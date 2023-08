Van een salade met watermeloen tot kabeljauw in Siciliaanse tomatensaus: ontdek de 5 favoriete zomerrecepten van Sandra Bekkari

Welk gerecht zomer uitschreeuwt verschilt voor iedereen. Deze week in de wereld op je bord duiken we in de favoriete zomerkeuken van HLN-chef Sandra Bekkari. “Mijn dagelijkse eetpatroon bestaat uit een mix van drie keukens”, vertelt ze. “Die combinatie is heerlijk. Zo eet ik altijd gevarieerd, met veel verschillende smaken en texturen. Ontdek hier haar favoriete vijf recepten om dat zomerse gevoel mee op te roepen deze week.

Maandag: salade van watermeloen, tomaat, berloumi en salsa verde

“Mijn dagelijkse eetpatroon bestaat eigenlijk uit een mix van drie keukens: de Vlaamse klassiekers, mediterraanse gerechten én Midden-Oosterse recepten. Die combinatie vind ik helemaal heerlijk: aan variatie geen gebrek. De ultieme zomerkeuken? Een receptje uit deze categorie dus!”

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 25 minuten

Ingrediënten

2 el pompoenpitten

140 g Berloumi, in blokjes

veldsla

½ kleine watermeloen (zo’n 450 g), in blokjes

150 g kerstomaatjes (verschillende kleuren), gehalveerd

½ limoen

Voor de salsa verde

1 handvol bladpeterselie

1 handvol munt

1 handvol basilicum

1 teen knoflook

2 el kappertjes

sap van ½ limoen

4 el olijfolie

Zo maak je het

Mix alle ingrediënten voor de salsa verde in de cutter. Kruid met zwarte peper en een snufje fleur de sel.

Rooster de pompoenpitten in een antiaanbakpan zonder olie tot ze beginnen te poffen.

Doe een scheutje olijfolie in de antiaanbakpan en bak de blokjes Berloumi goudbruin.

Schik de veldsla op een schotel, verdeel de stukjes watermeloen, de tomaatjes en Berloumi erover. Voeg een scheutje limoensap en olijfolie toe.

Werk af met de pompoenpitten, een partje limoen en wat salsa verde.

Serveer de overige salsa verde erbij in een potje.

TIP. Salsa verde kan je afgesloten enkele dagen bewaren in de koelkast of 3 maanden in de diepvriezer.

Dinsdag: midden-oosterse gevulde paprika met labneh

“Ik experimenteerde er in Fast Food 3 volop mee: Midden-Oosterse ingrediënten en kruiden! Labneh, za’atar, garam masal of ras el hanout: je geeft er praktisch ieder gerecht meteen een extra toets mee. En salades die werk ik – zeker in de zomer – graag af met wat frisse granaatappelpitjes. Deze paprika’s vallen altijd in de smaak, ongeacht het seizoen!”

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

2 paprika’s, in de lengte gehalveerd en zaadjes verwijderd

1 rode ui, fijngesneden

1 teen knoflook, fijngesneden

1 prei, fijngesneden

1 bokaal (200 g) kikkererwten, gespoeld en uitgelekt

2 el rozijnen

¾ el baharat-specerijen

150 g labneh (of Griekse yoghurt)

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Leg de paprika’s op een bakplaat, besprenkel ze met olijfolie en kruid met peper en zout. Rooster 10 minuten in de voorverwarmde oven.

Fruit de ui en de knoflook met een beetje olijfolie in een pan glazig. Voeg de prei toe en stoof aan. Doe de kikkererwten en de rozijnen erbij en meng. Kruid met de baharat, peper en zout.

Vul de paprika’s met het kikkererwtenmengsel en zet nog 15 minuten in de warme oven.

Serveer met de labneh, op smaak gebracht met peper, fleur de sel, baharat-specerijen en een scheutje olijfolie.

TIP. Lekker met zilvervliesrijst, quinoa, bloemkoolrijst

Woensdag: frittata met zongedroogde tomaat, courgette en manchego

Wie mij al langer volgt, weet: met een mediterraans getint gerecht maak je me altijd goedgezind. Zulke gerechtjes brengen de zomer op je bord. Bovendien behoren ze tot het gezondste eetpatroon dat er bestaat, met pure ingrediënten, veel groenten en kruiden en lekkere olijfolie. En waar ik kan, voeg ik wat versgeraspte Parmezaanse kaas toe. Heerlijk!

