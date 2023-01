Van een broodje 'pulled rabbit’ tot tempura met konijn: 3 recepten om dit gezonde vlees op een frisse manier klaar te maken

De vraag ‘wat eten we vandaag’ , passeert in elk gezin weleens tijdens de week. Wat dacht je van een broodje ‘pulled rabbit’ of een tempura met konijn? Van 25 januari tot 1 februari loopt de ‘Week van het konijn’ en voor die gelegenheid zet VLAM het Belgisch konijnenvlees extra in de kijker. Met deze drie recepten tover je eens iets anders op tafel dan de klassieker met pruimen.

Wie konijn zegt in de keuken, denkt meestal inderdaad meteen aan die klassieker met pruimen, maar dat gerecht met konijn spreekt niet iedereen aan. “Nochtans heeft konijn heel wat troeven", klinkt het bij VLAM. En er is véél meer mogelijk dan de variant met pruimen of krieken.”

Konijnvlees is bovendien een duurzame vleessoort van eigen land die je massaal kan vinden in onze supermarkten. Voor één kg tel je in Colruyt iets minder dan 12 euro neer, in Albert Heijn is dat net iets meer dan 15 euro. Je hoeft het trouwens niet in zijn geheel aan te kopen, want je vindt het ook in panklare porties zoals bouten, rug, schouders, filets en medaillons.

Quote Konijn is een gezonde keuze. Per 100 gram bevat het ongeveer 9 gram vet, één bout doet het nog beter met amper 4 gram vet per 100 gram.

Net zoals kip, dat iets meer ingeburgerd is, is konijn een gezonde keuze. “Het past perfect in de zoektocht van consumenten naar gezondere gerechten. Konijn bevat ongeveer 9 gram vet per 100 gram, één bout doet het nog beter met amper 4 gram vet per 100 gram.” Kortom: experimenteer deze week eens met konijn om wat variatie op tafel te toveren.

1. Pulled rabbit met barbecuesaus

Surf mee op de hype van pulled chicken en pulled pork door er eens een variant met konijn op te maken. Tip: bereid het vlees wel al een dag op voorhand voor het beste resultaat.

Bereidingstijd: 35 minuten (+ voorbereiding de dag voordien)

Volledig scherm Pulled rabbit met barbecuesaus © lekkervanbijons.be

Ingrediënten

4 konijnenbouten

10 g gerookt paprikapoeder

10 g komijnpoeder

20 g kandijsuiker

10 g konijnkruiden

olijfolie

300 ml troebel appelsap

peper

Voor de barbecuesaus

1 ui

50 g kandijsuiker

50 g honing

300 ml donker abdijbier (Orval of Ciney)

100 ml ketchup

50 ml sojasaus

tabasco

4 hamburgerbroodjes

100 g gemengde sla

1/2 komkommer

8 radijzen

2 lente-uien

1/2 citroen(sap)

1 el olijfolie

Zo maak je het

Eén dag op voorhand

Verwarm de oven voor tot 150°C.

Maak de spice rub voor het konijn. Meng het gerookt paprikapoeder, komijnpoeder, bruine suiker en een scheutje olijfolie. Wrijf de konijnenbillen royaal in met deze marinade.

Leg de gekruide bouten in een ovenschaal, giet er het appelsap bij en dek af met aluminiumfolie.

Plaats in een voorverwarmde oven gedurende 2,5 uur. Draai daarna de oven uit en laat de konijnenbouten er een nachtje in rusten en afkoelen.

De dag zelf

Snipper voor de barbecuesaus de ui fijn en stoof op een matig vuur met de ketchup, bruine suiker, bier, honing, sojasaus en een beetje tabasco naar eigen smaak.

Laat de saus 30 minuten pruttelen op een zacht vuur, tot ze voor de helft is ingekookt.

Pluk het vlees van de gare konijnenbouten, trek het met twee vorken uit elkaar en roer er de helft van de barbecuesaus doorheen?

Spoel de gemengde sla en zwier droog.

Maak een vinaigrette van de olijfolie, citroensap en peper en zout. Besprenkel over de salade.

Snijd de radijsjes in flinterdunne plakjes, eventueel met behulp van een mandoline. Doe hetzelfde met de komkommer.

Snijd de broodjes doormidden. Beleg ze met de salade, komkommerplakjes, radijsjes en een flinke schep van het vlees. Dek af met het broodje en serveer meteen.

2. Tempura van konijn

Door het beslag van de tempura komen de stukjes konijn extra krokant uit de friteuse. Een smakelijk aperitiefhapje waarmee je iedereen van de smaak van konijn overtuigt.

Bereidingstijd: 40 minuten

Volledig scherm Tempura van konijn © Lekkervanbijons.be

Ingrediënten

1 bussel radijs

1 bussel lente-ui

400 g ijsblokjes

1 rammenas

30 g gember

6 el sojasaus

wasabi

2 el rijstazijn

sesamolie

4 konijnfilets

250 g bloem

1 el maizena

1 el konijnkruiden

250 ml water

peper

zout

Zo maak je het

Snijd het konijn in hapklare stukken van maximaal 1,5 tot 2 centimeter dik. Let erop dat alle stukjes konijn ongeveer even groot zijn zodat ze gelijktijdig gaar zijn.

Meng de bloem, konijnkruiden en maiszetmeel in een ruime mengschaal.

Voeg de ijsblokjes toe en schenk er het (koud) water bij. Meng alles met de garde tot een lopend en helderwit beslag. Voeg indien nodig een beetje extra water toe.

Breng het tempurabeslag op smaak met een snuif zout en peper van de molen.

Leg de stukken konijn in het tempurabeslag en roer tot ze volledig omhuld zijn met een laagje beslag.

Verhit de friteuse tot 180°C.

Schep de plakjes rammenas, radijs en lente-ui uit het ijskoude water en laat uitlekken.

Lepel de stukjes konijn één voor één in het hete frietvet krokant en gaar in ongeveer 4 minuten.

Laat de stukken gebakken konijn even uitlekken op een vel keukenpapier.

Serveer de tempura van konijn met de frisse groentjes en geef er de dressing apart bij.

3. Wrap met konijn en amandelpesto, gegrilde aubergine en paprika

Nog één laatste toegankelijk receptje: een wrap met konijn. De frisse amandelpesto past er perfect bij. Dit wordt ongetwijfeld een snelle klassieker.

Bereidingstijd: 30 minuten

Volledig scherm Wrap met konijn © lekkervanbijons.be

Ingrediënten

50 g amandelen

1 bosje basilicum

2 teentjes knoflook

1/2 kl chilivlokken

50 g pecorinokaas

olijfolie

peper

zout

500 g konijnfilets

1 aubergine

1 groene paprika

rozemarijn

4 tortillawraps

Zo maak je het

Mix de blaadjes basilicum, amandelen, knoflook, chilivlokken en pecorino fijn in de blender of met de staafmixer. Voeg olijfolie toe tot je een vloeiende pasta bekomt. Breng nog op smaak met peper en zout.

Snijd de aubergine en paprika in repen, wentel ze door wat olijfolie en bak ze in de grillpan. Strooi er de rozemarijn over.

Bak ook het konijn op de grillpan en kruid alles met peper en zout.

Warm de wraps op volgens de aanwijzingen op de verpakking. Leg er konijnreepjes, aubergine en paprika op, werk af met de amandelpesto en rol op, steek vast met een prikker of bind er een servetje rond.

Lees ook: