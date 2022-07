Van cocktails in het zand tot tropische vibes onder palmbomen: 10 zomerbars in eigen land met cocktails die je wil proeven

Wie zomer zegt, zegt cocktails, en dan het liefst ook in een zomers jasje. Geen zin in een klassieke gin-tonic, of op zoek naar iets verrassends in het glas? Deze 10 unieke zomerbars in ons land brengen de cocktailbar naar buiten en vormen de perfecte achtergrond voor een gezellige namiddag of avond in de zon.

LIMBURG

In volle bloei

Bar Bloem in Tessenderlo heeft niet alleen een kinderboerderij als extra troef: de mooie bloemen van eigen kweek zorgen er ook voor een extra fleurige toets. En die fleurige toets komt niet alleen terug in de aankleding, maa rook in je glas. Een ‘Rosé all the way’ wordt geserveerd met echte rozenblaadjes en een gin-tonic krijgt een magische blauwe toets dankzij een speciale bloemeninfusie. Cocktails en mocktails om al je zintuigen mee in de watten te leggen.

Sangria van topkwaliteit

Combineer een Belgische wijnbouwer uit Tenerife met een zomerbar en je krijgt een instant vakantiegevoel. In Jardin Tropical in Herk-De-Stad zijn er maar liefst 70 verschillende Canarische wijnen per glas te verkrijgen. Al is ook de sangria hier niet te versmaden met de juiste wijn én kilo’s vers fruit.

OOST-VLAANDEREN

Cocktails in het zand

Voor de ultieme vakantiesfeer in eigen land moet je in Cubar Plaza in Aalst zijn. Het zandstrand is alvast mooi meegenomen, maar ook de cocktailkaart met dertig heerlijke cocktails is een flinke mood booster. Keuzestress hoef je niet te krijgen. Gewoon ogen toe en wijzen, de verrassing zal eens zo leuk zijn.

De appel valt niet ver van de boom

Vanaf 2 augustus opent zomerbar ‘De Appeltuin’ in Lievegem de deuren. De zomerbar heeft zijn naam niet gestolen, want hij opent zijn deuren in de schaduw van de appelbomen. Het appelsap hoeft dus niet ver te reizen voor het in je glas belandt. Een mocktail op basis van appelsap uit eigen tuin, aangevuld met rozemarijn, gember en meer: daar krijgen we spontaan dorst van.

WEST-VLAANDEREN

Tripje naar Afrika

Van ver waaien de tropical vibes je al tegemoet met wiegende palmbomen, ritmische klanken en zelfs een zebra tussen het gebladerte. In dit stukje Afrika, pal op het strand van Blankenberge in Bamboo Beach, kan je niet anders dan een cocktail bestellen. Die zijn rijkelijk gevuld met vers fruit en bijgevolg het perfecte reisgezelschap voor een tripje naar de tropen.

Avontuurlijke cocktails

Een El Dorado vinden op een industrieterrein en dan ook nog eens vloeibaar goud in je glas krijgen... Deze zomerbar in Diksmuide blinkt uit in avontuurlijkheid. In het groene gras tussen de bomen kan je kiezen voor het eigen bier, Heroes El Dorado, al maakt ook de cocktailkaart indruk met een resem klassiekers en creatieve mocktails. Tiki Taka, Forbidden Fruit of Italian lover, braaf hoef je hier niet te zijn. Leuk detail: er is zelfs kindersangria met vers fruit.

ANTWERPEN

Glijbanen & gin

Als je met kinderen op stap bent, vind je in 360 Beach in Schilde een mooie formule: de kinderen testen de glijbanen en jij zoekt uit welke gin het best bij welke tonic past. De combinatie van glijbaan en tonic raden we enkel aan in die volgorde. Nog een optie: je bestelt een van de andere cocktailklassiekers en verbaast je over de 900 ton zand die hier zomaar in Schilde aan je voeten ligt.

Fun voor groot en klein

De groene oase van Calabria in Fort 2 in Wommelgem baadt deze zomer in de goeie vibes dankzij Calabria. De kinderen kunnen zich laten gaan op het springkasteel, de trampoline of in de zandbak. Verder hoor je hier vooral een zucht van pure zaligheid. Wij vermoeden dat de frisse cocktails daar voor iets tussen zitten.

VLAAMS-BRABANT

Shaken met bier

Als een feniks herrees Druppel del mar in Aarschot uit zijn as. Het is niet alleen een zomerbar, maar ook een brouwerij. Een brand werd de vorige versie van de bar fataal, maar nu kunnen de eigenaars opnieuw doen waar ze goed in zijn: bier brouwen. Er is zelfs een speciale biercocktail. Ideaal om van te genieten op deze toplocatie, naast het water, in de schaduw van de prachtige bomen.

Artistiek shotje

Vertrouwd en toch op een nieuwe locatie: zoMerbar M-Museum M daalt dit jaar af van het dak naar het publieksterras. Het mooie uitzicht over de Leuvense skyline ruilen ze in voor een een koele eikenboom en extra beschutting. In het glas tinkelen gelukkig nog steeds ijsblokjes in jouw favoriete zomerdrank. Eerst nog een streepje cultuur meepikken en al je zintuigen zijn voldaan.

