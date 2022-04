Van een verfrissende lentesalade tot pure comfortfood: deze 5 gerechten van het nieuwe HLN Eten-weekmenu moét je geproefd hebben

WeekmenuNog op zoek naar inspiratie voor je volgende weekmenu? Het HLN Eten-weekmenu snelt je iedere vrijdag ter hulp. Met deze 5 recepten word je week zonder twijfel een smakelijk succes. En we kunnen verklappen: deze gerechten smaken naar meer...

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: walnotenpancakes met pompelmoes

Als je jouw week meteen goed wil starten, dan zijn pannenkoeken altijd een goed idee. Wat dacht je van deze walnotenpancakes met pompelmoes?

Volledig scherm Walnotenpancakes met pompelmoes van Elise Van de Poele. © The Fresh Light

Bereidingstijd: 25 minuten

Ingrediënten voor 6 pancakes

• 70 g walnoten

• 50 g havermout

• 200 ml karnemelk of plantaardige melk

• 50 g boekweit- of volkoren tarwebloem

• 1 tl bakpoeder

• 1 tl baksoda

• snuifje zout

• 1 tl kaneel

• 2 à 3 el ongeraffineerde rietsuiker of suikervervanger

• zonnebloemolie

• 2 eieren (1 dooier, 2 eiwitten)

• 230 g Griekse yoghurt

• snuifje vanillepoeder of -essence

• 1 à 2 el rietsuiker

• 1 pompelmoes

Zo maak je het

Mix de walnoten en havermout fijn in een blender. Meng met de melk en laat de walnoten en de havermout minstens 30 minuten weken. Voor de vanillesaus doe je 150 gram Griekse yoghurt samen met het vanillepoeder (of de vanille-essence) en rietsuiker. Bewaar dit in de koelkast.

Meng de bloem met het bakpoeder, de baksoda, het zout, de kaneel en de rietsuiker. Voeg het havermoutmengsel, 1 eetlepel olie, 1 eidooier en 80 gram Griekse yoghurt toe. Klop kort tot een egaal beslag.

Klop de 2 eiwitten luchtig en lepel ze voorzichtig onder het beslag.

Schep met een pollepel 2 of 3 hoopjes in een ingevette hete pan. Laat 1 minuut bakken, draai om en laat verder garen. Bak zo alle pannenkoekjes.

Serveer met de pompelmoes en vanillesaus.

Tip: eet je glutenvrij? Gebruik dan glutenvrije havermout.

Dinsdag: pizza met broccoli en waterkers

Een pizza hoeft echt niet altijd belegd te worden met klassieke tomatensaus en kaas alleen. Deze keer kiezen we een ricottamengsel, broccoli en waterkers voor op het pizzadeeg. Strooi daar nog een vleugje chili over en je krijgt een pikante groene versie om van te smullen.

Volledig scherm Pizza met broccoli en waterkers van Elise Van de Poele. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten

Ingrediënten voor 1 pizza

• 100 g witte bonen

• 1 teentje knoflook

• 120 g ricotta (van De Zuivelarij)

• olijfolie

• 1 citroen

• peper en zout

• 80 g pittige harde kaas (Flandrien Grand Cru, Mimolette, oude Hollandse kaas…)

• 1 rol pizzadeeg

• 1 broccoli

• 1 el zonnebloempitjes

• chilivlokken

• 1 bakje waterkers

Zo maak je het

Laat de witte bonen uitlekken. Pel de knoflook. Doe de ricotta, witte bonen, knoflook, 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel citroensap en peper en zout in een blender en mix fijn.

Rasp of hak de kaas grof. Laat de oven voorverwarmen tot 230 °C.

Rol het pizzadeeg uit tot een ronde vorm van 5 mm dikte. Besmeer met het ricottamengsel, beleg met de kaas, stukjes broccoli, zonnebloempitjes, een beetje chilivlokken en een snuf zout en besprenkel met olijfolie.

Zet in de hete oven gedurende 10 tot 12 minuten of tot de pizza goudbruin is.

Meng de waterkers met enkele druppels citroensap en olijfolie, en kruid met peper en zout. Beleg de pizza met de waterkers en serveer meteen.

Tip: Vergeet niet dat de stronk van de broccoli bomvol vitaminen zit, je kan die dus zeker mee opeten.

Woensdag: groene lentesalade met asperges, tuinbonen, chorizo en zachtgekookte eitjes

De asperges en zachtgekookte eitjes nog niet beu gegeten na de paasbrunch afgelopen weekend? Gebruik de overschotjes eventueel dan nog in een frisse lentesalade. Snel klaar en perfect voor bij warmere temperaturen.

Volledig scherm Groene lentesalade van Sonja Peeters. © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 20 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 150 g tuinbonen (diepvries)

• 1 teentje look

• 40 g rucola

• handvol basilicumblaadjes

• 2 el witte wijnazijn

• 8 groene asperges

• 2 little gem

• 100 g chorizo, in blokjes

• 4 eieren

• ½ tl chilivlokken

• 30 g geraspte parmezaanse kaas

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Blancheer de tuinbonen 5 minuten in kokend, gezouten water. Giet af, spoel onder koud water en verwijder de vliesjes.

Mix de look met de helft van de rucola, basilicum, de azijn en een scheut olijfolie glad. Kruid met peper en zout.

Snijd de harde onderkant van de asperges weg. Halveer de little gems. Bestrijk de groenten met olijfolie en gril ze goudbruin in een grillpan. Bak de blokjes chorizo in een droge koekenpan krokant. Laat uitlekken op keukenpapier. Kook de eieren in zes minuten halfzacht.

Schik de rest van de rucola op een schaal. Verdeel er de groenten over. Bestrooi met de blokjes chorizo en kruid met de chilivlokken. Druppel er de dressing over. Halveer de eitjes en leg ze erbij. Werk af met de kaas en de resterende basilicum.

Tip: Deze salade neem je ook handig mee als lunch naar het werk.

Donderdag: champignon-paprikaballetjes met mosterdsaus

Van balletjes in tomatensaus tot champignon-paprikaballetjes met mosterdsaus: balletjes werken altijd. Tijd voor een alternatief voor de Vlaamse klassieker met extra groenten én extra veel smaak.

Volledig scherm Champignon-paprikaballetjes met mosterdsaus van Elise Van de Poele. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 30 minuten

Oventijd: 35 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• ½ bouillonblokje

• 100 g (volkoren)couscous

• 2 el gebroken lijnzaad

• 80 g gegrilde paprika’s uit bokaal

• 1 sjalot

• 1 teentje knoflook

• 200 g champignons

• 2 el maiszetmeel

• 50 g bloem

• 60 g broodkruim

• ½ kl gerookt paprikapoeder, peper en zout

• olijfolie

• ½ groentebouillonblokje

• 250 ml plantaardige room

• 2 kl grove mosterd

• peper en zout

• 1 el maiszetmeel

Zo maak je het

Breng 120 ml water met ½ bouillonblokje aan de kook en giet dit over de couscous. Laat 10 minuten staan tot de couscous zacht is. Roer en laat afkoelen.

Meng het lijnzaad met 4 eetlepels water en laat dit 30 minuten wellen. Laat de paprika’s heel goed uitlekken en dep ze droog. Pel en snipper de sjalot fijn. Pel en plet de knoflook. Snijd de champignons in stukjes. Verhit een scheutje olijfolie en stoof de sjalot, knoflook en champignons tot al het vocht uit de pan is. Kruid met peper en zout. Doe de gebakken champignons en sjalot samen met de paprika in een blender en hak fijn.

Meng met de couscous, het geweekte lijnzaad, het maiszetmeel, de bloem, het broodkruim, het gerookte paprikapoeder en peper en zout. Laat 30 minuten opstijven in de koelkast. Maak met natte handen balletjes van de mengeling. Leg ze op een ingevette bakplaat. Besprenkel met olijfolie en zet ze in een voorverwarmde oven van 185 °C gedurende 30-35 minuten of tot ze goudbruin en gaar zijn.

Maak intussen de saus. Laat in een steelpannetje 200 ml water koken met ½ groentebouillonblokje. Voeg de room toe en laat inkoken tot de gewenste dikte. Voeg de mosterd erbij en kruid met peper en zout. Dik de saus eventueel in door 1 eetlepel maiszetmeel te mengen met 2 eetlepels koud water en dit bij de saus te voegen. Laat nog 1 minuut doorkoken.

Serveer de balletjes met de saus.

Tip: Ook gecombineerd met tomatensaus of simpelweg als vleesvervanger zijn de balletjes heerlijk.

Vrijdag: aardappel-parmezaanwafels met kerstomaatjes, spek, avocado en kruidenolie

Zoet of hartig, dun of dik: met wafels kun je eindeloos variëren. Deze hartige aardappel-parmezaanwafels zijn toppers op elk moment van de dag. Combineer met spek en avocado voor een mooie mix tussen hartig, smeuïg en krokant.

Volledig scherm Aardappel-parmezaanwafels van Sonja Peeters. © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 35 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 500 g aardappelen

• nootmuskaat

• peper en zout

• 1 ei

• 35 g bloem

• 4 el fijngehakte peterselie

• 40 g Parmezaanse kaas, geraspt

• 2 el fijngehakte bieslook

• 2 avocado’s

• 8 gerookte speklapjes

• boter

• 200 g gekleurde kerstomaatjes

• 2 el balsamico

• olijfolie

• 40 g rucola

Zo maak je het

Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Kook ze gaar in licht gezouten water. Giet ze vervolgens af en laat ze goed uitdampen.

Pureer de aardappelen en kruid flink met nootmuskaat, peper en zout. Voeg het ei, de bloem, de helft van de peterselie en kaas toe en roer goed onder elkaar. Laat afkoelen.

Doe voor de kruidenolie de rest van de peterselie, de bieslook en een scheut olijfolie in een blender en mix glad. Kruid met peper en zout en giet door een zeef. Snij het vruchtvlees van de avocado in plakjes. Bak het spek goudbruin en krokant in wat boter. Halveer de kerstomaatjes en breng ze op smaak met de balsamico, olijfolie, peper en zout.

Bak goudbruine wafels van het aardappelkaasbeslag. Verdeel de wafels over de borden. Leg er de speklapjes en avocadoplakjes bij. Schep er de kerstomaatjes op en werk af met de rucola en de kruidenolie.

Tip: ontsnapt er geen stoom meer langs de zijkanten van het ijzer? Dan is de wafel klaar.

