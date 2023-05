Van boer tot bord: Sebastiaan (42) boert bewust en (h)eerlijk

Een lekker stukje varkensvlees van bij ons? Vanzelfsprekend, zegt varkenshouder Sebastiaan De Backer (42). Of boer Seppe, zoals hij zich ook wel laat noemen. Op zijn groene weiden in Kampenhout groeien biggen in de buitenlucht op, worden ze gevoed met een speciale graanmengeling en krijgen ze alle vrijheid. “Bij deze manier van boeren voel ik me goed.”

Seppe groeide niet op als boerenzoon, maar de liefde voor natuur zat er altijd al in. Hij werkte al 20 jaar als hovenier toen hij vier jaar geleden, tijdens een tochtje met de quad in de Belgische Ardennen, varkens zag grazen in het gras. “Ik wilde altijd al landbouwer worden. Toen ik zag dat het ook zonder stallen kon, gewoon in de buitenlucht en veel kleinschaliger, dacht ik: dit is het.”

Geluk op zondag

Vandaag woont Seppe met zijn vrouw Katrien en hun dochter Elvire (7) op de boerderij. “Als er vriendinnetjes komen spelen, kijken ze hun ogen uit. Elvire is het intussen al gewoon. Ze helpt graag mee, maar ik besef dat dit een harde stiel is, die misschien niet voor haar is weggelegd. ‘s Winters is het knoeften, want dan is de grond steenhard door de vrieskou. Al geniet ik elk seizoen van het buitenzijn. Vooral op zondag. Dan neem ik rustig de tijd om de varkens te voederen, om me heen te kijken en stil te staan bij de manier waarop we werken. En daar ben ik trots op.”

Vrijuit grazen

Inmiddels staan er zo’n 130 varkens op 23 hectare landbouwgrond. “Toen ik mijn idee om op deze manier aan landbouw te doen aan vrienden vertelde, verklaarden ze me gek. Maar nu zegt iedereen: slimme zet.” Hij houdt zijn veestapel bewust klein. Zijn varkens blijven tot twee maanden na de geboorte bij de moeder, waarna ze vrijuit kunnen grazen en wroeten. Seppe maakt het voeder zelf, met een speciale graanmengeling waar voldoende vitaminen en mineralen in zitten. Na zes tot acht maanden wordt het vlees op de boerderij verwerkt door de slager, bij Seppe in dienst. En die worstjes, koteletten en pensen zijn te koop in de hoevewinkel op de boerderij.

Passie delen

“Het varken wordt helemaal verwerkt: van kotelet tot spiering. Voor ons gehakt werken we samen met een collega uit de buurt, Pieter van ‘t Waterbos. Daar worden runderen gehouden op een duurzame manier. Wij zijn van dezelfde mening: een goed stuk vlees is een stuk vlees van bij ons. Vanuit diezelfde filosofie houden we ook kippen in vrije uitloop. In Vlaams-Brabant zijn we de grootste professionele kippenkwekerij die het zo aanpakt.”

Liefde voor het ambacht

Zijn vak is zijn passie, al beseft Seppe dat hij nog zou kunnen groeien. “Ik zou willen opschalen tot 200 varkens, maar meer niet. Ik wil mijn prijs altijd zelf kunnen bepalen, in plaats van te moeten inspelen op de vraag. Ik doe dit ook gewoon graag en ik koester kwaliteit, net als al mijn collega’s in onze sector. Goede hesp, goede pensen, goede paté: wil je genieten, doe het dan goed.”

