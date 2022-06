Van een gezonde salade tot heerlijke pizza: deze 5 recepten zet je op tafel voor minder dan 15 euro

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op zaterdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Deel gerust je klaargemaakte recept met HLN, zodat we samen van al dat lekkers kunnen genieten.

Maandag: gebakken sardientjes met broodsalade

Zomerser dan dit heerlijk zuiderse gerecht kan het niet worden. Deze Italiaanse broodsalade zit boordevol geurige tomaten die perfect matchen met de gegrilde sardientjes. De zon op je bord!

Volledig scherm Gebakken sardientjes met panzanella © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 2,50 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 rode ui, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook

• 800 g mix tomaten

• handvol basilicumblaadjes

• 1 citroen, in partjes

• ½ ciabatta

• 2 el witte wijnazijn

• 12 sardientjes

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de ciabatta in hapklare stukjes en hussel deze met een scheutje olijfolie. Kruid met peper en zout, leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en schuif deze 10 minuten in de oven. Keer de stukken halverwege om zodat alles gelijk gebakken wordt.

Snijd ondertussen de tomaten in stukjes en halveer de kerstomaatjes. Meng daar de rode ui, 1 geperst teentje look, de witte wijnazijn, de krokante stukjes brood, het basilicum en een scheutje olijfolie onder. Kruid met peper en zout.

Pers het resterende teentje look bij een scheutje olijfolie en kruid de olie met peper en zout. Dep de schoongemaakte sardines droog en bestrijk ze met de lookolie. Gril ze langs beide kanten goudbruin en gaar. Serveer de visjes met de panzanella en geef er de citroenpartjes bij.

Tip: Afhankelijk van de dikte bak je de sardientjes 2 tot 4 minuten langs elke kant. Voor een extra krokant korstje kan je de visjes eerst door wat bloem wentelen voor je ze bakt

Dinsdag: varkenskoteletjes

Een simpele kotelet til je meteen naar een hoger niveau met het juiste sausje. Wij kozen voor een romige wittewijnsaus en maken het geheel af met een frisse kruidenpuree. Smakelijk!

Volledig scherm Varkenskoteletjes met wittewijnsaus en een frisse kruidenpuree van Sonja Peeters © Lot Van Riel

Bereidingstijd 25 minuten

Prijs: € 2,50 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 sjalot, gesnipperd

• 1 teentje knoflook, geperst

• 800 g bloemige aardappelen

• 4 el fijngehakte peterslie

• 2 el fijngehakte bieslook

• 4 varkenskoteletten

•120 ml witte wijn

• 250 ml room

• 120 ml melk

• 1 ei

• boter

• peper en zout

Zo maak je het

Schil de aardappelen en kook ze gaar in licht gezouten water.

Dep de koteletten goed droog en kruid ze met peper en zout. Bak ze in boter goudbruin en gaar. Haal ze uit de pan en hou ze warm in een oven van 50°C.

Bak in dezelfde pan de sjalot met de look glazig. Blus met de witte wijn en laat de alcohol verdampen. Giet er de room bij en laat even inkoken. Voeg de helft van de peterselie toe en roer nog even door.

Giet de aardappelen af en pureer ze met de melk en het ei. Schep er de bieslook en de resterende peterselie onder en kruid met peper en zout. Serveer de koteletten met de witte wijnsaus en geef er de puree bij.

Tip: Wil je geen droge, maar sappige koteletten, haal ze dan tijdig uit de koelkast en laat ze op kamertemperatuur komen voordat je ze gaat bakken.

Woensdag: rabarbercake

Nu we volop in het rabarberseizoen zitten, kunnen we jullie dit heerlijke recept niet onthouden: een zachte cake in combinatie met zoetzure rabarber en een krokante crumble. Wees er snel bij, want voor je het weet blijft er geen kruimel meer over!

Volledig scherm Zoetzure rabarbertaart © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 1 uur 10 minuten

Prijs: € 1 p.p.

Ingrediënten voor 8 personen

• 500 g rabarber

• sap van ½ citroen

• 1 el geraspte gember

• 25 g koude boter

• 25 g suiker

• 50 g bloem

• 1 tl kaneelpoeder

Voor het beslag

• 250 g boter

• 200 g suiker + 2 el suiker

• 250 g bloem

• 1 tl bakpoeder

• 5 eieren

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 170°C. Spoel de rabarber en snijd in plakjes van 1 cm. Bedruppel met het citroensap, schep er de gember onder en bestrooi met het kaneelpoeder. Meng alles heel goed.

Mix voor het beslag de boter met de suiker en de citroenrasp romig. Mix er één voor één de eieren door. Zeef er de bloem met het bakpoeder bij en spatel door het beslag. Vet een springvorm met diameter 20 cm in, bekleed met bakpapier en giet er de helft van het beslag in.

Verdeel daar de helft van de rabarber en 1 eetlepel suiker over. Giet er de rest van het beslag overheen en schep er de rest van de rabarber op. Bestrooi met de resterende lepel suiker.

Snijd de koude boter in blokjes, voeg de bloem en de suiker toe en meng tot een kruimelig mengsel. Verdeel de cumble over de cake en zet de cake ongeveer 50 minuten in de oven.

Tip: Je kan met een houten prikker controleren of je taart klaar is: prik in het midden van de taart. Komt de prikker er schoon en droog uit dan is je taart klaar.

Donderdag: romige risotto

Tijd voor risotto! Deze vegetarische versie zal zonder twijfel bij iedereen in de smaak vallen. En daar zullen die lekkere knapperige groentjes en die heerlijke smeuïge burrata zeker voor iets tussen zitten!

Volledig scherm Romige risotto met erwtjes, sugarsnaps en burrata © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 3,80 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 ui, gesnipperd

• 1 teentje knoflook

• 200 g erwtjes (diepvries)

• 100 g sugarsnaps

• handvol basilicumblaadjes

• 300 g risottorijst

• 1 l warme groentebouillon

• 200 ml witte wijn

• 40 g geraspte Parmezaanse kaas

• 250 g burrata

• boter

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Blancheer de sugarsnaps 2 minuten in kokend gezouten water. Spoel daarna af onder koud stromend water.

Bak de ui met de look in olijfolie glazig. Voeg de rijst toe en roerbak 1 minuut. Blus met de witte wijn en roer tot de wijn door de rijst is opgenomen. Voeg nu een pollepel bouillon al roerend toe. Herhaal dit met de bouillon tot de rijst na ongeveer 20 minuten beetgaar is. Voeg de bevrozen erwtjes en de sugarsnaps na 15 minuten toe.

Als de risotto klaar is roer je er een klontje boter en parmezaan onder. Kruid met peper en zout. Schep de risotto op de borden en verdeel er de burrata over. Bedruppel nog met wat olijfolie en werk af met het basilicum.

Tip: Serveer je risotto meteen als hij klaar is, want van zodra hij begint af te koelen, verliest hij zijn smeuïgheid.

Vrijdag: marrokaanse pizza met lamsvlees

Pizza met lamsvlees, hummus en tabouleh: niet meteen een doordeweekse combinatie, wel eentje die origineel, verrassend en vooral heel smaakvol uit de hoek komt. Een nieuwe favoriet op het weekmenu?

Volledig scherm Lamsvleespizza met frisse tabouleh en yoghurtsausje © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 grote rode ui, gesnipperd

• 1 teentje knoflook, geperst

• 1 bosje fijngesneden peterselie

• 1 bosje fijngesneden munt

• 2 tomaten, fijngehakt

• 350 g lamsgehakt

• 2pizzabodems

• 200 g hummus

• Griekse yoghurt

• 4 el bulgur

• 2 tl komijnpoeder

• 1/2 tl kaneelpoeder

• 1 el harissa

• olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200°C. Week de bulgur 15 minuten in kokend water. Laat daarna uitlekken in een zeef.

Meng de helft van de peterselie, de helft van de munt, de helft van de rode ui en de tomaten onder de bulgur. Kruid met peper en zout.

Bak de resterende ui glazig in olijfolie. Voeg de look en het gehakt toe en bak rul. Kruid met de specerijen en de harissa. Roer er de rest van de verse kruiden onder en kruid bij met peper en zout.

Rol het pizzadeeg open op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk ze met de hummus. Schep er het gehaktmengsel op en schuif de pizza’s 15 minuten in de oven. Strooi wat van de tabouleh over de pizza’s en serveer met de yoghurt.

Tip: Lamsvlees heeft een uitgesproken smaak die niet bij iedereen in de smaak valt. Je kan het gerust vervangen door kippengehakt of gemengd gehakt. Of vervang het vlees eens door gebakken falafelballetjes!

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.