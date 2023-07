Van een bol sojasaus tot ketchup: deze populaire pop-up pakt uit met 14 ijssmaken die meer thuishoren in de voorraadkast dan diepvries

Wie de klassieke ijssmaken zoals vanille, aardbei en chocolade beu gezien is: hoe klinkt ijs van Heinz ketchup, Kikkoman sojasaus of Kellogg’s Coco Pops? The Ice Cream project verzamelt de allergekste smaken die je kan bedenken in bevroren versie. Of die naast origineel ook lekker zijn, moet je vooral zélf gaan uittesten deze zomer.

In Belgravia, een district in Londen, vond je vorige zomer een wel zeer opvallende pop-up, die zo in de smaak viel dat het dit jaar opnieuw wordt opgezet. In The Ice Cream Project bestel je hartige sauzen, kruiden, thee, conrflakes en zelfs erwtjes in ijsjesvorm. Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het terug in één van de 14 smaken.

De pop-up is nog open tot 27 augustus dit jaar. Kikkoman sojasaus, Heinz Tomato Ketchup, PG Tips, Heinz Mayonaise, HP Sauce, Heinz Salad Cream, Heinz Witte bonen in tomatensaus, Quaker havermout, Bird’s pudding, Kellogg’s Coco Pops en Rice Krispies, BirdsEye erwtjes of Maldon salt: geen enkele smaak is er eentje die je in eigen land zomaar bestelt. Wel opvallend: vorig jaar bestond het assortiment eveneens uit 14 smaken, waaronder witte bonen, maar dit jaar lijkt The Ice Cream Project iets meer ‘toegankelijke’ ijssmaken te hebben gekozen, zoals onder meer Ambrosia Rice Pudding.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van een bolletje tot een volledige pot

Alle ijssmaken worden artisanaal bereid in Devon in Engeland. Je kan in de pop-up store langsgaan om je ijscravings te stillen door één of meerdere bolletjes te bestellen. Voor wie helemaal overstag gaat voor deze verrassende smaken zijn er ook potten van 500 ml om mee naar huis te nemen. Per bolletje betaal je 3,50 pond, per pot betaal je er 10.

Voor wie niet durft toegeven dat zo’n bolletje sojasaus wel eens lekker kan zijn: de wachtrijen aan de pop-up store duren gemiddeld 45 minuten. Je bent dus niet de enige die wel eens van een guilty pleasure kan genieten. Al moet je er wel een tripje naar Londen voor over hebben.

Volledig scherm The Ice Cream Project pop-up store © Anya Hindmarch

Lees ook: