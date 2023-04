Van gekookt tot een spiegelei: zo maak je een ei klaar op 10 verschillende manieren

Een eitje klaarmaken vinden we doorgaans... een eitje. Grijp je toch graag terug naar een basisrecept of heb je even geen inspiratie meer voor wat aan te vangen met dat ei? Dan zetten we 10 basisbereidingen op een rijtje. Of je nu liever een ‘gebakken’ ei of een speciale bereiding verkiest: keuze genoeg voor iedereen. Pellen, bakken, of roeren maar.

1. Gepocheerd ei

Volledig scherm Een gepocheerd ei op een toast. © Shutterstock

Een ei pocheren is de ‘moeilijkste' eibereiding die er is, volgens Piet Huysentruyt. Maar toch lukt het je zeker als je het voorzichtig probeert. Wanneer je een ei pocheert, gaar je het in een vloeistof die niet kookt. Om te beginnen breng je water aan de kook. Als het kookt, zet je het vuur zachter, zodat de temperatuur net onder de 100°C zakt. Doe vervolgens een scheutje azijn in het water, dat zal ervoor zorgen dat je eiwit sneller stolt. Breek je ei in een kommetje. Roer met een lepel in het water zodat er een kleine draaikolk ontstaat. Laat het ei in het midden van de draaikolk glijden. Vorm het ei verder met je lepel, zodat het mooi bij elkaar blijft. Laat het ei ongeveer 2 minuten pocheren. Haal het daarna uit de pan, laat het schrikken onder koud water en dep het droog. Serveer met een beetje peper van de molen. Nog meer tips nodig? Check dan hier Piet zijn exclusieve uitleg én recept.

Tip: lekker op een toast avocado.

2. Roerei

Volledig scherm Een smeuïg roerei. © Shutterstock

Zacht en smeuïg: zo is een roerei op z’n best. Klop het gewenste aantal eieren los in een kom. Hoe langer je klutst, hoe taaier je eieren worden. Voeg er wat peper en zout aan toe. Verhit een beetje vetstof in een pan en giet de eieren erbij. Laat ze op een matig vuurtje stollen en roer er af en toe doorheen. Je kunt de eieren volledig laten stollen of kiezen voor een gare buitenkant en een nog smeuïge binnenkant. Afwerken doe je met verse kruiden. Sandra Bekkari serveert haar roerei op de paasbrunch graag met zalm, jonge spinazie en bieslook. Ontdek hier het recept.

Tip: zin in een chique paasvariant? Dresseer je roerei dan op een feestelijke toast met garnituur of combineer met zalm, grijze garnalen of truffel.

3. Gekookt eitje

Volledig scherm Hoe maak je een perfect gekookt eitje voor bij de paasbrunch? © Shutterstock / Africa Studio

De klassieker der klassiekers: een gekookt eitje. Bij het koken van een ei is timing alles. Wil je een zachtgekookt ei? Laat het dan niet langer dan 3 tot 4 minuten koken. Voor een halfzacht gekookt ei volstaat 5 tot 6 minuten. Een hardgekookt exemplaar vraagt dan weer iets langer: 8 minuten. Let wel op: dit is slechts een richttijd. Afhankelijk van jouw vuur en de temperatuur daarvan, verschilt de exacte kooktijd. Ontdek hier meer tips voor hét perfect gekookte eitje.

Tip: kook geen eieren in hun schaal in de microgolfoven. Wanneer het vocht in het ei het kookpunt bereikt, gaat het verdampen. De gevormde stoom voert de druk in het ei op tot het explodeert in je microgolfoven. Geen goed idee dus.

4. Omelet

Volledig scherm Een omelet. © Shutterstock

Met een omelet kun je alle kanten uit. Je begint telkens met een aantal eieren los te kloppen in een kom of een tas. Vervolgens verhit je een beetje vetstof in een pan en giet je de eieren erover. Is de omelet gebakken? Dan kies je voor puur natuur, vul je de omelet met kaas, groenten en vlees of ga je voor een zoetere variant met suiker, vruchten of confituur. Smakelijk!

Tip: je kan een omelet ook makkelijk gebruiken als een wrapje. Wikkel de omelet dicht zoals je anders je wrap zou dichtplooien. Zo heb je een gezondere versie van een wrap die minstens even lekker is.

5. Spiegelei

Volledig scherm Een spiegeleitje of een sunny side up. © Shutterstock / Africa Studio

Met een spiegelei of een sunny side up zit je altijd goed én het is niet moeilijk te bereiden. Smelt wat boter of olijfolie in een antikleefpan. Tik het ei voorzichtig stuk en breek het open in de pan. Doe dit heel voorzichtig, zodat de eidooier heel blijft. Bak het ei in de pan tot je denkt dat het klaar is. De eidooier zelf mag wel nog best vloeibaar zijn.