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

1 rode ui, fijngesneden

1 teen knoflook, fijngesneden

1 courgette, in blokjes

4 eieren

40 g manchego, geraspt

5 half zongedroogde tomaatjes, in stukjes

salade naar keuze

Zo maak je het

Stoof de rode ui en de knoflook aan in een pan met olijfolie.

Voeg de blokjes courgette toe en stoof beetgaar. Kruid met peper en zout.

Giet de groenten in een zeef en laat 5 minuten uitlekken.

Roer de eieren los met de geraspte kaas. Kruid met peper en zout en voeg de courgette en de zongedroogde tomaatjes toe.

Verhit een scheut olijfolie in een kleine antiaanbakpan. Giet het mengsel erin en laat op een zacht vuur garen. Leg een groot bord op de pan en draai de tortilla op het bord. Laat de tortilla voorzichtig weer in de pan glijden. Bak verder aan de andere kant tot het ei gestold is.

Serveer met de salade.

Tip: Ook lekker on the go!

Donderdag: kabeljauwfilet in parmaham met Siciliaanse tomatensaus

De mediterraanse keuken is één van de gezondste ter wereld, met alleen pure ingrediënten, veel groenten en kruiden, lekkere extra vierge olijfolie én een heerlijke vis op tijd en stond.

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

300 g kabeljauwfilet (of een andere witte vis)

50 g rucola

2 sneden parmaham

400 g tomatenblokjes, uit blik

1 rode ui, fijngesneden

2 el kappertjes (of meer/minder naar smaak)

2 el zwarte olijven (Kalamata), ontpit en in stukjes

2 teentjes knoflook, fijngesneden

1 handvol verse basilicum, fijngehakt

½ handvol verse oregano, fijngehakt

scheutje citroensap

1 à 2 courgettes, in sliertjes

1 handvol rucola

2 el pijnboompitten, geroosterd

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Kruid de kabeljauw met zwarte peper. Leg er wat rucola op en wikkel de parmaham rond de kabeljauwfilet.

Doe de tomatenblokjes, rode ui, kappertjes, olijven, knoflook, basilicum en oregano in een ovenschaal en kruid met peper en zout.

Leg er de vis op, besprenkel met een scheutje olijfolie en citroensap.

Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.

Bak de courgetteslierten 2 à 3 minuten in de pan met wat olijfolie. Kruid met peper en zout.

Serveer met rucola en werk af met pijnboompitten.

Voeg eventueel een klein scheutje honing toe aan de saus tegen de scherpte van de tomaten.

TIP. Wil je een pittige saus? Voeg dan wat cayennepeper of harissa toe.

Vrijdag: pisto manchego met zeebaars

Pisto Manchego is een heerlijk Spaanse groenteschotel met courgette, ui, tomaat en paprika. In dit recept wordt het als bijgerecht geserveerd met een zeebaarsfilet. Het is ook lekker als voorgerecht of als een lichte maaltijd met een geroosterd stukje volkoren (spelt)brood.

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

1 rode ui

1 teen knoflook

1/3 chilipeper

1 el tomatenconcentraat

1 courgette

1 rode puntpaprika

2 takjes verse tijm

1 blaadje laurier

2 rijpe tomaten

scheutje rode wijn (optioneel)

2 zeebaarsfilets, met vel

30 g manchego

Zo maak je het

Snijd de rode ui en knoflook fijn. Stoof ze aan in een kookpot met olijfolie. Verwijder de pitjes van de chilipeper en hak fijn. Voeg de chilipeper en het tomatenconcentraat toe en roerbak heel even. Snijd de courgette, de rode puntpaprika en de tomaten in blokjes. Voeg de courgette, de paprika, de tijm en de laurier toe en laat 5 minuten stoven. Voeg de tomaten toe en blus eventueel met de rode wijn. Laat nog 5 à 10 minuten pruttelen.

Maak wat ondiepe insnijdingen in het vel van de zeebaars zodat de vis niet opkrult tijdens het bakken. Kruid de zeebaarsfilet op de vleeszijde met zwarte peper en een snufje zout.

Bak de zeebaarsfilet op vel in een pan met olijfolie. Bak eerst een minuut op een hoog vuur zodat het vel krokant wordt. Verlaag het vuur en laat de vis rustig verder bakken totdat hij gaar is. Omdraaien is niet nodig.

Rasp de manchego. Serveer de pisto met de zeebaars en werk af met de manchego.

Tip: Laat de groenten niet te lang garen, er mag nog wat bite in zitten. Ook lekker met groene en/of zwarte olijven.

