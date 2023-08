Van dimsum tot judasorensalade: 5 recepten om de Chinese keuken op een verrassende manier te ontdekken

Deze week reizen we de wereld rond en laten we je kennismaken met de Chinese keuken. Niemand minder dan Daphne Aalders maakt je wegwijs. Dat doet ze door middel van vijf gerechten die je zeker eens moet uitproberen. “Deze salade komt uit de Sichuankeuken en is onze favoriet.”

Maandag: mapo tofoe

Mapo tofoe.

“Ik bestel altijd mapo tofoe als ik bij een Sichuan-Chinees ga eten. De combinatie van het hartige varkensgehakt en de zachte tofoe in de pikante saus is gewoon goddelijk.”

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

200 g varkensgehakt

1 el sesamolie

1 blok tofoe

1 el Sichuan-peper

1 teen knoflook

4 cm gember

3 lente-uien

2 el doubanjiang

2 el gezouten zwarte bonen

1 el chilivlokken

200 ml bouillon

1 el sojasaus

1 el maiszetmeel

zout en peper

Zo maak je het

Meng het varkensgehakt met één koffielepel zout en sesamolie.

Snijd voorzichtig de tofoe in blokjes.

Rooster de Sichuan-peper en wrijf fijn in de vijzel.

Snijd de knoflook en de gember fijn. Snij de lente-ui fijn, maar scheid het wit en groen.

Bak het gehakt rul in de wok in een beetje arachideolie en schep uit de pan.

Bak de doubanjiang-saus, de geprakte gezouten zwarte bonen, de knoflook, de gember en het wit van de lente-ui in de olie tot de geuren vrijkomen. Doe er de chilivlokken bij.

Voeg de bouillon en de sojasaus toe en breng aan de kook.

Laat even zachtjes doorkoken tot alle smaken gemengd zijn. Doe het gehakt in de pan. Meng het maiszetmeel met een beetje water en roer goed door het gehakt. Doe de tofoe erbij – nu mag je niet meer roeren, anders breekt de tofoe. Proef of je nog zout of peper wilt toevoegen. Serveer met het fijngesneden groen van de lente-ui en een kom lekkere jasmijnrijst.

TIP. Je zal wel een ommetje naar de Aziatische supermarkt moeten maken want zonder doubanjiang, een saus op basis van gefermenteerde tuinbonen, gezouten zwarte boontjes en echte Sichuan-peper, lukt het niet.

Dinsdag: judasorensalade

Judasorensalade.

“Gedroogde paddenstoelen zijn fantastisch. Deze salade komt uit de Sichuankeuken en is onze favoriet. Er zit heel wat Chinkiang-azijn in. Die zwarte azijn heeft een unieke smaak. Elke Chinese winkel verkoopt de typische flessen. Hij blijft lang goed en je kan er ook lekkere dipsaus mee maken voor bij dimsum.”

Voor 2 personen

Bereidingstijd: 20 minuten

Ingrediënten

8 gedroogde judasoren

1 ui

2 tenen knoflook

1 birdeyepeper

3 lente-uien

1 el Chinkiang-azijn

2 el sojasaus

½ el sesamolie

½ el suiker

1 el geroosterde sesamzaadjes

6 takjes koriander

Zo maak je het

Was de judasoren en week ze een nacht van tevoren.

Snijd de ui in maantjes en breng ze samen met de paddenstoelen aan de kook in ruim water. Spoel ze daarna koud en laat ze uitlekken.

Pel de knoflook en verwijder het hartje. Snijd de knoflook en de birdeyepeper fijn en bak ze aan in wat olie. Neem de pan van het vuur en voeg de fijngesneden lente-ui, de Chinkiang-azijn, de sojasaus, de sesamolie en de suiker toe.

Meng het sausje door de paddenstoelen en verdeel de salade over individuele kommetjes. Garneer de judasoren met het sesamzaad en de koriander.

TIP. Als je de textuur van de judasoren niet leuk vindt, kan je ook voor een toegankelijkere paddenstoel kiezen.

Woensdag: tamales

Tamales.

“Koop echte masa harina, dus geen gewone maisbloem, maar bloem van in alkaline geweekte maiskorrels. Het gerecht neemt wel wat tijd in beslag, maar het is het wachten waard.”

