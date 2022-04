Van comfortfood tot het perfecte apérohapje: 5 recepten voor op je weekmenu

Elke dag vind je in de weekkrant een exclusief recept van HLN Eten. Op vrijdag bundelen we deze online zodat je voldoende inspiratie hebt in het weekend om je weekmenu samen te stellen. Smakelijk!

Maandag: mac&cheese

Een klassieker zoals macaroni met kaas en hesp of mac & cheese smaakt altijd. Deze versie bevat iets minder kaas, maar is minstens even lekker en ook nog eens een tikkeltje gezonder. Makkelijk om met de kinderen klaar te maken tijdens de paasvakantie of gewoon voor jezelf na een drukke werkdag.

Wat eten we vandaag? Mac&cheese van Elise Van de Poele voor HLN Eten. © Wout Hendrickx

Bereidingstijd; 25 minuten

Oventijd: 25 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 350 g macaroni

• 80 g (plantaardige) boter

• 70 g bloem

• 500 ml groentebouillon

• 300 ml melk

• 120 g lokale oude kaas (bijvoorbeeld Nazareth, Mariëntaler of Brugge Oud)

• nootmuskaat

• peper en zout

• 80 g broodkruim

• 2 el olijfolie

• ½ kl knoflookpoeder

• ½ kl zout

Zo maak je het

Kook de macaroni beetgaar, giet af en laat uitlekken. Rasp daarna de kaas.

Smelt voor de bechamelsaus de boter in een kookpot. Voeg daar de bloem aan toe en laat 1 minuut bakken terwijl je alles goed roert. Blus met de groentebouillon en klop stevig tot een egale saus, voeg de melk erbij en laat al roerend indikken gedurende enkele minuten. Voeg de kaas bij de saus en kruid bij met nootmuskaat, peper en zout.

Meng de pasta met de saus en giet in een ovenschaal. Meng het broodkruim met de olijfolie, het knoflookpoeder, het zout en wat peper. Strooi alles over de pasta.

Zet in een voorverwarmde oven van 185°C gedurende 25 à 30 minuten.

Tip: Door een smaakvolle kaas alleen in de saus te gebruiken en niet als afwerking bovenaan, heb je al een pak minder kaas nodig. In de bechamelsaus gebruik je hier een groot deel groentebouillon en een klein deeltje melk: dit maakt de saus heel wat lichter en duurzamer.

Dinsdag: kruidige ovenkip met venkel en appel

Dit gerecht is er eentje dat je snel voorbereidt en in de oven schuift. De oventijd zelf duurt wat langer, maar ondertussen kun je makkelijk andere dingen thuis doen én de chaos in de keuken al even opruimen. Dan smaakt die kip achteraf eens zo goed!

Goed Gevoel april Elise kookt © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 20 minuten

Oventijd: 45 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 appel

• 1 rode ui

• 2 venkels

• 1 el grove mosterd

• 2 el honing

• 1 tl kippenkruiden

• 1 tl tijm

• olijfolie

• 4 kippenbouten

• 700 ml kippenbouillon

• ½ tl saffraan

• 5 gedroogde biologische abrikozen

• 300 g bulgur

• peper en zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 185 °C.

Ontpit de appel, pel de ui en verwijder de harde kern van de venkel. Snijd alles in partjes. Meng de mosterd met de honing, kippenkruiden, tijm en 4 eetlepels olijfolie. Meng die vervolgens met de kippenbouten, venkel, rode ui en appel en laat alles 30 minuten marineren.

Ondertussen kun je de kippenbouillon mengen met de saffraan. Snijd ook de abrikozen in partjes. Verspreid de bulgur over de bakplaat, leg de abrikozen ertussenin en overgiet dit geheel met de bouillon. Leg de kip, venkel en appel op de bulgur en kruid met peper en zout. Dek af met bakpapier of aluminiumfolie en zet in de voorverwarmde oven gedurende 25 minuten.

Verwijder de folie en schuif daarna opnieuw 20 minuten in de oven.

Haal uit de oven, laat enkele minuten rusten en serveer.

Tip: Vervang de bulgur ook eens door andere graansoorten zoals bijvoorbeeld couscous om je favoriete combinatie te ontdekken.

Woensdag: pittige worstenbroodjes

Zei er iemand worstenbroodjes? Die maken we graag zelf eens thuis klaar! En dat is minder moeilijk dan je denkt. Het is een perfecte woensdagnamiddag- of weekendactiviteit waar je heel wat lekkers voor in de plaats krijgt.

Elise kookt © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 35 minuten

Oventijd: 25 minuten

Ingrediënten voor 8 worstenbroodjes

• 1 sjalot

• 2 fijne wortels

• 150 g kastanjechampignons

• olijfolie

• peper en zout

• 250 g gemengd gehakt

• 2 eidooiers

• 80 g broodkruim

• ½ tl chilivlokken

• ½ tl garam masala

• 2 rollen vers bladerdeeg

Zo maak je het

Pel en snipper de sjalot fijn. Schil de wortelen en snijd in fijne blokjes. Hak de kastanjechampignons fijn. Verhit een scheutje olijfolie en bak de fijngesneden groenten gaar. Kruid met peper en zout. Laat die champignons zeker bakken tot al het vocht uit de pan verdampt is.

Zijn de champignons goed? Doe de gebakken groenten dan in een blender zodat ze fijngehakt worden. Meng ze met het gehakt, 1 eidooier, het broodkruim, de chilivlokken en de garam masala. Kruid alles bij met peper en zout.

Maak met natte handen 8 bolletjes van het gehakt en snijd de rollen bladerdeeg in 8 gelijke repen. Maak rolletjes van het gehakt en leg ze onderaan de repen bladerdeeg. Rol het bladerdeeg op rond het gehakt en besmeer met eigeel. Leg op een bakplaat en zet de rolletjes in een voorverwarmde oven van 185 °C gedurende 25 minuten.

Laat even afkoelen en serveer lauw of koud.

Tip: In deze worstenbroodjes zitten niet alleen lekkere kruiden, maar ook groentjes verstopt. Ze maken de broodjes lekker sappig, en als je het niet verklapt, heeft niemand het door. Handig om je kinderen extra groenten te laten eten!

Donderdag: prei-knolselderstoemp met gebakken vis

Moet het snel gaan vanavond? Dan stoom je op minder dan 30 minuten een heerlijke ‘stoemp’ met vis klaar. Boordevol vitaminen en smaak. Aan tafel!

Elise Kookt September © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: klaar in 30 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 dikke preiwitten

• 1-2 peterseliewortels

• 700 g knolselder

• 1 bloemige aardappel

• boter

• nootmuskaat

• peper en zout

• olijfolie

• 4 kleine witte visfilets

• ½ citroen

Zo maak je het

Snijd de preiwitten in halve ringen. Schil de peterselie wortel, knolselder en aardappel.

Snijd alles in gelijke stukken.

Kook of stoom de groenten en aardappel zacht. Giet af en laat goed uitlekken. Pureer met 2 eetlepels boter en kruid met nootmuskaat, peper en zout.

Verhit een scheutje olijfolie en stoof de prei met een scheutje water op een zacht vuur gaar. Kruid met peper en zout.

Voeg de prei toe aan de puree. Bak in een scheutje olijfolie op een hoog vuur de visfilets kort gaar (1-2 minuten). Kruid met peper en zout en voeg een klontje boter en scheutje citroensap toe aan de pan.

Serveer de puree met de vis en boter uit de pan.

Tip: Je kunt in de stoemp ook pastinaak, zoete aardappel, koolrabi, raapjes of eender welke overschot van groenten verwerken.

Vrijdag: trio van groentefrietjes en dips

Vrijdag, dat betekent tijd voor weekend en voor iets lekkers. Een apéro kan daarbij nooit ontbreken: die chips of nootjes even beu? Dan zorgt dit trio van groentefrietjes met zelfgemaakte dips voor een welgekomen afwisseling. Is het al apérotijd?

Elise Kookt September © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 35 minuten

Oventijd: 40 minuten

Voor de frietjes

• 2 pastinaken

• zonnebloemolie

• tijm

• chilivlokken

• zout

• ½ knolselder

• garam masala

• 3 dikke wortelen

• ½ kl korianderpoeder

• ½ kl currypoeder

• peper

Voor de dips

• 1 teentje knoflook

• 1 grote gegrilde paprika

• 150 g (vegan) plattekaas

• 1 mespunt gerookt paprikapoeder

• 4 takjes dragon

• 60 g mayonaise

• 80 g zure room

• 1 el wittewijnazijn

Zo maak je het

Voor de eerste dip pel je de knoflook en laat je de gegrilde paprika uitlekken. Doe de knoflook, paprika, plattekaas, het gerookt paprikapoeder en peper en zout in een blender en hak fijn.

Voor de tweede dip hak je eerst de dragon fijn. Meng de mayonaise met de zure room, de dragon en de wittewijnazijn, om vervolgens te kruiden met peper en zout. Bewaar beide dips in de koelkast.

Schil de pastinaken en snijd in frietjesvorm. Leg ze op een bakplaat, besprenkel met zonnebloemolie en kruid met tijm, chilivlokken en zout.

Schil de knolselder en snijd in frietjesvorm. Leg ze op een bakplaat, besprenkel met zonnebloemolie en kruid met garam masala en zout.

Schil de wortelen en snijd in frietjesvorm. Leg ze op een bakplaat, besprenkel met zonnebloemolie en kruid met korianderpoeder, currypoeder, peper en zout.

Schuif de bakplaat (of bakplaten) in een voorverwarmde oven op 190 °C gedurende 30 tot 40 minuten of tot de frietjes goudbruin zijn. Serveer ze met de dips.

Tip: Deze groentefrietjes zijn ook heerlijk als side dish.

