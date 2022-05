Van de prijs van het menu tot met hoeveel personen je er kan reserveren: alles wat je moet weten over het nieuwe Blueness van Sergio Herman

Blueness, het gekende fine-casual restaurant uit Cadzand, heeft er vanaf nu een Antwerps broertje bij. Bezieler Sergio Herman opende Blueness Antwerp vandaag officieel in de Lange Gasthuisstraat, vlak naast zijn andere restaurant Le Pristine (*). Wat kan je verwachten van de keuken? En hoe reserveer je er best je plekje? HLN Eten was bij de opening en serveert je alle antwoorden die je wil weten via een exclusieve binnenkijker en babbel met de chef.

De afgelopen twee weken kwamen er al vrienden en familie van het Blueness-team eten tijdens de ‘soft opening’, maar vanavond staat de eerste échte service op het programma voor het restaurant dat gerund wordt door twee vrouwen. Iets wat niet zo evident is in de culinaire wereld. Chef Jaclyn Kong en maître Dorine Van den Eynde werkten al in verschillende andere zaken van de Sergio Herman Group, en staan nu - voor het eerst - samen aan het roer van Blueness Antwerp. Jaclyn komt uit Singapore, waar Sergio Herman haar 14 jaar geleden ontdekte. Ze vloog over naar Nederland om stage te doen in Oud Sluis, en kookte reeds bij Pure C, The Jane en Blueness Cadzand. Maître Dorine werkte ook bij Oud Sluis en The Jane, en settelt zich na een aantal jaren ervaring in het buitenland nu definitief in Antwerpen voor dit nieuwe culinaire hoofdstuk.

Volledig scherm Het nieuwe restaurant van Sergio Herman in Antwerpen. Maitre Dorine Van den Eynde en Chef-kok Jaclyn Kong. © Tessa Kraan

Géén kopie van Blueness in Cadzand

De Sergio Herman Group heeft al een Blueness in Cadzand: wat is dan het verschil met de nieuwe versie in Antwerpen? “Er is een andere chef in Cadzand en we hebben echt wel elk onze eigen specialiteiten en ons eigen karakter”, vertelt chef Jaclyn Kong. “Op de kaart staan enkele Blueness-klassiekers, zoals de kip van de robatagrill en langoustines met bloemkool, maar je kan hier zeker ook nieuwe gerechten proeven. Het menu is niet exact hetzelfde als in Cadzand en aan elk gerecht geef ik mijn eigen identiteit.”

“We hebben hard gewerkt om Blueness opnieuw naar een hoger niveau te brengen”, vertelt Sergio Herman. “Ik vond dat het concept in Cadzand niet meer helemaal aansloot bij waar ik vandaag voor sta. We waren te hard gefocust op de Japanse keuken: nu combineren we die met de moderne, Franse keuken. Dat is meer ons DNA. Ik vind het heel belangrijk om iets neer te zetten waar ik zelf volledig achtersta. Je moet jezelf blijven heruitvinden om topkwaliteit te kunnen leveren. En dat doen we volgens mij zeker met Blueness in Antwerpen.”

Quote Het menu is niét hetzelfde als in Cadzand en aan elk gerecht geef ik mijn eigen identiteit. Chef-kok Jaclyn Kong

Wat staat er op het menu en hoeveel betaal je ervoor?

Op het (vijfgangen)menu? Ceasar salad met kreeft en miso, langoustines met dashi beurre blanc en bloemkool, dandan noedels, kip van de robatagrill en matcha dame blanche. Er staan ook enkele ‘hapjes’ op het menu, zoals hamachi met noedels of oesters met granité van appel. Bij Blueness Antwerp kan je kiezen voor een menu van vier gangen (enkel tijdens de lunch) vanaf 95 euro of voor een menu van vijf gangen (zowel tijdens de lunch als het diner) vanaf 140 euro per persoon, exclusief drank.

Volledig scherm Blueness van Sergio Herman serveert een vier- of vijfgangenmenu aan 95 of 140 euro, exclusief drank. © Chantal Arnts

Hoe kan je reserveren?

Reserveren kan telkens voor een periode van twee maanden: elke eerste dag van de maand opent een nieuwe maand in het reservatiesysteem. Op 1 juli kan je dus bijvoorbeeld beginnen boeken voor de maand september. Je kan een tafel reserveren in het restaurant, maar ook kiezen voor een plek aan de bar, langs de open keuken. Zowel in het restaurant als aan de bar wordt hetzelfde menu geserveerd. Reserveren kan tot maximaal vier personen, je kan er dus niet terecht met grote groepen.

Quote Op elke eerste dag van de maand gaan de reserva­ties voor twee maanden later open. Vanaf 1 juli kan je dus reserveren voor september.

Tafelen in ingetogen sfeer

Natuurlijk kan naast lekker eten, een uitgekiend interieur niet ontbreken. De Sergio Herman Group maakte net zoals bij Le Pristine gebruik van de kunsten van het Deense Space Copenhagen. Hoewel het restaurant door dezelfde architect ontworpen werd, heerst er bij Blueness Antwerp een heel andere sfeer dan bij Le Pristine. Het interieur van Blueness is meer ingetogen en rustiger, in contrast met de ‘gesmolten discobollen’, roze bar en een vijf meter hoge installatie van Parmezaanse kazen bij Le Pristine. “Maar ook bij Blueness is het feest hoor", lacht Herman. “Blueness is enorm gezellig en het is een prachtige plek om te lunchen en dineren. We konden niet exact hetzelfde doen als hiernaast, het moest iets unieks zijn.”

Volledig scherm Het nieuwe restaurant Blueness van Sergio Herman in Antwerpen. © Tessa Kraan

Wat staat er in de sterren geschreven?

Le Pristine kon een paar maanden na de opening al meteen een Michelinster verzilveren. Mikt de Sergio Herman Group op datzelfde resultaat met Blueness? “Vroeger beheersten die sterren mijn leven”, vertelt Herman. “Dat is veel minder nu, al ga ik altijd voor een uniek concept waar ik mijn stempel op druk. Alles moet kloppen: niet alleen het eten, maar ook de bediening en de sfeer. Als je elke dag die kwaliteit kan leveren, komt zo’n ster vanzelf. Als we net als bij Le Pristine een ster krijgen, zou dat fantastisch zijn. Maar uiteraard moet het team zich eerst bewijzen.”

Quote Uit eten gaan is een van de mooiste dingen in het leven, het is aan ons om ervoor te zorgen dat dat zo blijft. Sergio Herman

“Het blijven rare tijden in de horeca”, vervolgt Herman. “Het is echt niet evident om personeel te vinden vandaag de dag. Ik focus me nu op deze restaurants en er komt voorlopig niets nieuws meer bij. Je moet voor kwaliteit blijven gaan, dus gaan we nu volledig voor de toekomst van onze huidige zaken. Uit eten gaan is een van de mooiste dingen in het leven, het is aan ons om ervoor te zorgen dat dat zo blijft.”

Volledig scherm Blueness Antwerp combineert de Franse keuken met Japanse invloeden, anders dan Blueness in Cadzand met hoofdzakelijk Japanse touch. © Chantal Arnts