Voor 8 stuks

Bereidingstijd: 1,5 uur

Ingrediënten

200 g gare maiskorrels

100 g gare doperwten

100 g Parmezaanse kaas

400 g masa harina

75 g boter (en een beetje extra om de uien in te bakken)

100 ml melk

150 g bouillon

1 kleine ui

3 tenen knoflook

1 el komijn

350 g gemengd gehakt

2 kl chilivlokken

bananenblad of maisblad

8 kerstomaatjes

zout

Zo maak je het

Maal de maiskorrels en doperwten met de geraspte kaas tot je een romige massa krijgt. Voeg de masa harina, de boter, de melk en de bouillon toe en draai alles tot een soepel deeg.

Snipper de ui en de knoflook. Bak ze aan in boter en voeg komijn toe. Bak het gehakt mee en breng op smaak met de chilivlokken en wat zout.

Snijd het bananenblad in acht rechthoeken. Schep in het midden een flinke eetlepel deeg. Schep er het gehakt en een kerstomaat op, bestrooi met de chilivlokken en wat zout en eindig met een schepje deeg. Vouw het blad dicht en stoom het 50 minuten. Als je de pakketjes heel zorgvuldig hebt dichtgevouwen kan je de tamales gewoon koken in een pan met water.

Serveer de pakketjes op een bord. Het bananen- of maisblad eet je uiteraard niet op.

TIP. Wij kopen masa harina, bananenblad en soms ook gedroogde maisbladeren in de Chinese winkel Asia Food. Heb je een gespecialiseerde Zuid-Amerikaanse winkel in de buurt, dan zal die het zeker ook hebben.

Donderdag: dimsum met sojasaus

Dimsum met sojasaus.

“Dit is een fijne dimsum om te maken. Het deeg is eerst moeilijk om te kneden, omdat het zo heet is, maar het wordt gaandeweg een weldadig aanvoelend bolletje fluweel. Hoe dunner je de dimsum weet te maken, hoe doorzichtiger ze worden.”

Voor 8 stuks

Bereidingstijd: 1,5 uur

Ingrediënten

Voor het deeg:

120 g tarwezetmeel

50 g tapiocameel

2 kl olie

zout

Voor de vulling:

5 cm gember

groen van 3 lente-uien

150 g kippengehakt

1 el Shaoxing-rijstwijn

Voor de saus:

1 teen knoflook

2 chilipepers

4 el sojasaus

4 el sesamolie

wit van 3 lente-uien

Zo maak je het



Breng 200 milliliter water aan de kook. Doe het tarwezetmeel, het tapiocameel, de olie en een snufje zout in een kom en voeg water toe. Roer steeds in dezelfde richting. Kneed vervolgens alle klontjes uit het deeg. Leg het op een stukje bakpapier en zet de deegkom er omgekeerd bovenop om het deeg warm te houden. Laat 5 minuten rusten.

Meng het groen van de fijngemaakte lente-ui met de fijngemaakte gember, het kippengehakt, de Shaoxing-rijstwijn en wat witte peper en zout.

Pel de knoflook, verwijder het hartje en snipper fijn. Snijd de chilipeper ragfijn. Maak een sausje samen met de overige ingrediënten.

Rol het deeg tot een worst en neem steeds een stukje zo groot als een walnoot. Rol dat uit. Leg een lepeltje vulling in het midden. Pak het deeg met beide zijden op en druk het dicht in het midden. Maak plooitjes in het deeg aan de voorzijde, de achterzijde blijft gewoon recht.

Zet de dumpling in een ingevet stoommandje en stoom tot het deeg en de vulling gaar zijn.

TIP. Liever vegetarisch? Gebruik dan een beetje tofoe en meng het met minuscule stukjes paddenstoel, het groen van lente-ui en blokjes knolselder.

Vrijdag: mango-tapioca-pudding

Mango-tapioca-pudding.

“Dit is zo lekker: fluweelzachte structuren én de exotische smaken van kokos, pandan en mango verenigd in één gerecht. Je kan het op tijd klaarmaken zodat het goed gekoeld op tafel komt. Een fijne afsluiter van elke maaltijd.”

Voor 4 kommetjes

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

1 pandanblad

1 l kokosroom

150 g tapiocaparels

1 mango

75 g suiker

1 el geroosterd sesamzaad

Zo maak je het

Doe het pandanblad en de kokosroom in een sauspan en breng aan de kook. Strooi er de tapioca in en laat het op een zacht vuur garen.

Pureer de mango.

Haal het pandanblad uit de pudding zodra de tapioca zacht is. Meng de pudding met de mango en doe in kommetjes.

Laat afkoelen. Garneer het dessert met een stukje fruit en het sesamzaad.

TIP. Ook lekker met rijst!

Meer wereldrecepten vind je in 'Al het eten van de wereld - food for foodies' van Daphne Aalders & Aurélie Geurts bij Borgerhoff & Lamberigts.

