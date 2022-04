Van Duvel tot Kriek: hoelang kun je bier bewaren?

BiertipEen fris koud biertje smaakt altijd, maar om daarvan te kunnen genieten is het wel belangrijk om dat bier op de juiste manier te bewaren. Hoelang kun je bier bewaren? En is dat voor elk bier hetzelfde? Biersommelier Sofie Vanrafelghem licht toe. “Dat Duvel beter wordt met de jaren is gewoon nonsens.”

Laten we beginnen bij het begin: het overgrote deel van bieren bewaar je best niet te lang. “Wel is er goed nieuws, want bier dat veroudert, wordt meestal niet slecht en je kunt niet ziek worden door oud bier op te drinken”, vertelt biersommelier Sofie Vanrafelghem. “Het enige verschil zal zijn dat het niet meer hetzelfde zal smaken als toen het gebotteld werd. In de meeste gevallen is er sprake van een negatieve smaakevolutie. Alleen bepaalde bieren of bierstijlen zijn aanraders als echte vintage bieren. Hoelang je ze effectief kan bewaren, hangt vooral af van de bierstijl. Als je de bierstijl en de botteldatum kent, kun je bepalen hoe lang je het bier kunt bewaren. Jammer genoeg wordt die nog niet standaard op het flesje vermeld, daardoor baseer je jezelf als consument het best op de aankoopdatum om zo zeker mogelijk te zijn.”

Beste omstandigheden

Een donkere plek waar de temperatuur constant blijft, is ideaal. “Schommelingen in temperatuur doen je bier in sneltempo verouderen. Een ideale temperatuur ligt tussen 10° à 15° graden. Hogere temperaturen zullen je bier leiden naar een versnelde oxidatie, en dus veroudering. Te lage temperaturen zullen de gewenste smaakevoluties afremmen. Als je geen kelder of donkere opbergplaats hebt, kan een wijnkoelkast een oplossing bieden. Wel is het dan van belang dat het om een wijnkoelkast gaat zonder glazen of doorzichtige deuren, zodat het licht niet toegelaten wordt. Want licht is een vijand van bier, en zal de smaak ervan negatief beïnvloeden.”

Quote Bewaar bieren zeker op een donkere plek waar de tempera­tuur constant blijft, schommelin­gen in tempera­tuur doen je bier in sneltempo verouderen

Verder is er een eenvoudige regel: alle bieren bewaar je rechtopstaand, behalve bieren die gebotteld werden met een organische of natuurlijke kurk. “Op die manier kan de kurk niet uitdrogen en bijgevolg krimpen, waardoor de kans op infecties van buitenaf geminimaliseerd wordt. Let er wel op dat je ze tijdig weer rechtzet als je deze bieren wil schenken, zodat het gistdepot naar de bodem kan zinken.”

Bekende bieren op een rijtje: hoelang kan je ze bewaren?

Welk bier dat je thuis hebt staan, bewaar je dan best hoelang? Sofie Vanrafelghem zet ze de bekendste bieren hieronder op een rijtje.

Pils

“Pils verliest zijn frisheid al na 4 maanden. Hoe verser de pils, hoe lekkerder het bier zal smaken. Als je jouw bak pilsbier echter 6 maanden tot een jaar in je kelder laat staan, zal het geliefde pintje meer naar karton smaken.”

Blond/tripel

“Dat bepaalde sterk blonde bieren zoals Duvel beter worden met de jaren, is nonsens. Deze bieren drink je het liefst op binnen het jaar. Ook de meeste tripels zijn top binnen het jaar, maar daarna beginnen ze enkele van hun mooie en frisse eigenschappen te veriezen.”

Volledig scherm Sterk blonde bieren zoals Duvel drink je het liefst binnen het jaar op, anders verliezen ze hun mooie en frisse eigenschappen in de smaak. © RV

Donker / dubbel / stout

“Ook de licht-alcoholische donkere bieren drink je best binnen het jaar op. Bij veroudering krijg je een onaangename karamellisatie. Zware dubbel/quadrupel en hoog-alcoholische stoutbieren zoals een imperial stout, bewaren dan weer gemakkelijk twee tot vijf jaar. Na jaren van rijping ontdek je toetsen van porto en madeira en worden de bieren complexer qua karakter.”

