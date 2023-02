Van een pita met gehakt en labneh tot een pittige Mexicaanse vissoep: 5 gerechten die je volgende week een kans wil geven

Nu het weer een beetje langer licht begint te worden buiten, beginnen we al te dromen over de lente. Daarom stelden onze HLN-chefs Sandra Bekkari, Jelle Beeckman en Piet Huysentruyt deze week een verfrissend wintermenu samen waar je die eerste lentetoetsen al in kan merken. Van een frisse wittekoolsla met kalkoensatés tot Mexiaanse vissoep die de temperaturen doet stijgen: aan tafel!

Maandag: gegratineerde ovenschotel met pastinaak, spruitjes en ham van Sandra Bekkari

Volledig scherm Gegratineerde ovenschotel met pastinaak, spruitjes en ham van Sandra Bekkari © Luk Thys

Sandra: “Heb je zin in heerlijke, maar gezonde comfortfood? Deze ovenschotel is perfect voor grijze dagen. Verder is het een ideaal recept om in één keer in grotere hoeveelheden klaar te maken: snel klaar en makkelijk per portie in te vriezen.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4 per persoon

Ingrediënten voor 2 personen

300 g (kleine) spruitjes

2 pastinaken (± 400 g)

1 rode ui

1 teen knoflook

2 takjes verse tijm

snufje nootmuskaat

200 ml sojaroom

1 el mosterd

100 g gekookte ham

60 g gratinkaas

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C met de grillstand aan.

Halveer de spruitjes en snijd de pastinaken in stukjes. Snijd de rode ui en knoflook fijn.

Blancheer de spruitjes en de pastinaak zo’n 5 minuten in water met een snufje zout. Giet ze af.

Stoof de rode ui en de knoflook aan in olijfolie in een ovenbestendige pan. Voeg de groenten en de tijm toe. Kruid met de nootmuskaat, zwarte peper en een snufje zout. Roerbak 5 minuten.

Meng de sojaroom met de mosterd. Snijd de ham in blokjes.

Doe de groenten in een ovenschaal, voeg de gekookte ham toe, overgiet met de sojaroom en voeg de gratinkaas toe.

Zet de ovenschaal 10 tot 15 minuten onder de voorverwarmde grill.

Tip: Je kan de pastinaak ook vervangen door raapjes of knolselder.

Dinsdag: wittekoolsla met kalkoensaté van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Wittekoolsla met kalkoensaté van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: ‘Soms mag het gewoon simpel zijn. En dat is dit gerechtje met wittekool en kalkoen helemaal. Je denkt misschien dat wittekool een eerder winterse bereiding is, maar ook in de lente of zelfs zomer kan je het binnenkort klaarmaken.’

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 3,70 per persoon

Ingrediënten voor 4 personen

500 g kalkoenvlees

4 vellen brickdeeg

4 brochettestokje

1 wittekool

peper

zout

6 el witte wijnazijn

2 el acaciahoning

2 el ketchup

10 el arachideolie

1 eigeel

water

aardappeltjes in de schil, gekookt

kervel

Zo maak je het

Snijd het vlees in blokjes en rijg ze op een spiesje. Kruid met peper en zout

Meng het eigeel met wat water.

Snijd de brickvellen in lange repen die even breed zijn als het gespieste vlees. Smeer de uiteinden in met het eigeel, leg er de spiesjes op en rol dicht.

Snijd de wittekool heel fijn op de mandoline. Kruid met peper en zout

Meng de witte wijnazijn met de honing en ketchup. Werk op met de arachideolie. Giet dit bij de wittekool en meng alles heel goed.

Bak of frituur de ingepakte brochettes. Schik ze daarna even op een keukenpapier om uit te lekken. Serveer met de koolsla en gekookte aardappeltjes. Overstrooi met wat kervelpluksels.

Tip: Zowel kip als rood vlees passen ook in het brickdeeg, je kan van alles een saté maken. Serveer er eventueel sausjes bij zoals cocktailsaus of tartaar. Geen fan van wittekool? Kies dan rodekool.

Woensdag: Mexicaanse vissoep met zeeduivel van Sandra Bekkari

Volledig scherm Mexicaanse vissoep met zeeduivel van Sandra Bekkari © Luk Thys

Sandra: “Soep is een bron van vezels en voedingsstoffen, ideaal om je honger mee te stillen én supersnel klaar. Thuis staat er vaak versgemaakte soep in de koelkast: ik kan ervan genieten op elk moment van de dag. De verse groenten en de vis maken van dit gerecht de perfecte maaltijdsoep. Laat je bovendien verrassen door de Mexicaanse kruiden die deze soep net dat tikkeltje extra geven.”

30 minuten

Prijs: € 5,5 per persoon

Ingrediënten voor 2 personen

1 rode ui

1 teen knoflook

½ rode chilipeper

1 gele paprika

1 selderstengel

½ el paprikapoeder

1 tl komijn

200 g kidneybonen, uit blik

100 g mais, uit blik

400 g tomatenblokjes, uit blik

650 ml visbouillon

250 g zeeduivel

Zo maak je het

Snijd de rode ui in halve maantjes en de knoflook in stukjes.

