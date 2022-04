Van gebakken vis in romige saus tot currynoedelsoep: deze 5 gerechten van het HLN Eten-weekmenu zet je graag op tafel

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: lintpasta met pulled chickensaus

Volledig scherm Lintpasta met pulled chickensaus van Sonja Peeters © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 25 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 ml kippenbouillon

• 500 g kipfilets

• 400 g lintpasta

• 200 g mascarpone

• 200 ml lichte room

• 150 g groene pesto

• 4 lenteuitjes, in ringen

• 150 g zongedroogde tomaten, dun gesneden

• 30 g geraspte parmezaanse kaas

• 50 g rucola

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Breng de bouillon aan de kook en pocheer er de kipfilets 15 minuten in tot het vlees zacht en gaar is. Kook de pasta beetgaar in gezouten water. Giet af en bewaar een kopje van het kookvocht.

Verwarm de mascarpone met de room en de pesto. Giet er zoveel kookvocht bij tot je een smeuïge saus hebt. Roer er de lente-ui en zongedroogde tomaten onder en laat nog even doorwarmen. Proef en kruid met peper en zout.

Haal de kip uit de bouillon en trek in stukjes. Voeg toe aan de saus en meng alles goed onder elkaar.

Verdeel de pasta over de borden en schep er de saus met de pulled chicken op. Werk af met kaas en rucola.

Tip: In plaats van zongedroogde tomaatjes kan je ook verse kerstomaatjes nemen die je even in de oven laat poffen met wat olijfolie, peper en zout.

Dinsdag: gebakken vis met romige vissaus van Belgische vermout

Een stukje vis smaakt altijd en zéker wanneer er een scheutje België aan toegevoegd wordt. Vermout geeft een frisse toets aan de saus en maakt er een heerlijk verfijnd gerecht van.

Volledig scherm Gebakken vis met romige vissaus van Belgische vermouth van Elise Van de Poele © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 600 g pompoen

• 250 g shiitakes

• olijfolie

• ½ kl tijm

• peper en zout

• 600 g witte visfilet op vel (leng, makreel, rode poon, tong …)

Voor de saus

• 1 sjalot

• 1 teentje knoflook

• olijfolie

• 1 kl curry

• 60 ml Belgische witte vermout (bv. 7 SINS)

• 600 ml visfond

• 150 ml room

• peper en zout

Zo maak je het

Pel en snipper de sjalot fijn. Pel en plet de knoflook. Verhit een scheutje olie en stoof de sjalot, knoflook en curry zacht. Blus met de vermout en visfond en laat inkoken tot de helft. Voeg de room toe en laat opnieuw even inkoken. Kruid bij met peper en zout. Zet opzij.

Schil en ontpit de pompoen en snijd in blokjes. Snijd de grote shiitakes in stukken.

Verhit een scheutje olijfolie en bak de pompoenblokjes met de tijm gaar en goudbruin. Voeg de shiitakes toe en laat nog 2 minuten meebakken. Kruid alles met peper en zout.

Bak de vis in een scheutje olijfolie gaar en kruid met peper en zout.

Warm de saus kort op, schuim ze eventueel even op met een mixer en voeg een scheutje olijfolie toe. Serveer de vis met de gebakken pompoen en de romige currysaus.

Tip: Kijk eens in je koelkast welke groenten er nog in liggen of welke groenten in het seizoen zijn. Het voordeel van vis is dat ze goed afsmaken met zowat elke groente!

Woensdag: wortelcake

Deze sappige, rijke wortelcake is ideaal als dessert na een lange werkdag of in cupcakevorm het perfecte tussendoortje om mee te nemen naar het werk. De bereiding duurt niet lang, en na even wachten tot hij uit de oven komt, is het smullen geblazen.

Volledig scherm Goed gevoel maart Elise kookt © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 25 minuten

Oventijd: 55 minuten

Ingrediënten

• 80 g kastanjemeel (of boekweit)

• 200 g bloem

• 100 g amandelpoeder

• 200 g rietsuiker

• 1 tl kaneel

• 2 kl gemberpoeder

• snuf nootmuskaat

• 2 kl bakpoeder

• 1 kl baksoda

• 200 ml zonnebloemolie

• 200 ml plantaardige melk

• 350 g geraspte wortelen

• 80 g walnoten of hazelnoten

Voor de vulling

• 80 g vegan roomkaas

• 160 g plantaardige boter

• 150 g bloemsuiker

Zo maak je het

Meng het kastanjemeel, de bloem, het amandelpoeder, de rietsuiker, de kaneel, het gemberpoeder, de nootmuskaat, het bakpoeder en de baksoda. Meng met de zonnebloemolie, plantaardige melk, geraspte wortelen en noten tot een egaal beslag.