IPA

“Niets lekkerder dan een heerlijk jonge IPA. Sterk gehopte bieren drink je best binnen de vier à zes maanden op. Daarna verliest het bier vrij snel zijn frisse florale en/of fruitige hoparoma’s. Sommige buitenlandse brouwerijen raden daarom zelfs aan om het bier binnen de twee maanden te drinken. In te oude IPA’s ontdek je in plaats daarvan aroma’s van stinkkaas en ouwe sokken.”

Quote Een heerlijk jonge IPA is ontzettend lekker en drink je best binnen de 4 tot 6 maanden na het bottelen op Sofie Vanrafelghem

Oude geuze / oude kriek

“Authentieke oude geuzes en krieken kun je moeiteloos tot 20 jaren bewaren. Zelfs na 40 jaar zijn sommige nog zeer mooi. Dankzij hun verfijnde zuurheid en de wilde gisten zullen ze blijven evolueren qua smaak, elk anders, maar dat maakt ze erg interessant.”

Oud bruin

“Authentiek oud bruin kan je met gemak 5 tot 10 jaar bewaren. De melkzuurbacteriën zorgen niet alleen voor het heerlijke zoetzure karakter, maar ook voor een lange conservatie van het bier. Een Liefmans Goudenband of Rodenbach Vintage horen daardoor echt thuis in een mooie bierkelder.”

Quote Authentiek oud bruin bier kan je met gemak 5 tot 10 jaar lang bewaren, een Rodenbach Vintage hoort bijvoor­beeld echt thuis in een mooie bierkelder Sofie Vanrafelghem

Brett bieren

“Bij deze bieren worden culturen van brettanomyces, ook wel gekend als wilde gisten, toegevoegd voor de hergisting op fles. Hierdoor blijven ze gedurende 5 jaar licht veranderen van smaak. Dat merk je zowel bij de Orval of een Straffe Hendrik Wild. Ideaal bij dit bier is om elk jaar opnieuw te proeven en te merken hoe de smaak blijft evolueren.”

3 aanraders van vintage bieren voor in je collectie Rochefort 10 - Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy - 11,3 % Volledig scherm Rochefort 10 - Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy © RV Van de vier trappistbieren die de abdij Notre-Dame de Saint-Rémy produceert, is de 10 het krachtigste bier. Deze donkere schoonheid veroudert zeer mooi. Na 4 à 5 jaren smaakt dit enorm karaktervolle bier met een uitgesproken chocoladepersoonlijkheid complexer en minder zoet. Ook kun je toetsen van cognac en porto proeven. Zowel de Rochefort 8 als 10 kunnen perfect bewaard worden. Rond de kerstperiode is de 8 beschikbaar op grote flessen, ideaal voor bewaring. 3 Fonteinen Oude Geuze - Brouwerij 3 Fonteinen - 7,2 % Volledig scherm Oude Geuze 3 Fonteinen © RV Dit pareltje is een assemblage van 30 % drie jaar oude lambiek en éénjarige lambiek en kan je tot zeker 20 jaar lang bewaren. In de neus van deze authentieke oude geuze ontdek je zure fruittoetsen en accenten van hout en amandel. Wat volgt, is een heerlijk fruitig en intens zure smaak met een citroen- en druifaccent, prachtig afgerond met een droge afdronk. Vaak zal de elegante zuurheid doorheen de jaren net iets minder scherp worden en de smaak wat complexer. Straffe Hendrik Wild – Brouwerij De Halve Maan - 9 % Volledig scherm De Straffe Hendrik Quadrupel, een straf bier © Pieter D'Hoop Bij Straffe Hendrik Wild worden culturen van wilde gisten toegevoegd voor de hergisting op fles. Naast de aangename frisfruitigheid met een accent van sinaasappel en een duidelijke bitterheid merk je hierdoor ook een geraffineerde en subtiele zure toets op. Het samenspel tussen die twee smaken is subliem. De gisten zijn meteen ook de reden waarom je het bier gemakkelijk tot vijf jaar kan bewaren. Dankzij de hergisting op fles met wilde gisten blijft het bier namelijk evolueren in smaak.

Lees ook: