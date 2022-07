Van een indrukwekkende bar tot dé Tomorrowland-cake: in dit restaurant beleef je het festival elke dag het hele jaar door

Hippe beats, een prachtige omgeving en heerlijk eten : morgen start het derde festivalweekend van Tomorrowland dit jaar. Dat het zalig is om op de weide te vertoeven, staat vast, maar wat als je geen ticket hebt kunnen bemachtigen dit jaar? Dan is een bezoekje aan dit restaurant alvast een prima alternatief: hier is het élke dag Tomorrowland, en ook nog eens het hele jaar door.

Zoals elk jaar valt Tomorrowland binnen het Belgische festivalaanbod vooral op door het uitgebreide culinaire aanbod. Van topchefs die jouw een bord laten aflikken tot iets toegankelijkere festivalfood: er is voor ieder wat wils. Spijt dat je niet tot op die droomwei bent geraakt dit jaar? Dan boek je misschien graag een tafeltje in hét Tomorrowland-restaurant. In een statig pand in de Antwerpse Kloosterstraat kan wie goed oplet elke dag Tomorrowland vieren.

The taste of the world om te delen

In een gezellig restaurant, vlak aan de hoofdkantoren van het wereldberoemde festival schuilt Mesa van chef Xavier Van Hecke, die je vanzelfsprekend ook drie weekends lang op de wei terugvindt. In de Mesa Garden op het festival zelf is de muziek net iets relaxter, de ligzetels net wat luier en alles wat meer high-end dan in andere eetkraampjes. Verwacht jezelf niet aan diezelfde kleurrijke wonderwereld met elfen of trollen: Mesa is een strak ingerichte zaak met hout en gouden accenten. Enkel wie goed zoekt, vindt in de zaak enkele subtiele hints naar het festival, zoals de wanddecoratie van een feestend publiek.

“Bij Mesa draait het allemaal om sharing", vertelt Debby Wilmsen, perswoordvoerster van Tomorrowland. “Het is de bedoeling dat je samen met vrienden of familie je eten deelt, en geniet van de internationale verfijnde Tomorrowlandkeuken.” Om je avond perfect te laten beginnen, kan je kiezen voor hapjes of de zogenaamde bites, die ieder seizoen veranderen. Denk daarbij aan kroketjes gevuld met rundstoofvlees (12 euro) of een tzatziki van komkommer (11 euro). Ook de verfijnde taco’s zijn een prima opener. Zo is er de el pastor: een taco gevuld met buikspek, ananas en piquillo peper (13,5 euro). Verder zijn er taco’s met Provençaalse kip (14 euro) en pikante garnaal (15 euro).

Volledig scherm Een overzicht van de bites. © Tomorrowland

“Ik wil een eerlijk menu brengen”, vertelt de chef hierover aan onze correspondent op de festivalwei tijdens het eerste weekend. “Vis, vlees en groenten van eigen bodem, met Belgisch varkensvlees, rode bietjes en grondwitloof staan op het festivalmenu dit jaar. de taste of the world komt voor mij van de kruiden, die via de haven van Antwerpen binnenkomen. Een jury kon amper geloven dat we op het festival maar 42 euro vragen voor dit menu. Ik vind dat zelf een schappelijkere prijs dan in ons restaurant, maar natuurlijk doen we op de wei wel zo'n 1.000 couverts per dag.”

Geen bonzende muziek

Na de hapjes kan je kiezen voor deelschotels. Een van de blikvangers daarbij is de txogitxu ribeye (28 euro). Dat zijn extra grote ribbetjes, gemarineerd met verse look. Andere pareltjes zijn de secret garden salade met bloemen (12 euro), en de asperge BBQ met wilde waterkers en crème van eigeel (15 euro). Van al deze gerechten kan je trouwens in alle rust genieten. “Er staat geen loeiharde muziek op de achtergrond”, vertelt Wilmsen. “Dat is bewust zo gedaan. We willen mensen de kans geven om rustig bij te babbelen met hun geliefden.”

Volledig scherm Een van de blikvangers daarbij is de txogitxu ribeye © Tomorrowland

Dé Tomorrowland Cake

Om je avond af te sluiten, kan je kiezen voor een van de unieke desserten. Het absolute spektakelstuk is daarbij de ultieme Tomorrowland Cake. Die is gevuld met vanille-ijs, biscuit en framboos. “Andere aanraders zijn de rabarberstrudel en de mesa blanche.” Die laatste is gemaakt met zoetzure room, warme chocoladesaus en kardemom-roomijs.

Volledig scherm De Tomorrowland cake © Mesa

Chef’s table

Als je bovendien een nog intensere culinaire ervaring wil, kan je kiezen voor de Chef’s Table. Een exclusief tafeltje op de eerste verdieping met zicht op de keuken. De chef zal een uniek menu voor je neus klaarmaken en op al je wensen ingaan. Ook kan je genieten van een welkomstpakket inclusief aangepaste shots, cocktails en water per gerecht. Deze ervaring is wel nogal prijzig. Voor het menu betaal je per persoon 89 euro. Het welkomstpakket kost 29 euro per persoon. Je moet minstens met vijf personen zijn om deze tafel te kunnen reserveren.

Volledig scherm De Chef’s Table. © Tomorrowland

Feest in de kelder

Wil je toch graag wat stevige muziek en een lossere sfeer om het Tomorrowlandgevoel te ervaren? Dan zijn de Secreta-avonden zeker iets voor jou: “Tijdens die avonden toveren we onze kelder om tot een feestelijke ruimte, waar je kan genieten van het Tastes of the World-menu (59 euro). Ook cocktails, met zorg geselecteerde wijnen en shotjes mogen hier niet ontbreken.” Als je alleen wilt dansen, ben je trouwens ook welkom vanaf 22 uur.

“We hebben deze avond een hele tijd niet kunnen organiseren door het coronavirus, maar dit jaar kunnen ze eindelijk weer van start.” De eerstvolgende Secreta vindt plaats op 10 september. Reserveren is verplicht en kan via de site.

Mesa is geopend van woensdag tot zondag, vanaf 17 uur tot middernacht.