Verwijder de pitjes uit de chilipeper en de paprika. Snijd de peper in stukjes en de paprika in reepjes. Snijd ook de selder in stukjes.

Stoof de ui en de knoflook aan in olijfolie. Voeg het paprikapoeder en de komijn toe en roerbak even mee.

Voeg alle overige ingrediënten toe, behalve de vis. Kruid met peper en een snufje zout. Laat 10 minuten sudderen.

Snijd intussen de vis in stukken.

Leg de vis op de soep en laat nog 5 minuten pocheren.

Tip: Serveer met wat yoghurt met koriander of bladpeterselie.

Donderdag: rijsttaart van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Rijsttaart van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Een rijsttaart doet mij altijd nostalgisch terugdenken aan de Limburgse rijstvlaai die zo gekend is. Elke plaatselijke bakker heeft wel een versie van rijsttaart. Ze zijn stuk voor stuk caloriebommetjes, maar absoluut om duimen en vingers bij af te likken. Zo maak je er zelf een!”

Bereidingstijd: 1,5 uur

Prijs: € 4,30

Ingrediënten voor 1 taart

6,5 dl melk

75 g suiker

1 vanillestok

100 g dessertrijst

2 eieren

50 g vanillepuddingpoeder

1,5 dl acaciahoning

1 vel bladerdeeg

1 el poedersuiker

Zo maak je het

Verwarm je oven voor op 180°C.

Breng 5 dl melk aan de kook, samen met de suiker en het in twee gesneden vanillestokje.

Voeg de rijst toe als de melk bijna op het kookpunt is en laat de rijst vervolgens garen op een zacht vuurtje. Roer er af en toe door, zodat de rijst zeker niet kan aanbranden.

Laat de rijstpap afkoelen.

Voeg daarna de rest van de melk toe, samen met de eieren, het vanillepuddingpoeder en de accaciahoning.

Leg het bladerdeeg in een taartvorm van ongeveer 24 cm. Schep het rijstmengsel erover en vul de taartvorm.

Schuif de taart gedurende 35 minuten in de voorverwarmde oven. Laat afkoelen en werk af met wat poedersuiker.

Tip: Gebruik hier zeker dessertrijst, omdat die mooi dik is korrel en meer zetmeel bevat. Daardoor gaat die zich sneller en beter binden. Gebruik zeker geen basmatirijst. De accaciahoning kan je erbij doen, maar is optioneel om het wat zoeter te maken.

Vrijdag: geroosterde worteltjes met gehakt, labneh en pitabrood van Jelle Beeckman

Volledig scherm Geroosterde worteltjes met gehakt en labneh en pitabrood van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Een tamme duif bleef heel de ochtend op het tuinhekken zitten om onvoorwaardelijk naar het geklaag over je lief te luisteren. Bij het thuiskomen ontdek je dat er nog ergens diep in de diepvries verborgen een cornetto ligt. En alsof dat nog niet genoeg geluk is, zie je bij thuiskomen dit gerecht op tafel staan!”

Bereidingstijd:40 minuten (als je de labneh een dag op voorhand hebt gemaakt)

Prijs: € 4,80 per persoon

Ingrediënten voor 2 personen

200 g Griekse yoghurt

peper en zout

1 teentje look (of 1 tl lookkruiden)

8 à 12 jonge worteltjes

1 tl komijn

1 el maple syrup (of honing)

olijfolie

300 g gehakt (rund, varken of lam)

1 tl oregano

1 tl paprikapoeder

1 tl currypoeder

2 uien

50 g pijnboompitten (of andere noten)

Pitabroodjes of vers naanbrood

Zo maak je het

Begin bij voorkeur de avond ervoor met de yoghurt. Labneh maken is gelukkig heel simpel. Je neemt een theedoek of handdoek en spoelt die goed onder water uit, zodat je geen zeepsmaak krijgt. Wring hem goed uit en leg hem in een fijne zeef of vergiet. Hang het vergiet in een kom. Doe de yoghurt in de handdoek en zet een paar uur in de koelkast. Je zal zien dat je een dikke yoghurt overhoudt. Het vrijgekomen water doe je weg. Kruid met peper, zout en pers er een teentje look in uit.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de worteltjes, kruid met de komijn, peper en zout. Roer er de maple syrup (of honing) onder samen met olijfolie en leg ze op een bakplaat. Grill 20 tot 30 minuten in de oven, afhankelijk van de grootte.

Kruid het gehakt met oregano, paprikapoeder, peper, zout en currypoeder. Bak alles in een scheutje olijfolie. Snijd de ui in fijne ringen en voeg samen met de pijnboompitten toe. Bak het gehakt gedurende 7 minuten.

Dresseer de labneh op het bord, schep er het gehakt en vervolgens de worteltjes op.

Voor een vegetarische variant: dit gerecht is ook zeer lekker met geroosterde zoete aardappel of gebakken courgette of aubergine in de plek van het gehakt!

Tip: Labneh is heerlijk als lunch op een stuk krokant brood. Beleg met verse groentjes (zoals radijsjes,…)

Lees ook: