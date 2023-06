Van een curry met mango en scampi tot salade met crispy kipblokjes: deze 5 frisse recepten maken de warme temperaturen draaglijk

Ook geen zin om lang in de keuken te staan zweten als het buiten zo warm is? Met deze 5 recepten van onze 3 HLN-chefs is dat niet nodig, want ze zijn klaar in een handomdraai. Bovendien liggen ze niet zwaar op de maag, wat maakt dat je nadien volop kan genieten van het zonnetje.

Maandag: frisse curry met mango, edamame en scampi van Sandra Bekkari

Volledig scherm Frisse curry met mango, edamame en scampi © Wout Hendrickx

Sandra: “Deze kleurrijke curry is niet alleen een lust voor het oog, maar ook nog eens superlekker! Ik heb een gevarieerd eetpatroon en let erop dat ik verschillende kleuren voedingsmiddelen eet. Dit gerecht is daar alvast erg goed voor. Meer zin in geel? Vervang de mango dan door ananas.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 3,5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

1 sjalot

1 teen knoflook

1 cm verse gember

½ el garam masala

¾ el madras curry

2 wortelen

1 rode paprika

250 ml kokosmelk

100 ml groentebouillon

200 g edamameboontjes (diepvries)

½ mango

12 (bio)scampi

Voor de afwerking

1 handvol verse munt

sesamzaadjes

Zo maak je het

Snijd de sjalot en de knoflook fijn en rasp de gember. Stoof aan in een kookpot met olijfolie. Voeg de garam masala en de madras curry toe en roerbak even.

Snijd de wortel in stukjes en de paprika in reepjes. Voeg samen met de kokosmelk en de groentebouillon toe en laat 15 minuten sudderen.

Snijd intussen de mango in blokjes. Voeg na 5 minuten de edamameboontjes toe en laat mee sudderen. Voeg de laatste 5 minuten de mango toe.

Dep de scampi goed droog en bak kort in een hete pan met olijfolie, zo’n halve minuut aan iedere kant. Kruid met zwarte peper en een snufje zout.

Rooster de sesamzaadjes.

Werk af met de verse munt en de sesamzaadjes.

Tip: Laat een paar kafirblaadjes meekoken, die geven een extra lekkere toets aan dit gerecht. Kafir- of limoenblaadjes vind je in de supermarkt bij de oosterse producten.

Dinsdag: courgettesoep met pancetta en lookcroutons van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Courgettesoep met verse lookcroutons en pancetta © Lot Van Riel

Piet: “In Zuid-Afrika, waar ik vandaag woon, heb ik een groentetuin vol courgettes. Om de grote voorraad op te krijgen, maak ik er regelmatig deze soep van. Grote courgettes zijn ideaal om in de soep zelf te verwerken, de kleintjes zijn perfect voor de afwerking.”

Bereidingstijd: 60 minuten

Prijs: € 3,5 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

4 grote courgettes

1 extra courgette voor de afwerking

1 ajuin

1 grote aardappel

1 bosje tijm

laurier

2 l water

1 el groentebouillon

2 teentjes look

1 el Provençaalse kruiden

1 dl room

12 schijfjes pancetta

2 sneden brood + 1 teentje look

arachideolie

30 g boter

basilicumblaadjes

Zo maak je het

Pel en hak de ajuin en de 2 teentjes look fijn. Snijd de aardappel in blokjes, net als de courgette. Stoof de ajuin, 1 teentje look en aardappelen aan in een pan met 30 g boter, tot alles er mooi glazig uitziet. Hou het andere teentje look nog even opzij voor later. Bevochtig het geheel met 2 l water en voeg 1 el groentebouillon toe, samen met de tijm en laurier. Laat dit geheel 25 minuten koken.

Haal na 25 minuten de tijm en laurier uit de kookpot en mix het geheel met een staafmixer. Breng op smaak met peper, zout en Provençaalse kruiden. Voeg ook de room toe.

Snijd enkele plakken van de overgebleven courgette en snijd de rest in stukken. Bestrijk de plakken met olijfolie en kruid met peper en zout. Gril ze goudbruin in een grillpan.

Snijd het brood in blokjes van 1 cm en bak ze krokant in arachideolie én een teentje look. Laat even uitlekken op keukenrol.

Serveer de soep in een diep bord, leg de plakjes courgette in het midden met daarrond de schijfjes pancetta. Overstrooi met lookcroutons en werk af met basilicumblaadjes.

Tip: Courgette is volop in het seizoen en is heerlijk om mee in soep te verwerken. Deze soep is zomers én zal minstens 4 dagen goed blijven. Voeg er een bolletje burrata aan toe voor een extra zomers effect!

Woensdag: salade met crispy kipblokjes, watermeloen, avocado en tomaat van Sandra Bekkari

Volledig scherm Salade met crispy kipblokjes © Wout Hendrickx

Sandra: “Watermeloen en avocado in één gerecht: dat smaakt naar de zomer! Het cracker-korstje van de kip is bovendien heerlijk krokant en toch gezond. Deze salade is er eentje die bij iedereen in de smaak valt.”

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 5,20 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

350 g kipfilet

3 el volle yoghurt

1 teentje knoflook

1 tl baharat

2 el sesamzaadjes

150 g krokante (rogge)crackers

2 tomaten, in blokjes

200 g watermeloen, in blokjes

½ avocado, in blokjes

50 g jonge pluksla

1 el balsamcioazijn

Zo maak je het

Snijd de kip in blokjes van 2 à 3 cm en pers de knoflook.

