Van de traditionele vettige hap tot elegante oesters: dit eet en drink je allemaal op Rock Werchter én zoveel betaal je ervoor

Buiten eten vanavond met het warme weer? “Let op voor extra bacteriën op voeding”. FAVV deelt 7 tips om je eten niet te laten bederven

Zomers temperaturen vragen om gezellige etentjes in de buitenlucht. Jammer genoeg komen er samen met de hitte ook sneller ongewenste gasten over de vloer, zoals bacteriën en insecten. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) deelt daarom zeven tips om je lunch of diner zo veilig mogelijk te laten verlopen. “Zelfs hoe je je boodschappen doet, maakt al verschil uit voor hoelang je eten goed blijft bij warm weer.”

15 juni