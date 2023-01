Van de beste wijnkaart in ons land tot de meest verrassende voorgerechten: 23 eetadresjes die je niet wil missen in 2023

Dag 5 Hoe geraak je makkelij­ker aan 300 gram groenten per dag? En wat als je niet veel groenten lust? Sandra Bekkari deelt 6 tips

Iedereen weet dat 300 gram groenten per dag de aanbevolen hoeveelheid is, maar toch geraakt de gemiddelde Belg niet eens aan de helft. “Meer groenten eten is nochtans de belangrijkste stap in een gezonder eetpatroon”, vertelt HLN-chef Sandra Bekkari in dag 5 van de ‘Start Gezond’-challenge. Met 6 tips en 3 recepten helpt ze jou richting een lekker bord vol groenten.

10:01