Meng de kipblokjes met de yoghurt, knoflook, baharatspecerijen, ½ tl zout en een snufje peper. Laat 30 minuten marineren in de koelkast.

Snijd de tomaten, watermeloen en avocado in blokjes.

Meng met 1 el balsamicoazijn, 2 el olijfolie en een snufje peper en zout.

Maal de crackers fijn in een blender of hak fijn met een mes. Meng de fijngemalen crackers met het sesamzaad.

Haal de gemarineerde kipblokjes uit de yoghurt en wentel ze door de fijngemalen crackers en sesamzaad.

Verhit een scheutje olijfolie in een antikleefpan en bak de blokjes kip goudbruin en gaar.

Maak een salade met de gebakken kip, de gemarineerde tomatenblokjes en watermeloen, avocado en pluksla. Besprenkel met de marinade van de tomaten.

Tip: Vind je geen pluksla? Deze salade is even lekker met veldsla of een mengeling van jonge slascheuten.

Donderdag: visbrochette met kruidenpesto en spek van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Visbrochette met kruidenpesto van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Ik vind het altijd indrukwekkend hoe groot het assortiment voor op de barbecue is wanneer je door de supermarkt wandelt. De meeste mensen kiezen vlees, maar ook vis is heerlijk op de grill. Zeker als je voor deze brochette met verse kruidenpesto gaat.”

Bereidingstijd: 40 minuten

Prijs: € 3,21 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

480 g vaste witte vis (kabeljauw, zeeduivel, baars)

8 schijfjes gerookt spek

8 el pijnboompitten

1 bosje bieslook

½ bosje basilicum

10 blaadjes munt

¼ bosje peterselie

1 teentje look

4 el parmezaanpoeder

2 dl olijfolie

4 el wittewijnazijn

200 g tagliatelli

Zo maak je het

Hou van alle kruiden een paar blaadjes apart voor de afwerking op het einde. Snijd de bieslook, munt, basilicum, peterselie en look fijn.

Doe de pijnboompitten, bieslook, munt, basilicum, peterselie, look, het parmezaanpoeder, de azijn en olijfolie in een blender of cutter. Mix alles tot een kruidenpasta.

Kook ondertussen de pasta al dente.

Snijd de vis in stukken van ongeveer 4 cm op 4 cm en wikkel ze in de spekreepjes. Prik ze op een brochettestokje en kruid met peper en zout.

Gril de brochettes op de barbecue of in een wijde grillpan.

Meng de pasta met de verse pesto, zodat de pesto goed rond de pasta hangt. Hou nog wat pesto over voor bij de brochette zelf.

Serveer de pasta met de brochette en doe er nog een goede lepel pesto bij. De warmte van de brochette zal ervoor zorgen dat pesto er heerlijk over smelt. Werk af met de verse kruidenblaadjes die je opzij hebt gelegd.

Tip: Vis kleeft snel aan de grill van een barbecue omdat er veel eiwitten inzitten. Een trucje om dat niet te laten gebeuren: rol de vis in mager spek zoals in dit recept. Liever een versie zonder vlees? Wikkel de vis dan in aluminiumfolie.

Vrijdag: tonkatsu sando sandwich van Jelle Beeckman

Volledig scherm Tonkatsu sando sandwich van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Wie niet meer weet wat tussen zijn boterhammen te leggen, is ongetwijfeld de royaal gevulde sando sandwiches nog niet tegengekomen. Het is hét populairste broodje van het moment. De klassieker: de katsu sando. Eentje die je wil geprobeerd hebben.”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 2,98 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

4 sneetjes dik melkbrood

2 varkenslapjes (kotelet zonder been)

1 eitje

3 el bloem

150 g panko (krokant broodkruim)

stuk witte kool

1 appel

3 el mayo

1 tl sesamolie

paar druppels limoensap

1 tl honing

boter/olie

Zo maak je het

Kruid de varkenslapjes met peper en zout. Sla het vlees wat platter met een vleeshamer of een deegrol. Haal door de bloem, het ei en daarna door de panko. Druk goed aan zodat alles mooi bedekt is. Zet 10 minuten opzij.

Schil de appel en snijd de witte kool erg fijn. Meng met een lepel mayonaise en wat limoensap.

Meng de overige mayo met sesamolie.

Bak het vlees mooi krokant in een scheutje olie of boter. Afhankelijk van de dikte van het vlees duurt dat ongeveer 1,5 min aan elke kant. Voeg net voor serveren de honing toe en draai nog even om in de pan zodat het vlees lichtjes karamelliseert.

Beleg het brood met de verse koriander, het vlees en de witte kool. Wikkel in wat papier, en snijd vervolgens doormidden.

Tip: Het is niet zo moeilijk om de vulling mooi en ordelijk te krijgen. Zorg er gewoon voor dat alle groenten héél fijn gesneden zijn en dat de koteletjes goed platgeslagen zijn voordat je ze paneert en bakt. Zo zorg je ervoor dat het broodje compact is en minder snel uit elkaar gaat vallen. Snijd het pas op het allerlaatste moment in twee, dan blijft al het beleg mooi zitten.

Vind meer inspiratie op www.hln.be/eten.

Lees ook: