Van ceviche met zeebaars tot shakshuka: ontdek de Midden-Oosterse keuken deze week in 5 zomerse recepten

Wie aan Midden-Oosterse gerechten denkt, komt automatisch uit bij de intussen ingeburgerde pita- en falafelzaken, maar de échte Israëlische keuken zet veel meer in op smaak en beleving. Deze week tonen Tom Sas en Lori Dardikman van het Antwerpse restaurant Boker Tov én het gelijknamige kookboek hoe je die keuken in 5 recepten op je bord tovert deze zomer.

Maandag: shakshuka

Shakshuka - Boker Tov

Bereidingstijd: 1u20 minuten

Voor 4 personen

Ingrediënten

4 eieren

2 witte uien

6 tenen knoflook

100 ml zonnebloemolie

2 tl harissa

1 el ras el hanout

2 el gerookt paprikapoeder

zout

zwarte peper

1 kg tomaten

2 el milde biber salcasi (Turkse paprikapasta)

2 gele paprika’s

2 rode paprika’s

2 rode chilipepers

Zo maak je het

Snipper de uien en rasp de knoflook. Stoof ze in de olie in een diepe pan die in de oven kan. Kruid met de harissa, de ras el hanout, het paprikapoeder, peper en zout. Laat 1 minuut meestoven. Snijd de tomaten in kwarten en doe ze samen met de biber salcasi bij het mengsel. Laat 1 uur op een zacht vuur sudderen.

Verwarm de oven voor op 240 °C. Leg de paprika’s en de chilipepers op een bakplaat en zet ze in de oven tot de schil donker kleurt (dat kan ook op de barbecue). Haal ze uit de oven en laat ze onder deksel afkoelen. Pel ze. Verwijder de zaden en zaadlijsten van de paprika’s. Snijd het vruchtvlees in stukken en doe ze bij de tomatensaus.

Laat nog eens 1 uur op een zacht vuur sudderen tot de saus ingedikt en vol van smaak is.

Maak kuiltjes in de saus. Breek in elk kuiltje een ei en zet de pan ongeveer 10 minuten (of tot het eiwit gestold is) in de oven.

Serveer de shakshuka met flatbread (p. 62), tahini (p. 47), groene kruiden en gepekelde groenten.

TIP. De saus voor shakshuka heeft een paar uur op het vuur nodig om een warme, volle structuur te krijgen. Het smaakt dus nog beter als je het een dag op voorhand maakt.

Dinsdag: ceviche met zeebaars met sumak en pul biber

Ceviche van zeebaars met sumak en pul biber

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 20 minuten (+ 4 uur de leche de tigre laten trekken)

Ingrediënten

500 g zeebaarsfilet zonder vel

1 rode ui

1 rode chilipeper

1 zure appel (vb. Granny Smith)

2 kleine Turkse komkommers

1 rijpe avocado

2 limoenen

vissaus

fleur de sel

olijfolie

½ bos koriander

12 g sumak

200 ml leche de tigre

Voor leche de tigre

4 sjalotten

4 tenen knoflook

100 g verse gember

5 stengels citroengras

1 l krachtige groentebouillon

100 ml sushiazijn

100 ml citroensap

100 ml vissaus van de beste kwaliteit

5 kaffirlimoenblaadjes

een handvol munt en koriander

1 el Pul Biber (chilivlokken uit Aleppo)

Zo maak je het

Maak eerst de leche de tigre. Snijd de sjalotten grof. Rasp de knoflook en de gember. Kneus het citroengras en snijd de binnenkant fijn. Doe de sjalotten, de knoflook, de gember, het citroengras, de bouillon, de azijn, het citroensap, de vissaus, de kaffirlimoenblaadjes, de munt, de koriander en de Pul Biber in een grote kom en mix kort.

Laat minstens 4 uur trekken. Giet door een fijne zeef. De smaak moet ziltig en spicy zijn. Voeg eventueel extra citroensap, sojasaus of chilipeper toe. Laat volledig afkoelen in de koelkast.

Snijd de zeebaars in heel fijne plakjes. Pel de ui en snijd hem in fijne reepjes. Snijd de chilipeper in fijne reepjes en de appel, de komkommer en de avocado in blokjes.

