Van bruisblokjes met smaak tot fruitsiropen: welke hulpmiddelen om meer water te drinken zijn een gezonde keuze?

Deze Aziatische sandwiches zijn een decadente versie van de klassieke boterham én verdomd lekker: zo maak je ze zelf

Wie niet meer weet wat tussen zijn boterhammen te leggen, is ongetwijfeld de royaal gevulde sando sandwiches nog niet tegengekomen. De decadente Aziatische sandwich duikt ook in ons land overal op: zowel online als in zaakjes zoals Kyro in Antwerpen die er helemaal aan gewijd zijn. Het is hét populairste broodje van het moment. De klassieker: de katsu sando. Wat is het precies? En hoe maak je het snel zelf? Jelle Beeckman deelt 4 belangrijke stappen én een exclusief recept.