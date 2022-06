Van een magische oase tot een tropische jungle: dit zijn de 10 meest Instagramproof eetadresjes in Vlaanderen

Hoewel de smaak en de kwaliteit van het eten in een restaurant altijd voorop staan, wil het oog soms ook wat. Van een tropische jungle als decor en een panoramisch uitzicht over de Kempen tot een volledig roze interieur en gedurfde spiegelwanden: dit zijn onze 10 favoriete restaurants met een Instagrammable interieur én lekker eten om van te smullen. Camera? Shot? Action!

Volledig scherm Hert in Turnhout © Hungry for more

De keuken van chef Alex Verhoeven is actueler dan ooit dankzij de recente Michelinster die hij voor Hert wegkaapte. Maar er is meer, want de locatie van zijn restaurant in Turnhout is ronduit indrukwekkend te noemen. De lunch of het diner stuurt je letterlijk naar de hemel: je tafelt 72 meter hoog in de wolken, op de 18e verdieping van de Turnovatoren. Het uitzicht is onvergetelijk en je kijkt meteen uit op de Kempen-regio waaruit Alex en zijn jong team inspiratie putten. Vanuit een open keuken gaan ze enthousiast aan de slag met topproducten zoals Holstein-vlees, oesters, duif, kalfszwezeriken, truffel, kaviaar en langoustine. Bij heerlijk weer kan je genieten op het terras. En zelf wanneer je minder geluk hebt met het weer straalt het Scandinavisch geïnspireerde interieur één en al verwennerij uit. Geen ambitie om de voeten onder tafel te schuiven in een fine-diningresaurant van dit kaliber? Alex runt nog vier andere toegankelijke eetgelegenheden in de streek die het ontdekken waard zijn!

• Waar? Turnovatoren 18, Turnhout

• Prijs: vanaf 82 euro voor een driegangenlunch, 120 euro voor een vijfgangendiner of à la carte

Volledig scherm Bagheera Brussels © Maxime Prokaz / Martin Pilette

Twijfel je soms tussen een restaurantdate of een avond dansen onder vrienden? Het Brusselse Bagheera combineert beide onder één dak. Hier smul je van een lekker bord te midden van goochelaars, percussionisten, neonlichten en een bruisende dansvloer. De tropische setting - die flirt met het junglegevoel - maakt het plaatje compleet. De planten en het aanwezige groen zien er niet alleen leuk uit op foto’s, maar zuiveren tegelijkertijd de lucht. Als outdoorlocatie aan de rand van het Ter Kamerenbos voelt het restaurant op elk moment van de dag aan als een magische oase. En voor je denkt dat het alleen maar een mooi plaatje is: de cocktails en feestelijke tapas op de menukaart blinken minstens even hard uit. Extra leuk: het zaalteam versnijdt of flambeert jouw bestelde gerechten aan tafel. Perfecte content voor een leuk filmpje.

• Waar? Waterloosesteenweg 782, Ukkel

• Prijs: vanaf 14 euro voor een voorgerecht en 20 euro voor een hoofdgerecht

Volledig scherm Kristalijn in Genk. Links zie je het nieuw zitmeubilair na een restyling van de Spaanse topdesigner Patricia Urquiola. © Kristalijn

Voor onvervalste natuurpracht van bij ons trek je richting de Limburgse Kempen. In Domein Stiemerheide, niet toevallig één van de belangrijkste toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen, staat al 20 jaar een topchef aan het roer. Alle bereidingen van chef Koen Somers zijn huisgemaakt, zelfs zijn broden die hij als bakkerszoon volgens oeroude tradities bakt. Via een open keuken betrekt Koen zijn gasten bij zijn productkeuken. Ook voor groenteliefhebbers heeft hij een warm hart door hen te verwelkomen met een 100% vegetarisch zesgangenmenu. Diezelfde zorg zie je terug in het interieur. Niet alleen is er het panoramisch uitzicht op de natuur en de Instagrammable landschapskunst: de architecturale totaalbeleving maakt het tot een streling voor het oog. Het interieur kreeg trouwens nog maar net een restyling met een wand vol unieke kristallen en nieuw zitmeubilair van de Spaanse topdesigner Patricia Urquiola.

