal gesmuld worden.”

Bereidingstijd: 1,5 uur

Prijs: € 3,21

Ingrediënten voor 2 tot 3 hamburgers

• 2 zachte broodjes

• 1 klontje boter

• 300 gram varkenswangetjes

• 2 flesjes bruin bier

• 1 eetlepel Luikse stroop

• 1 klein scheutje water

• peper en zout

• 1 eetlepel sojasaus

• 1 tl maizena opgelost in 3 eetlepels water

• tuinkers 1 schaaltje

• 1 rode ui

• 50 ml azijn (witte wijn of dragon,…-)

• ½ tl zout

• 50 ml water

• 2 el suiker

• 3 eetlepels mayonaise

• 2 tl mosterd

• peper en zout

• 1 handvol krokante friet chips (of gewone zoute chips)

Zo maak je het

1. Snijd de rode ui fijn. Meng het water, zout, azijn en de suiker in een grote koffietas en laat alles 1,5 minuut opwarmen in de microgolfoven op 750 W. Voeg de ui toe en laat die daarin marineren. Zet de koffietas in de koelkast, de ui moet koud zijn.

2. Kruid de varkenswangen met peper en zout. Kleur ze aan in een klontje boter. Voeg de Luikse stroop toe en laat 1 minuut karameliseren op een zacht vuurtje. Voeg het bier toe, samen met de sojasaus en een scheutje water, tot het vlees volledig onder water staat.

3. Laat het vlees 60 tot 90 minuten garen onder een deksel tot wanneer het zacht is. Haal de deksel van de pot en laat de saus inkoken tot een dikkere saus dat mooi rond je vlees zit. Proef en kruid eventueel bij. Werk af met de Maizena, opgelost in water, en haal van het vuur.

4. Meng de mayonaise en de mosterd.

5. Snijd de broodjes open en bak ze kort aan in een pan. Wrijf het broodje in met de saus. Plet de varkenswangetjes een beetje en beleg er vervolgens de broodjes mee. Beleg met de krokante friet chips, de gepekelde ui en werk af met tuinkers.

TIP: Serveer met een fris pintje erbij voor de ultieme smaakbeleving. Smakelijk!

Lees ook: