Van fruitige tabouleh tot asperges op z’n Hollands: 5 frisse lentegerechten om deze week je menu mee op te fleuren

De zon van achter de wolken tevoorschijn toveren is momenteel onmogelijk, maar de zon op je bord krijgen kan gelukkig wel. Onze HLN-chefs delen 5 heerlijke recepten die dat effect hebben. Van fruitige tabouleh en wok à la greque tot rode poon met tomatenvinaigrette: deze gerechten zitten vol smaak, kleur én vitaminen!

Maandag: fruitige tabouleh van quinoa met kip van Sandra Bekkari

Fruitige tabouleh van Sandra Bekkari

Sandra: “Deze kleurrijke tabouleh heeft zoveel zonnige vibes dat ik hem zeker in de lente graag als lunch eet. Zowel tijdens een dagje thuiswerken als on the go of voor op kantoor. Erg voedzaam en toch licht. Geen middagdipje met dit gerecht!”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

100 g quinoa

200 g groentebouillon

250 g kippenfilet

cajunkruiden

zwarte peper

snuifje zeezout

olijfolie

75 g granaatappelpitten

2 schijven ananas

2 lente-uitjes

platte peterselie

2 el walnoten

1 el rozijnen

Zo maak je het

Spoel de quinoa grondig onder stromend water en kook gaar in de groentebouillon gedurende 12 à 15 minuten. Laat nog even wellen op het vuur en laat afkoelen.

Snijd de kippenfilet in blokjes en kruid met cajunkruiden, zwarte peper en zeezout. Bak ze in olijfolie.

Snijd intussen de ananas in blokjes en hak de lente-ui en platte peterselie fijn. Hak de walnoten grof.

Meng de quinoa met de granaatappelpitten, de ananas, de lente-ui, peterselie, walnoten, rozijnen en olijfolie. Kruid af met peper en zout.

Tip: Als je verse granaatappel gebruikt, rol die dan eerst over een werkblad terwijl je er hard op duwt. Snijd dan de vrucht in twee en sla met een houten lepel op de schil, zodat je de pitjes gemakkelijk uit de vrucht kan verwijderen.

Dinsdag: asperges op Hollandse wijze van Piet Huysentruyt

Asperges op Hollandse wijze van Piet Huysentruyt

Piet: “België is natuurlijk het aspergeland bij uitstek. De Vlaamse zijn de beste, maar ook over de grens hebben ze smakelijke exemplaren, in Nederlands-Limburg. Vandaag eens een receptje op Hollandse wijze maar mét gekookte aardappels voor de Vlaamse toets.”

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 2,80 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

24 mooie witte asperges

klontje boter

4 el wittewijnazijn

10 el olijfolie

2 el yoghurt

4 el room

nootmuskaat

4 sneetjes gekookte ham

4 eieren

2 el gehakte peterselie

20 krieltjes

40 g boter

1 teentje look

4 el peterselie, fijngehakt

Zo maak je het

Kook de krieltjes in de schil tot ze gaar zijn. Haal de schil eraf en bak de krieltjes in gesmolten boter aan met fijngehakte look en overstrooi dit met peterselie.

Schil de asperges en stoom of kook ze in gezouten water tot ze gaar zijn. (Zie tip onderaan.)

Mix de wittewijnazijn met de yoghurt, de room en olijfolie tot een vinaigrette.

Kook de eieren 10 minuten tot ze hardgekookt zijn. Spoel onder koud water, pel ze en plet ze fijn.

Snijd de gekookte ham in blokjes. Smelt een klontje boter in de pan en wentel de asperges in de ham. Kruid met peper, zout en wat nootmuskaat.

Serveer de lauwe asperges met de vinaigrette van yoghurt. Werk af met de eieren, de blokjes ham, de verse krieltjes en peterselie.

Tip: Asperges klaarmaken is niet makkelijk. Dat komt vooral omdat je in de supermarkt niet altijd asperges van Belgische afkomst vindt, maar soms ook van Spaanse afkomst. Andere soorten moeten langer koken voor ze gaar zijn. Daarom is het moeilijk om er een precieze gaartijd op te plakken. Voor Belgische asperges is ongeveer 8 minuten voldoende, afhankelijk van de dikte.

Woensdag: groentewok à la grecque van Sandra Bekkari

Groentewok à la grecque van Sandra Bekkari

Sandra: “Ik vind het heerlijk om groenten te wokken. Ze worden snel verhit en daardoor blijft de smaak optimaal en behoud je alle nodige vitaminen. Een heerlijke, kruidige dressing maakt het gerecht helemaal af. En het allerbeste: dit gerecht is zo klaar!”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 3 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

600 g groenten naar keuze (wortelen met loof, venkel, courgette, champignons …)

100 g feta

1 handvol bladpeterselie

Voor de dressing

2 el wittewijnazijn

2 tl acaciahoning

4 el olijfolie

½ tl korianderzaadjes

1 lente-ui

1 el tomatenconcentraat

sap van ½ limoen

2 teentjes knoflook

1 kruidentuiltje

Zo maak je het

Plet het korianderzaad, snijd de lente-ui in ringen en pers de knoflook.

Doe alle ingrediënten voor de dressing in de wokpan, voeg 60 ml water toe en laat zo’n 10 minuten trekken op een laag vuur. Roer regelmatig om.

Snijd ondertussen de groenten in partjes.

Giet de dressing uit de pan en houd apart.

Wok de groenten in dezelfde pan in hete arachideolie, de hardste groenten eerst. Kruid met peper en zout.

Giet de dressing terug in de pan als de groenten beetgaar zijn en meng. Verhit nog even.

Snijd intussen de bladpeterselie fijn.

Serveer met feta en werk af met peterselie.

Tip: Geen fan van korianderzaad? Je kan ook dezelfde hoeveelheid komijn- of venkelzaad gebruiken.

Donderdag: rode poon met tomatenvinaigrette en capellini van Piet Huysentruyt

Rode poon met tomatenvinaigrette en capellini van Piet Huysentruyt

Piet: “Toen ik samenwerkte met Peter Goossens in Le Pré Catalan in Parijs waren de gasten zot van de rode poon. Toen begreep ik eerst niet waarom dit gerecht zo populair was. Tot ik besefte dat je het bijna nergens anders kon eten zonder de graatjes erin. Dat deden wij al voor hen! Laat je daar vooral niet door tegenhouden om de vis op het menu te zetten. Smakelijk!”

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 5,23 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

4 rode ponen in filet (120 gr p.p.)

4 kleine tomaten

sap van 1 citroen

12 el olijfolie

1 teentje look, fijngehakt

1 sjalot, fijngehakt

1 el gehakte bieslook

1 el gehakte basilicum

4 zwarte olijven, fijngehakt

1 el dille

1 el kervel

1 kl accaciahoning

klontje boter

olijfolie

200 g capellini

Zo maak je het

Snijd de tomaten in vier stukken en haal de zaadjes eruit. Snijd de tomaten in blokjes van 0,5 cm.

Hak de sjalot fijn en stoof aan in wat boter. Voeg er de look en de tomatenblokjes aan toe en laat nog even een minuutje stoven.

Doe er het sap van de citroen, de acaciahoning en de olijfolie bij. Breng op smaak en voeg er op het einde de fijngehakte kruiden en de olijven aan toe.

Kruid de vis langs beide kanten en gril of bak hem in olijfolie aan, tot de poon er langs beide kanten bruin uitziet. Dit duurt ongeveer 1 minuut per kant.

Zet water op voor de pasta en kook de capellini gaar in de tijd die de verpakking voorschrijft.

Serveer de vis met de tomatenvinaigrette en fijne capellini.

Tip: Rode poon is een vis met veel graten die zelfs met een klein tangetje er moeilijk uit te krijgen zijn. Daarom raad ik aan om die in een rechte lijn volledig uit te snijden. Je verliest dan een beetje vis, maar het is aangenamer om hem zo op te eten.

Vrijdag: spaghetti met steak en pepersaus van Jelle Beeckman

Pasta met steak en pepersaus van Jelle Beeckman

Jelle: “Eén van onze Vlaamse klassiekers in een Italiaans jasje. Moet dat dan? Niet per se, maar als je het geprobeerd hebt, zal je snappen waarom het wel kan: snel klaar en overheerlijk. Mis je wat groenten? Werk dan af met rucola of maak er direct een champignon-pepersaus van!”

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 3,78 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

2 steaks

1 sjalotje

1/2 glas witte wijn

75 g groene peperbolletjes

250 ml volle room

1/2 runderbouillonblokje

220 g spaghetti

peper en zout

fijngesneden bieslook

parmezaanse kaas

bakboter

Zo maak je het

Snijd het sjalotje fijn en bak aan in een klontje boter. Blus na 3 minuten met de witte wijn en laat 1 minuut inkoken. Voeg de room toe en verbrokkel het bouillonblokje.

Giet de peperbolletjes in een zeef en spoel even af onder stromend water. Voeg toe aan de saus en laat 5 minuten inkoken op een zacht vuurtje.

Kook de spaghetti ondertussen in licht gezouten water. Wanneer de spaghetti bijna klaar is, giet je een pollepel van het kookwater bij de saus.

Kruid de steak met peper en zout. Bak mooi saignant of ‘rare’ en laat even rusten.

Kook de spaghetti 30 seconden minder lang dan beschreven op het pakje. Giet af en doe terug in de pot, samen met de pepersaus. Laat nog 30 seconden goed doorkoken en roer voortdurend.

Snijd de steak in fijne plakjes. Serveer de pasta en werk af met fijngesneden bieslook en parmezaan.

Tip: Vervang de steak gerust door kip of gehaktballetjes. De saus past daar trouwens ook perfect bij. Liever vegetarisch? Ga dan bijvoorbeeld voor fijngesneden knolselder of een mix van paddenstoelen

