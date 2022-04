Van eten in een skihut met panoramisch uitzicht van 360° tot gegrild vlees in een tipitent: 8 culinaire adresjes op de skipiste

Tussen het skiën door kun je niet alleen genieten van adembenemende uitzichten langs de pistes, maar ook van bijzondere architectuur én culinaire hoogstandjes in skihutten en restaurants. En dan hebben we het voor één keer niet over de après-ski. In deze 8 restaurants verspreid over Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Frankrijk combineer je wintersport met design en lekker eten op het hoogste niveau. Toch nog maar een skireis boeken dan maar?

Oostenrijk

Ice Q: alpine cuisine op topniveau

Volledig scherm Ice Q in Oostenrijk serveert gastronomische hoogstandjes, het liefst met een uitzonderlijke wijn erbij. © RV

Ice Q is een architectonisch meesterwerk van een 900 m2 allesomvattende glazen constructie op de top van de Gaislachkogl in de bergen van Sölden. Hier ervaar je de alpine cuisine en wijncultuur op topniveau, letterlijk en figuurlijk, terwijl je geniet van een waanzinnig panorama. Chef-kok Klaus Holzer zwaait de plak in de keuken en verwent zijn gasten graag met gastronomische hoogstandjes. Het liefst doet hij dat met een uitzonderlijke wijn erbij, zoals de Pino 3000. Naast het restaurant is er ook een lounge en café die de perfecte pitstop is voor iedereen die zin heeft in een heerlijke strudel of een goed glas wijn. En wie weet loop je er James Bond nog tegen het lijf: het futuristische Ice Q restaurant was het decor van enkel scènes in de film ‘Spectre’.

Gaislachkogl (Sölden) op 3.048 meter hoogte Openingsuren: dagelijks van 9 tot 16 uur. Tot 24 april 2022 www.iceq.at

Addis Abeba[r]: goed eten op zonnig terras

Volledig scherm Addis Abeba[r] restaurants skiën op de pistes sneeuwpistes eten © rv

Op de afdaling van de Alpenkogelbahn in Galtür bots je op een bijzondere berghut waarvan zowel de naam als het gebouw apart te noemen zijn voor de Alpen. Het ontwerp van Addis Abeba[r] is geïnspireerd op een sneeuwkristal, al lijkt de witte kubus volgens sommigen meer op een grote schoenendoos. Ook de naam is apart: die verwijst naar de naam van de eigenaar van de hut, Adi Walter, en heeft niets te maken met de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Al zijn er gelukkig niet alle Alpen-clichés overboord gegooid: hier kun je overdag terecht voor goed eten op een zonnig terras en kun je na het skiën genieten van drankje met een leuk deuntje op de achtergrond.

Galtür op 1.700 meter hoogte Openingsuren: dagelijks van 10 tot 19 uur. Après-ski vanaf 15 uur www.addis-abebar.at

Italië

Oberholz: verfijnde gerechten met regionale ingrediënten

Volledig scherm Oberholz © RV

In het hart van de Dolomieten (Zuid-Tirol, Noord-Italië) biedt de alpenhut Oberholz een ongelooflijk panoramisch uitzicht van 360°. Dit zonder zelf op te vallen, want de architectuur van deze alpenhut vloeit naadloos over in de omgeving. De buitenkant doet denken aan een omgevallen boom met talrijke takken die uit de helling tevoorschijn komen, terwijl in het interieur de kromlijnige structuur net voor kleine, salonachtige nissen zorgt die een intieme sfeer creëren. Voor bezoekers is dit dan ook dé plek om gezellig te ontspannen op het zonnige terras of in een van de drie salons waar je kunt genieten van verfijnde gerechten met natuurlijke en regionale ingrediënten.

Obereggen (Eggental) op 2.096 meter hoogte Openingsuren: dagelijks van 9.30 tot 16 uur. Tot 18 april oberholz.com

Zwitersland

Cabane des Violettes: traditionele gerechten

Volledig scherm Traditionele gerechten zoals rösti staan in Cabane des Violettes op het menu. © Cabane desViolettes

Cabane des Violettes staat met zijn oude stenen muren en rood-witte luiken in groot contrast met de glitterwereld beneden in de mondaine bergdorpjes Crans en Montana. In deze skihut kom je voor authentieke gezelligheid en verfijnde lokale specialiteiten die tijdens de wintermaanden door sterrenchef Franck Reynaud verzorgd worden. Zo staan er op het menu eenvoudige, traditionele gerechten als rösti met spiegelei, een kaas-ovenschotel of kaasfondue. Weliswaar allemaal met finesse bereid en geserveerd bij een prachtig uitzicht over de bergen.

Crans-Montana (bergstation Violettes-Express) op 2.208 meter hoogte Openingsuren: dagelijks van 11 tot 16.30 uur. Ontbijt uitsluitend met reservatie tot 10 uur www.cabanedesviolettes.ch

La Vacca: fijnste vleesspecialiteiten

Volledig scherm la vacca laax zwitserland © rv

In het Zwitsere wintersportoord Laax doen ze graag een beetje apart. Neem nu La Vacca, een verwarmde tipitent midden op de skipiste waar je kunt smullen van de fijnste vleesspecialiteiten van de grill in een decor gevuld met dierenhuiden en dierenkoppen. Zitten doe je gezellig rond een haardvuur, met zicht op het vlees dat er aan het grillen is. Leuk detail: in een ver verleden was deze zaak gewoon een skilifststation.

Flims (Laax) op 1.630 meter hoogte Openingsuren: donderdag tot zondag van 11.30 tot 16.30 uur lavacca.com

Frankrijk

Maya Altitude: houtskoolgrill en tandoori-oven

Volledig scherm Maya Altitude © RV

Maya Alitude is een nieuwe hotspot voor fijnproevers bovenaan de stoeltjeslift Tougnète (tussen Méribel en Saint-Martin-de-Belleville). De menukaart werd samengesteld door de met Michelinster bekroonde chef Akrame Benallal en chef Christophe Dupuy, en bevat vooral specialiteiten uit de Savoie die ofwel op de houtskoolgrill ofwel de tandoori-oven worden bereid. Daarnaast is er ook een take-out bar en – natuurlijk – een panoramisch terras met een vrolijke mix van kleurrijke zetels.

Méribel op 2.400 meter hoogte Openingsuren: dagelijks van 9 tot 16.30 uur maya-altitude.com

Bistro Machet: democratische gastronomie zonder poespas

Volledig scherm Bistrot Machet-a-cottarel © Anthony Cottarel

Julien Machet, sterrenchef van het restaurant Le Farçon in Courchevel, liet de haute cuisine voor wat het is en richt zich voortaan op bistronomie met Bistro Machet. Deze bistro bevindt zich in het hart van het dorp La Tania, op de plaats van de vroegere Chrome Bar, en biedt een gastronomische keuken zonder poespas aan met vooral lokale ingrediënten en specialiteiten. Een culinair, maar democratisch hoogstandje.

La Tania (Courchevel) op 1.400 meter hoogte Openingsuren: van dinsdag tot zaterdag van 9 tot 23 uur, zondag van 9 tot 18 uur www.julienmachet.com/bistrot-machet/

Roc Seven: de coolste Italiaan van de skipiste

Volledig scherm Roc Seven © Yann Florentin

Roc Seven is niet zomaar een Italiaans restaurant; het is een feestelijke en gezellige plek waar je naast van een hapje en een drankje ook kunt genieten van coole dj-sets en shows (vanaf 14 uur). Roc Seven is het laatste nieuwe restaurantconcept van de groep Fahrenheit Seven met een elegant interieur dat geïnspireerd werd op de omliggende natuur en bossen.

Les Menuires op 2.300 meter hoogte Openingsuren: dagelijks van 9 tot 16 uur rocseven.com