• Waar? Wiemesmeerstraat 105, Genk

• Prijs: vanaf 95 euro voor een viergangenmenu of à la carte

Volledig scherm Domestic in Antwerpen © Domestic

Fans van het klassiekere werk moeten zeker eens binnenstappen bij het Antwerpse Domestic. Deze artisanale bakkerij annex kruidenierszaak pakt uit met eigen salons op de bovenverdieping waar je van donderdag tot zaterdag volgens de regels van de kunst geniet van een uitgebreide high tea. De keuze tussen het goudkleurige of roze salon is een moeilijke, al levert het heerlijke fluweel in de poederroze poefs volgens ons wel het beste fotomateriaal op. Verder kom je ogen tekort in het spotten van interieurobjecten, materiaalkeuzes, designverlichting, servies en gouden bestek. Ongetwijfeld de meest stylish high tea in Antwerpen, waarvoor je het shoppen met plezier onderbreekt!

• Waar? Lange Gasthuisstraat 5, Antwerpen

• Prijs: 36 euro voor een volwaardige high tea (met koffie of thee)

Volledig scherm Bún © Pascal Vandecasteele

Wie beweert dat gastronomie een stijve bedoening is? Hoa Truong en Huibrecht Berends van Bún, het Vietnamese sharingrestaurant, alvast niet. Aan de voordeur weerklinken stevige beats en ontdek je een strak interieur met bamboefuiken als aperitiefruimte, een geweldige bar en paravans uit geweven riet. De open keuken, die op haar beurt geflankeerd is door een rots, wordt bemand door Huibrecht. In tegenstelling tot wat je zou verwachten bulken zijn Vietnamese sharinggerechten van de lokale ingrediënten. Watertanden doe je bijvoorbeeld bij lenterolletjes met buikspek, een pikante papayasalade met noordzeegarnalen of de dampende buns waarmee Hoa en Huibrecht bij hun opstart meteen ieders grommende maag gelukkig maakten. Hun aromatische Aziatische keuken krijgt een spetterend vervolg in het glas door huisgemaakte mocktails, kruidige cocktails (o.a. met sake) en verrassende wijnen.

• Waar? Volkstraat 43, Antwerpen

• Prijs: 33 euro voor lunch en vanaf 42 euro voor diner of à la carte

Volledig scherm Blanco in Knokke © Blanco

Wie in dit interieur sipt van een negroni met mezcal waant zich meteen in een Mexicaanse of mediterraanse omgeving. Ongedwongen vakantievibes? Check! Cocktails en deelgerechten bepalen hier de sfeer. Tapas zetten hier de toon: denk aan gambero rosso, calamares en padron peppers. Voor het vervolg reizen we richting Tulum met heerlijk gevulde taco’s van zeebaars of Ibericovarken die zorgen voor een bruisende smaakbeleving. Chef David Cantré en gastvrouw Céline Buysse zetten Blanco expliciet in de markt als Instagramwaardig en zowel de unieke menukaart als de setting liegen er niet om. Het organisch restaurantdesign met groene knipogen smeekt om jouw reservatie. Bovendien zijn de prijzen licht verteerbaar voor de Knokse regio. Viva la vida!

• Waar? Keith Haringplein 7, Knokke-Heist

• Prijs: vanaf 12 euro voor tapas en 29 euro voor een hoofdgerecht

Volledig scherm Gigi in Gent © Gigi

Het is verdomd lastig om onbewogen te blijven bij het gekleurde interieur van het Gentse Gigi. Van een mosgroene vloer met witte strepen, roze barkrukken en gedurfde spiegelwanden tot een toilet met een klaterende fontein. Verder zijn de marmeren bar en lange rij ingedekte tafels aan het raam zeker trekpleisters, die je een beetje doen denken aan de internationale pastaketen Big Mamma. Voorbij de hoek is er een extra belevingskamer – van kop tot teen met citroen behangen – met een familietafel en cosy tafels voor twee. Door die verschillende zones vind je in Gigi een setting voor elk humeur en gezelschap: van een uitbundige familieavond tot een romantische tête-à-tête. Het interieur is hier zo eclectisch dat je haast zou vergeten dat je hier ook kan aperitieven en eten. In de keuken staat een fantastische pizzaoven centraal, maar behalve pizza’s serveren de Italiaanse chefs ook antipasti, starters en pasta’s. Delen mag, maar hoeft niet.