Pers de limoenen. Leg de plakjes zeebaars in een schaal. Marineer ze kort in limoensap, vissaus, olijfolie en fleur de sel. Meng de blokjes appel met de komkommer en de avocado.

Lepel wat over de zeebaars. Leg er wat rode ui en enkele takjes koriander bij. Werk af met de ijskoude leche de tigre.

TIP. Maak de leche de tigre al een dag op voorhand om tijd te besparen.

Woensdag: hummus met salade van ei en tomaat

Zomerhummus

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 15 minuten (+ 1 dag voorbereiding)

Ingrediënten

2 eieren

een scheut natuurazijn

400 g hummus (recept p. 52)

120 g kerstomaten

olijfolie

het sap van 1 citroen

peper

zout

½ bos bladpeterselie

Voor de hummus

200 g gedroogde kikkererwten

1 tl sodabicarbonaat

2 tenen knoflook

10 g zout

4 g citroenpeper

30 g citroensap

260 ml ijskoud water

1 tl komijnzaad

275 g tahinipasta

1 g citroenzuur

Zo maak je het

Week de kikkererwten 24 uur in een grote hoeveelheid koud water. Giet het water weg en kook de kikkererwten ongeveer 5 uur in een grote pot water met sodabicarbonaat. Giet af en laat volledig afkoelen.

Mix 450 gram gekookte kikkererwten met de gepelde knoflook, het zout, de citroenpeper, het citroensap, het ijskoude water, het komijnzaad, de tahin en het citroenzuur tot een gladde, fijne hummus.

Leg de eieren in een kookpot met water en een scheut natuurazijn. Zet ze op een hoog vuur. Breng het water aan de kook en laat 5 minuten koken. Leg in ijskoud water en pel.

Verdeel de hummus over de borden. Breek het ei in tweeën en leg een helft op elk bord. Halveer de kerstomaten en meng ze met olijfolie en citroensap. Kruid met peper en zout. Leg de kerstomaten bij het ei.

Werk af met grof gehakte bladpeterselie en een scheutje olijfolie.

TIP. Als je tijdens het weekend al een voorraad hummus maakt, dan kan je de hele week makkelijk verder.

Donderdag: Malabi

Malabi

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 10 minuten (+ 4 uur opstijftijd)

Ingrediënten

1 l volle melk

80 g suiker

70 g maizena

2 tl rozenwater

1 granaatappel

40 g pistachenoten

2 tl gedroogde rozenblaadjes

Zo maak je het

Verwarm 900 ml melk met de suiker in een pan met dikke bodem.

Los de maizena op in de rest van de melk. Doe ze bij de melk met suiker en laat 3 minuten koken op een zacht vuur onder voortdurend roeren. Voeg er het rozenwater aan toe en verdeel over kommetjes. Laat minstens 4 uur opstijven in de koelkast.

Haal de pitten uit de granaatappel. Werk de malabi af met granaatappelpitjes, pistachenoten en rozenblaadjes.

TIP. Een verfrissend dessert voor op een zomerse dag.

Vrijdag: salade fattoush

Salade fattoush

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 20 minuten

Ingrediënten

4 kleine Turkse komkommers

100 g kerstomaten

1 bos radijzen

1 rode ui

3 lente-uien

1 granaatappel

een handvol groene kruiden (peterselie, dille, koriander, munt)

1 tl grof zeezout

1 g witte peper

50 g karnemelk

50 g olijfolie

30 g citroensap

20 g wittewijnazijn

5 g sumak

1 teen knoflook

2 Libanese broden of pitabroodjes

Zo maak je het

Snijd de komkommers in blokjes en halveer de kerstomaten. Maak de radijzen schoon en snijd ze in blokjes. Pel de uien en snijd ze in dunne reepjes.

Snijd de lente-uien grof. Klop de pitten uit de granaatappel met een houten lepel. Meng alles door elkaar en doe er de gesnipperde kruiden bij. Kruid met zeezout en versgemalen peper.

Meng de karnemelk met de olijfolie, het citroensap, de azijn en de sumak tot vinaigrette. Rasp er de knoflook bij.

Snijd het Libanese brood of de pitabroodjes in stukken en laat ze drogen in de oven op 160 °C. Breek ze in kleinere stukken. Schep de crackers door de salade.

TIP. Serveer deze als sidedish bij de typisch Belgische barbecue.

Boker Tov

