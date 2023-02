Van chocolade tot oesters: welke voedingsmiddelen werken écht lustopwekkend? “In het ergste geval leidt dit zelfs tot bewustzijnsverlies”

Voedingsmiddelen zoals kreeft, oesters of chocolade werken naar verluidt als afrodisiaca. Deze lustopwekkende middeltjes zouden op een eenvoudige manier de prestaties tussen de lakens bevorderen. Werkt het écht of is het een fabeltje? Professor Guy T’Sjoen, endicronoloog-androloog van UZ Gent scheidt de feiten van de fabels.

Asperges, bananen, oesters, chocolade of kreeft: voor de ene vijf doodgewone voedingsmiddelen, voor de andere spreken ze tot de seksuele verbeelding. Los van hun eigen vorm, kleur of naam, rekenen deze vier zich samen met nog tal van andere voedingsproducten of -supplementen tot de afrodisiaca-club. Deze afrodisiaca ontlenen hun naam aan de Griekse liefdesgodin Afrodite en beloven je seksueel verlangen de hoogte in te sturen.

Van voeding tot voedingssupplementen

Wanneer je een banaan of oesters eet vanuit de gedachte dat ze je zin doen krijgen in seks, doe je vanzelfsprekend niets fout. Maar er zijn heel wat voedingssupplementen die je online kan bestellen waar je beter weg van blijft. “Veel van deze zelfverklaarde ‘geneesmiddelen’ hebben een dubieuze achtergrond, een incorrect label, en vooral: soms ongewenste bijwerkingen”, waarschuwt dokter T’Sjoen. “En het gevaarlijke is dat je allerlei afrodisiaca met één muisklik online kan bestellen.”

Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde ‘Spaanse vlieg’. “Deze stof gaat, net als erectiebevorderende medicatie zoals Viagra, de bloedvaten openzetten, maar kan ook ontstekingen geven aan de geslachtsorganen of urinewegen. Een ander product waar je maar beter van wegblijft, is Mad Honey. Die honing, gemaakt van de nectar van rhododendron, zou pasgetrouwden een stomende nacht opleveren tot aan de eerstvolgende nieuwe maan. We noemen een huwelijksreis niet voor niets honeymoon. Dit zoete spul bezorgt je daarentegen in de eerste plaats een fel verlaagde bloeddruk, een vertraagde hartslag en leidt in het ergste geval zelfs tot bewustzijnsverlies of een hartstilstand.”

Zelfs als er geen ernstige bijwerkingen zijn, betaal je vaak meer geld voor een placebo-effect dan voor iets dat écht werkt. “De hoorn van een neushoorn bijvoorbeeld is in Azië big business. Voor enorme bedragen haal je alleen maar een hoop keratine, calcium en fosfor in huis - dezelfde stoffen die in je haar en nagels zitten. Niet meteen de lichaamsdelen die je wil stimuleren met een zogenaamd afrodisiacum. Oesters bevatten daarentegen wel veel zink, wat een rol speelt in de testosteron- en zaadcelproductie. Toch bestaat er geen wetenschappelijk bewezen effect van de invloed op de seksualiteit.” En chocolade of kreeft die ook opgeworpen worden als dé lustopwekkende middeltjes bij uitstek? “Geen enkele studie heeft een invloed ontdekt van deze lekkernijen op ons serotoninegehalte of seksueel functioneren.”

Volledig scherm Speciale honing gemaakt van de nectar rhododendron zou pasgetrouwden een stomende nacht opleveren, vandaar de naam honeymoon. Toch is het zoete spul ontzettend gevaarlijk en kan het zelfs hartfalen veroorzaken. © Getty Images

Is er een afrodisiacum dat echt werkt?

“Toch wel, al weten we vaak niet in welke hoeveelheden. Het Japanse notenboomextract ‘Gingko biloba’ zorgt - net als bij een erectie - voor een bloedvatverwijding. Eén studie wees uit dat mensen die door hun antidepressivagebruik met seksuele problemen kampen hiermee geholpen waren. Let alleen op voor het kruid wanneer je ook een antistollingsbehandeling volgt. Verder heeft het Chinese kruid Ginseng een relaxerend bloedvateffect op zowel de mannelijke als de vrouwelijke geslachtsorganen. Al neem je de substantie liever niet in wanneer je een anti-oestrogeentherapie volgt, bijvoorbeeld in het geval van borstkanker, omdat er hormonale bijwerkingen aan verbonden zijn. Tot slot zou ook het Peruviaanse kruid Maca, dat je vaak in koffie- en theewinkels terugvindt, de seksuele opwinding prikkelen en goed getolereerd worden door het hele lichaam.

Hoewel er dus wel degelijke enkele afrodisiaca bestaan, houdt de expert toch het liefst een pleidooi voor een duurzame oplossing in het geval van bedproblemen. “Seksualiteit zit effectief tussen de oren en kan door stress, het werk, communicatie- en relatieproblemen beïnvloed worden. Investeer bij moeilijkheden liever in diepgaande gesprekken over je problemen en verlangens met een arts of psycholoog-seksuoloog dan in dure afrodisiaca met mogelijk bijwerkingen. Een goede mentale en fysieke gezondheid zijn nog altijd het beste afrodisiacum.” Maar laat dat u zeker niet tegenhouden om vandaag een romantische sfeer te creëren, met – zo u wil - veel chocolade en oesters. Baat het niet, dan schaadt het niet.