• Waar? Belfortstraat 24, Gent

• Prijs: vanaf 9,50 euro voor een voorgerecht, 15 euro voor pasta en 11 euro voor pizza

Volledig scherm Silo's in Boortmeerbeek © Silo's

Sommige plekken zijn zo indrukwekkend dat ze je elke dag kunnen betoveren. Neem nu Silo’s in Boortmeerbeek. Met een locatie in een voormalige mouterij staat deze brasserie garant voor een authentiek welkom. Hoewel het interieur in een duidelijke industriële loftsfeer baadt, is er aan huiselijke warmte geen gebrek. In de selectie hoofdgerechten worden paling, vol-au-vent, kikkerbillen, kalfshersenen, gerijpt vlees of mergpijp tot de perfectie uitgevoerd. Voor de ster van de show oefen je geduld uit tot de desserts. Indien gewenst wordt de dame blanche vers en à la minute uit de turbine voor je neus uitgeschept. Bovendien kan je in Silo’s ook de wijnkennis van eigenaars Danny Vanderschueren en Danny De Landtsheer proeven. Het duo investeert al jarenlang in een uitgekiende wijnkelder waarvan je ook een fles mee naar huis kan nemen.

• Waar? Leuvensesteenweg 350, Boortmeerbeek

• Prijs: vanaf 16 euro voor starters en 25 euro voor een hoofdgerecht

Volledig scherm Habibi in Elsene © Habibi

Hoewel Habibi een nieuwkomer is in de culinaire scene, heeft het restaurant meteen een plek verworven in de harten van menig Brusselaar. Een belangrijk deel van de aantrekkingskracht is het toegankelijke Midden-Oosterse eetconcept waarin Habibi zich specialiseert. Een kikkererwtenkroketje met za’atar, hummus met zwarte olijfolie, geroosterde rode biet en tatin van courgettes zijn slechts enkele voorbeelden van wat je hier zoal eet. De glansrol is echter weggelegd voor de specialiteit van het huis: man’ouché, een Levantijs flatbread dat het midden houdt tussen een pizza en naan. Bij Habibi rijst het man’ouché-deeg – op basis van water, zuurdesem, biologische bloem en honing – 24 uur, waarna het live belegd wordt met wilde tijm, sesam, sumak, munt, komkommer en tomaat. Minstens even opvallend is het interieur, gecentraliseerd rond een toog in groene tegels. Bijzonder is dat het niet draait om patserigheid, maar om intiem minimalisme. Nog specialer wordt het wanneer je weet dat de eigenaars alles met de hand hebben vervaardigd, tot de kleioven toe. Charmanter wordt het niet.

• Waar? Baljuwstraat 38, Elsene

• Prijs: vanaf 8,50 euro voor sharing plates

Volledig scherm Mommy's Bastards © Zeger Vanhaelemeesch, Ann-Sophie Deldycke

Hou je van een stoer interieur met vintage knipogen, maar verlang je ook naar een plek waar je met iedereen, inclusief de jongsten, kan thuiskomen? Dan is het swingende Mommy’s Bastards misschien wel een plek op jouw maat. De mosterd voor het interieur haalden bezielers Kevin Ricciolini en Stefan Westerlinck uit Europese grootsteden, met onder meer toiletten die verdacht veel weg hebben van een kajuit. Maar boven alles ademt deze plek Oostende uit, dankzij de brutale sfeer en de kraakverse ingrediënten waarmee gekookt wordt. Aperitieven met garnaalkroketten terwijl je even uitblaast van de zeebries? Dat kan. Terwijl jij je verlekkert op wereldse gerechten zoals een Thaise beef salad of een pokébowl kan je met een gerust hart een (vis)burger voor je kinderen bestellen. Reserveren kan, maar bij honger of dorst kan je hier ook spontaan langswandelen.

• Waar? Dwarsstraat 10, Oostende

• Prijs: vanaf 6 euro voor hapjes en 15 euro voor hoofdgerechten

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.