Tip: gebruik voldoende boter of olie om in te bakken zodat het spiegelei niet aan de pan blijft plakken. Schep het er voorzichtig uit zodat de eidooier nog heel blijft voor je het opeet.

6. Ei à la florentine

Volledig scherm Eieren op Florentijnse wijze. © Shutterstock

Florentijnse eieren of eggs à la florentine zijn in Toscane zelfs een traditioneel paasgerecht. Wat die eieren zo Florentijns maken? De spinazie die erbij komt kijken én het feit dat je de eitjes hier (gedeeltelijk) in de oven klaarmaakt. Extra groenten dus bij deze eibereiding. Je oven verwarm je eerst voor op zo'n 200 °C. Ondertussen spoel je de spinazie en zwier je die uit. Bak die aan in boter en kruid met peper, zout en nootmuskaat. Verdeel de spinazie over een ovenschaal en maak in het midden een kuiltje. Breek daar de eidooier in en bestrooi met een beetje kaas naar eigen voorkeur. Schuif dit ongeveer 12 minuten in de oven en kijk of het eiwit gestold is en of de dooier nog lopend is. Je kunt het ei ook pocheren en daarna serveren op een bedje van spinazie. Dat zijn de twee meest voorkomende manieren om ze klaar te maken.

Tip: lekker op een ciabatta.

7. Eggs benedict

Volledig scherm Eggs benedict. © Shutterstock

Het ultieme eigerecht? Eggs benedict! Bij deze typisch Amerikaanse bereiding speelt een gepocheerd ei de hoofdrol en maak je met 4 eidooiers een smakelijke Hollandaisesaus voor erbij. Je eet dus letterlijk een ei overgoten door een saus van... nog meer ei. Hiervoor doe je de 4 eidooiers in een kookpot, samen met 4 el wittewijnazijn en 4 el water. Het water zorgt ervoor dat de saus luchtig blijft en niet te zuur wordt. Klop het mengsel luchtig op een zacht vuur en verhoog het vuur wanneer de saus begint te schuimen. Klop er geklaarde boter door en kruid met peper en zout.

Tip: werk nooit met een blender voor een Hollandaisesaus en voeg de boter zeker pas op het laatst toe.

8. Eimuffin

Volledig scherm Eimuffins met spinazie en tomaatjes. © Shutterstock

Je kan het zo gek niet bedenken of er bestaat een eiversie van. In elk cakeje zit een ei, maar dat gebruik je meestal om te binden, niet als hoofdingrediënt. Toch kan een eimuffin een perfect gezonde snack zijn of een ideale toevoeging aan de paasbrunch. Lekker met extra spinazie en extra kaas om er een superlekkere hartige snack van te maken. Verwarm de oven eerst voor op 200°C en vet je muffinvormpjes in met olie of boter. Klop 4 eieren luchtig met een beetje room en bakpoeder. Kruid af met peper en zout. Meng met spinazie, kerstomaatjes en kaas. Verdeel het eimengsel over de muffinvormpjes, schuif ze de oven in voor 20 minuten en smullen maar.

Tip: vul de muffinvormpjes voor ongeveer drie vierde zodat de 'muffin’ nog voldoende kan uitzetten in de oven.

9. Eiersalade voor op het brood

Volledig scherm Verse eiersalade. © Shutterstock

Enkele eitjes over of liever zin in een spread in plaats van een volledig ei? Dan is eiersalade de bereiding waar je naar op zoek bent. Kook ze 8 minuten, laat ze even schrikken onder koud water en pel ze zonder je vingers te verbranden. Snijd de eieren in kleine stukjes. Meng deze mix vervolgens met mayonaise, verse peterselie en bieslook, peper en zout.

Tip: mag het wat meer zijn? Doe er dan gebakken spekblokjes bij. Het geheel kun je serveren in een kom of, als het eens iets anders mag zijn, in lege eierschalen.

10. Een eitje voor de show

Volledig scherm Met een eidooier krijg je een glanzende laag op een cake. © Shutterstock / Ahanov Michael

Tot slot steelt een eitje ook al eens graag de show op een andere manier: in de vorm van een glanzend laagje op die paascake die je hebt gebakken bijvoorbeeld. Wil je ook zo’n mooi glanslaagje op je versgebakken cake? Klop dan een eierdooier los en strijk die vervolgens over het nog warme gebak. Wedden dat jouw cake de show zal stelen.

Lees ook: