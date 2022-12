Van een stoofpotje met lamsvlees tot Thaise noedels: 5 recepten die je deze week opwarmen

De winter is in het land en dat voel je ook in het weekmenu van onze 3 HLN-chefs Piet Huysentruyt, Sandra Bekkari en Jelle Beeckman. Sandra maakt een hartverwarmend stoofpotje en speculaaskoekjes om je vingers bij af te likken, Piet schotelt cannelloni en rodekoolsalade met rolmops voor, terwijl Jelle Beeckman je laat wegdromen van zonniger oorden met Thaise noedels. Bij welk gerecht warm jij op deze week?

Maandag: stoofpotje van lam met wintergroenten van Sandra Bekkari

Sandra: “De titel van dit recept verklapt het al: een klassiek stoofpotje, perfect voor extra gezelligheid. En wie me kent, weet het. Ik houd van gerechten die lekker staan te pruttelen, zodat ik intussen de tafel gezellig kan dekken of snel nog even opruimen.”

Volledig scherm Stoofpotje met lamsvlees en wintergroenten van Sandra Bekkari. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 15 minuten + 45 minuten sudderen

Prijs: € 3,50 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 rode ui

• 2 teentjes knoflook

• 2 wortelen

• 2 raapjes

• 1 peterseliewortel

• 250 g lamsstoofvlees

• 1 klontje boter

• ½ el garam masala

• 1 tl gemalen komijn

• 1 rode chilipeper

• 400 g tomatenblokjes

• 250 ml kippenbouillon (of groentebouillon)

• 100 ml rode wijn (optioneel)

• verse koriander of peterselie

Zo maak je het

Hak de rode ui fijn en pers de knoflook. Snijd de wortelen, raapjes en peterseliewortel in stukken.

Bak de stukjes vlees kort aan in de helft olijfolie, de helft boter. Haal het vlees uit de pot.

Stoof de ui en knoflook aan in dezelfde pot. Voeg de garam masala en komijn toe en bak even mee. Voeg de groenten, tomatenblokjes en bouillon toe. Blus eventueel met rode wijn. Kruid met zwarte peper en een snufje zout.

Laat 45 minuten pruttelen met het deksel op de pot. Hak intussen de koriander of peterselie fijn.

Werk af met koriander of peterselie.

Tip: Geen peterseliewortel te vinden? Gebruik dan pastinaak. Even smaakvol!

Dinsdag: klassieke cannelloni van Piet Huysentruyt

Piet: “Laat de lange bereidingstijd je niet afschrikken om deze cannelloni te maken: wees slim en maak een hele portie op voorhand klaar en vries in. Ideaal om achter de hand te hebben wanneer je geen tijd hebt om te koken.”

Volledig scherm Cannelloni van Piet Huysentruyt. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 90 minuten

Prijs: € 3,78 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 stengels verse selder

• 1 wortel

• 1 sjalot

• enkele takjes verse tijm

• 400 g gepelde tomaat uit blik

• 120 ml water

• 1 eetlepel runderbouillon

• 4 el olijfolie

• 450 g gehakt

• 1 teentje knoflook, fijngehakt

• Italiaanse kruidenmix

• 100 g mortadella

• 3 eetlepels paneermeel

• 1 ei

• 6 eetlepels parmezaanse kaas

• 50 g boter

• 50 g bloem

• 0,5 liter melk wat citroensap

• 8 gedroogde cannelloni

• gemalen kaas

Zo maak je het

Begin met de tomatensaus. Snijd selder, wortel en sjalot fijn. Stoof die groenten aan in een pan met wat olijfolie.

Voeg het blik tomaten en de runderbouillon toe aan de pan met groenten. Vul het blik met water en giet dit er nog bij. Kruid naar smaak. Laat 30 minuten inkoken op een matig vuur. Mix daarna de tomatensaus als je houdt van een gladde textuur.

Bak het gehakt lichtjes los in wat boter. Voeg de fijngehakte knoflook en de Italiaanse kruiden toe. Laat 25 minuten op een zacht vuur sudderen met het deksel op de pan. Als alles afgekoeld is, voeg je in stukjes gesneden mortadella, het paneermeel, het ei en de parmezaan toe. Meng alles goed door elkaar.

Maak vervolgens een bechamelsaus door de boter te smelten. Voeg de bloem toe en laat even drogen. Maak een smeuïge saus door de melk toe te voegen. Roer goed door en werk af met wat citroensap.

Verwarm ondertussen de oven voor op 200 °C.

Doe enkele lepels tomatensaus bij het gehakt om dat te bevochtigen.

Vul met een spuitzak de cannelloni op met het gehakt.

Doe de tomatensaus in een ovenschaal en schik er de cannelloni in. Zorg dat je ze niet te dicht op elkaar legt. Overgiet met de bechamelsaus en strooi er gemalen kaas naar eigen voorkeur over.

Plaats gedurende 40 minuten in de voorverwarmde oven.

Werk voor het serveren nog even af met verse tijm.

Tip: Vul de cannelloni op met gebakken spinazie, look en fetablokjes voor een vegetarische versie. Of meng met vegetarisch gehakt.

Woensdag: speculaaskoekjes van Sandra Bekkari

Sandra: “Dit zijn de gedroomde koekjes om te bakken op een koude zondagmiddag. Ik vind het heerlijk als de zoet-kruidige geur van de speculaaskruiden in mijn keuken hangt. En mijn gezin is maar wat blij als ik hen deze koekjes voorschotel.”

Volledig scherm Speculaaskoekjes van Sandra Bekkari. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 25 minuten

Voor ongeveer 10 koekjes

Prijs: € 2 p.p.

Ingrediënten

• 1 el kokosvet

• 75 g cashewnoten

• 75 g volkoren speltmeel

• 1 ½ el speculaaskruiden

• ½ el kaneel

• snufje nootmuskaat

• 3 el ahornsiroop

• 1 ei

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Smelt het kokosvet in een pannetje.

Mix de cashewnoten in de cutter tot meel en doe in een mengkom. Voeg alle overige ingrediënten toe samen met een snufje zout. Meng het beslag (dat doe je best met een lepel, want het is een vrij stevig mengsel).

Doe het mengsel op een bakplaat met bakpapier. Leg er een vel bakpapier bovenop en strijk uit. Verdeel in rechthoekige koekjes met een spies of mes en bak 15 à 20 minuten in de voorverwarmde oven.

Laat de koekjes afkoelen, dan worden ze knapperig!

Tip: Extra feestelijke koekjes? Gebruik dan leuke uitsteekvormpjes.

Donderdag: rodekoolsalade met rolmops van Piet Huysentruyt

Piet: “Rodekool en appeltjes zijn een onafscheidelijk duo. De klassieke Vlaamse bereiding natuurlijk met een smakelijke worst en een patatje erbij, maar probeer gerust eens deze versie met rolmops. De zoetzure combinatie is hemels!”

Volledig scherm Rodekoolsla met rolmops van Piet Huysentruyt. © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 20 minuten

Prijs: € 2,84 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 3 el balsamicoazijn

• 1 el accaciahoning

• 5 el olijfolie

• ¼ rodekool

• 1 appel

• 6 rolmopsen op azijn

Zo maak je het

Meng het balsamicoazijn met de honing en de olijfolie tot een gebonden vinaigrette.

Snijd de rodekool heel fijn op de mandoline en snijd de appel in blokjes.

Meng de rodekool met de appelen en de vinaigrette. Breng op smaak met peper en zout. Laat even staan zodat de vinaigrette goed in de rodekool kan dringen. Kneed desnoods de kool met je vingers voor extra smaak.

Serveer deze sla met de rolmopsen: dat kan zowel in stukjes gesneden als in zijn geheel, wat jij het lekkerst vindt.

Tip: Geen fan van zure rolmops? Serveer deze sla dan met schijfjes bloedworst.

Thaise noedels met gehakt van Jelle Beeckman

Jelle: “Nog een verloren gelopen stuk chocolade vinden in de snoepkast, het rietje van zo’n Capri-Sun in één keer in het gaatje krijgen: allemaal kleine gelukjes. Toch zijn er weinig dingen die mij gelukkiger maken dan deze noedels met gehakt, bengelend aan twee eetstokjes.”

Volledig scherm Thaise noedels van Jelle Beeckman. © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 10 minuten

Kooktijd: 15 minuten

Prijs: € 5 per persoon

Ingrediënten voor 4 personen

Voor de kruidenpasta

• 400 g gemengd gehakt

• 2 tl neutrale olie

• 1 steranijs

• 1,5 zoete paprika

• 500 ml kokosmelk

• 200 g noedels of spaghetti

• Lente-ui, munt, koriander voor de afwerking

Voor de kruidenpasta

• 2 cm gember

• 1 sjalot

• 2 teentjes look

• 1 tl vissaus

• 2 tl tomatenpuree

• 2 tl bruine suiker

• ½ limoen

• 1 stengel citroengras

• 1 chili (naar wens)

• 2 tl paprikapoeder

Zo maak je het

Maak de kruidenpasta: mix alle ingrediënten in de blender tot een fijne pasta. Voeg eventueel 1 eetlepel kokosmelk toe om het mixen te vergemakkelijken.

Bak het gehakt krokant in een scheutje olie. Plet het fijn met een vork of pureestamper. Voeg steranijs toe. Snijd de paprika in reepjes en voeg ook toe.

Voeg, wanneer het gehakt krokant is, de kruidenpasta toe en bak 5 minuten mee op een laag vuur. Roer voortdurend zodat het vocht verdwijnt en de pasta niet aanbakt.

Voeg de kokosmelk toe en laat het geheel 15 tot 20 minuten inkoken. Roer om de minuut even, zodat het niet aanbakt. Je zal zien dat de kokosmelk verandert in olie, waardoor het gehakt nog eens extra bakt. Dat is precies wat je wil! De kokosmelk moet volledig weg zijn. Geduld is belangrijk. Haal de steranijs uit de pan.

Kook de noedels of pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af en roer door de saus. Zo nemen ze alle smaken in zich op.

Werk af met fijngesneden lente-ui en verse kruiden.

Tip: Ik serveer hier graag nog een frisse salade bij. Vissaus is overigens erg lekker in een dressing met limoen en honing. Liever vegetarisch? Probeer dan eens een versie met seitan.