Vet 1 grote of 2 kleinere bakvormen in en vul ze met het beslag. Zet in een voorverwarmde oven van 175 °C gedurende 45-55 minuten of tot de cake gaar is (prik met een mes in het beslag, als het mes er proper uit komt, is de cake gaar). Laat afkoelen.

Klop voor de vulling de vegan roomkaas, plantaardige boter en bloemsuiker luchtig. Bewaar in de koelkast.

Snijd de taart overlangs door en vul met de plantaardige botercrème. Bewaar in de koelkast.

Tip: Het beslag is ook heerlijk in de vorm van cupcakes! Bovendien neem je de cakejes dan makkelijker mee als tussendoortje.

Donderdag: currynoedelsoep

Deze currynoedelsoep is perfect als thuiswerklunch of als avondeten. Eens je ervan geproefd hebt, zet je dit ongetwijfeld wel vaker op het menu...

Volledig scherm Currynoedelsoep van Sonja Peeters © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 25 minuten

Ingrediënten

• 250 ml groentebouillon

• 1 steranijs

• stukje gember, in plakjes

• 1 ei

• 1 el gele currypasta

• 100 ml kokosmelk

• 50 g eiernoedels

• 50 g spinazie

• 2 el maïskorrels

• 1 lente-ui, in ringetjes

• handvol koriander

• 1 tl sesamzaadjes

• peper en zout

Zo maak je het

Breng de groentebouillon aan de kook. Voeg de steranijs en de gember toe en laat 5 minuten koken. Kook het eitje in 4 minuten zacht.

Roerbak ondertussen de currypasta 2 minuten en blus dan met de kokosmelk. Giet er de hete bouillon bij en laat 8 minuten koken. Voeg de eiernoedels toe en laat garen. Doe de spinazie bij de soep en laat slinken. Schep er de maïskorrels onder en laat nog even doorwarmen.

Schep de soep in een diepe kom. Pel het zachtgekookte ei, halveer het en leg de twee helften in de noedelsoep. Werk af met de lente-ui, koriander en de sesamzaadjes

Tip: Serveer met lepel én stokjes om een restaurantgevoel te krijgen

Vrijdag: naanpizza met lentegroenten en ansjovis

Met deze naanpizza geraak je binnen 20 minuten in de weekendsfeer! De ansjovis is in dit gerecht tegelijkertijd een smaakmaker als een finishing touch. Liever een vegetarische pizza? Dan is verkruimelde tofu een lekker alternatief!

Volledig scherm Naanpizza van Sonja Peeters © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 10 minuten

Oventijd: 10 minuten

Ingrediënten

• 200 g kleine worteltjes, in de lengte gehalveerd

• olijfolie

• 200 ml passata

• peper en zout

• 1 courgette, in slierten

• 1 gele paprika, in reepjes

• 3 ansjovisfilets

• 60 g gemengde sla

• 150 g kerstomaatjes, gehalveerd

• 4 lenteuitjes, in ringen

• bosje basilicum

• scheutje witte balsamico

Zo maak je het

Kook de worteltjes beetgaar.

Verwarm de oven voor op 200°C. Bestrijk het naanbrood met de passata. Kruid met peper en een beetje zout. Beleg met de courgettelinten, paprikareepjes en de worteltjes. Bedruppel met olijfolie en schuif 10 minuten in de oven.

Laat de ansjovisreepjes smelten in wat hete olie. Hussel de gemengde salade met de tomaatjes, lente-ui, basilicum, balsamico en olijfolie.

Haal de pizza’s uit de oven en schep er de salade op. Bedruppel met de ansjovisolie en serveer meteen.

Tip: Wil je er een veggie naanpizza van maken? Verkruimel dan een blok tofu en knijp het water er goed uit in keukenpapier. Meng de tofu met olie, verdeel over een met bakpapier bedekte bakplaat en bak in 13 minuten knapperig in een oven op 200°C. Bestrooi de naanpizza met de verkruimelde en crispy tofu in plaats van met de ansjovis.

Lees ook: