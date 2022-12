Van blinde vinken tot curry: 5 gerechten van Piet Huysentruyt, Jelle Beeckman & Sandra Bekkari die je op je weekmenu wil zetten

Wie in de Vlaamse huiskamers op tafel kijkt, ziet dagelijks een mix van keukens verschijnen. Waar de ene zweert bij traditionele kost zoals blinde vinken, waagt de andere zich aan Indiase sferen door een curry klaar te maken. Ongeacht welke keuken je verkiest: onze HLN-chefs Piet Huysentruyt, Jelle Beeckman en Sandra Bekkari stoomden weer een weekmenu klaar waar iedereen zich in kan vinden. Smakelijk!

Maandag: groene curry met knapperige zalm van Sandra Bekkari

Sandra: “Dit vrolijke, groene groentebommetje valt altijd in de smaak. Al wie ik dit gerecht voorschotel is vaak verrast door de zalm met korst van sesam- en chiazaadjes. Ik zet deze curry dan ook vaak op het menu.”

Volledig scherm Groente curry van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 3,77 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 sjalot

• 1 teen knoflook

• 2 tl groene currypasta

• 200 g sugarsnaps

• 1 paksoi (of 2 minipaksoi)

• 200 ml groentebouillon

• 250 ml kokosmelk

• 200 g edamameboontjes, diepvries

• 1 limoen

• 1 eiwit

• 3 el sesamzaadjes

• 2 el chiazaadjes

• 300 g zalmfilet, zonder vel

• verse koriander of bladpeterselie voor de afwerking

Zo maak je het

Hak de sjalot en knoflook fijn en stoof glazig. Voeg de currypasta toe en bak even mee. Snijd intussen de paksoi in reepjes.

Voeg de sugarsnaps en de stelen van de paksoi, de groentebouillon en de kokosmelk toe. Laat zo’n 8 minuten sudderen tot de sugarsnaps beetgaar zijn. Voeg na een 3-tal minuten de edamameboontjes toe en helemaal op het einde de blaadjes van de paksoi en een scheutje limoensap.

Doe ondertussen het eiwit in een schaaltje en roer los. Doe de sesam- en chiazaadjes in een ander schaaltje en meng. Snijd de zalmfilet in stukken.

Dompel de stukjes zalm in het eiwit en vervolgens door de zaadjes. Kruid met zwarte peper en een snufje zout.

Bak de zalm 2 à 3 minuten langs beide kanten in een antiaanbakpan op een middelhoog vuur tot de buitenkant lekker krokant is.

Serveer de groene curry met de zalm en een partje limoen.

Werk af met verse koriander.

Tip: Geen fan van edamameboontjes? Gebruik dan (diepvries)erwtjes.

Dinsdag: linzensoep met spek van Piet Huysentruyt

Piet: “Linzen werden vroeger beschouwd als eten voor arme mensen, maar vandaag is niets minder waar! Iedereen weet dat linzen goed vullen, dat ze gezond zijn en dat ze veel proteïnen bevatten. Ideaal dus om in een maaltijdsoep te verwerken. Zeker met spekblokjes erbij.”

Volledig scherm Linzensoep met spek van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 60 minuten

Prijs: € 2,63 p.p.

Ingrediënten voor 4 personen

• 8 dikke plakken spek

• 2 ajuinen

• 3 teentjes look

• boter

• tijm

• 2 laurierblaadjes

• 2 kopjes linzen (300 g)

• 2 l water

• 2 el groentebouillon

• 2 el gehakte peterselie

Zo maak je het

Snijd de plakken spek in reepjes. Hak de ajuinen en de knoflook fijn. Stoof ze aan in een pan met wat boter.

Smelt de boter in de pan en voeg het spek toe, samen met tijm en laurier. Voeg de linzen toe en roer het geheel goed door.

Voeg het water en de groentebouillon toe en laat het geheel opkoken en verder garen op een zacht vuur gedurende 45 minuten.

Overstrooi de soep met fijngehakte peterselie.

TIP: Wil je een rijkelijke soep? Doe er dan nog 1 dl room bij. Je kan ook altijd een klontje boter toevoegen om er een smeuïg geheel van te maken.

Woensdag: salade van butternut met kikkererwten en granaatappeldressing van Sandra Bekkari

Sandra: “Van deze heerlijke, winterse salade kan je perfect wat meer maken om de dag nadien mee te nemen als lunch naar je werk. De frisse, zoete toets van granaatappel kikkert je gegarandeerd weer helemaal op.”

Volledig scherm Salade van butternut met kikkererwten en granaatappeldressing © Foodphoto

Bereidingstijd: 20 minuten

Oventijd: 25 minuten

Prijs: € 5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• ½ butternut (flespompoen)

• 1 el + 2 el olijfolie

• 2 takjes tijm

• 2 takjes rozemarijn

• zwarte peper

• snufje zout

• 200 g kikkererwten (uit bokaal of blik)

• 1 tl ras el hanout (kruidenmengeling, in de supermarkt)

• ½ tl paprikapoeder

• 1 granaatappel

• 1 el wittewijnazijn

• 1 tl honing

• 2 el pompoenpitten

• 100 g winterpostelein (of veldsla)

• 50 g feta

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de pompoen in stukken, verwijder de schil en de pitjes en snijd in blokjes. Doe de blokjes op een bakplaat, besprenkel met olijfolie en leg er de tijm en rozemarijn bij.

Kruid met zwarte peper en zout en rooster 25 minuten in de voorverwarmde oven.

Spoel de kikkererwten en droog goed in een verse keukenhanddoek. Bak ze in een antiaanbakpan zonder vetstof en kruid met de ras el hanout en het paprikapoeder.

Snijd de granaatappel in twee helften. Pers één helft uit in een citruspers en meng 2 el granaatappelsap met 2 el olijfolie, wittewijnazijn en honing. Verwijder de pitten uit de andere helft van de granaatappel.

Rooster de pompoenpitten in een antiaanbakpan zonder vetstof.

Serveer de postelein met de stukjes butternut, de gebakken kikkererwten en de granaatappelpitjes. Doe er wat dressing over en werk af met de feta en de pompoenpitten.

TIP: Rol de granaatappel voor het opensnijden eerst over een werkblad terwijl je erop duwt. Zo komen de pitjes gemakkelijker los.

Donderdag: blinde vinken van kalkoen met aardappelpuree van Piet Huysentruyt

Piet: “Een blinde vink doet mij altijd terugdenken aan mijn jeugd. Mijn bomma kon dit zo goed klaarmaken! Zelf maak ik ze hier met een zuurtje: kappertjes, zure ajuintjes, en augurken erbij. Heerlijke combinatie!”

Volledig scherm Blinde vinken van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Bereidingstijd: 60 minuten

Prijs: € 4,23

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 plakjes gedroogde Gandaham

• 4 kalkoenlapjes

• 200 g gehakt (varkens of gemengd)

• 4 tomaten

• 1 ajuin

• 2 teenjes look

• boter

• 2 el balsamico azijn

• 2 el ketchup

• 2 dl water

• 1 kl groentebouillon

• 4 el gehakte peterselie

• 2 el kappertjes

• 2 el zure ajuintjes

• 2 el kleine zure augurken

Zo maak je het

Leg de 4 kalkoenlapjes voor je en beleg ze allemaal met een schelletje Gandaham.

Schik daar het gehakt op en rol de vinken dicht. Bind ze dicht met een bindtouw zodat alles stevig blijft zitten.

Hak de ajuin en knoflook fijn. Snijd de tomaten in grove stukken.

Bak de blinde vinken mooi aan in de pan tot alle kanten mooi bruin zien. Schik de tomaten, ajuin en look langs de blinde vinken in de pan.

Blus het geheel met azijn. Voeg ketchup, water en bouillon toe. Laat het geheel opkoken gedurende 45 minuten op een zacht vuurtje.

Haal de vinken uit de saus. Mix de saus en zeef ze.

Voeg fijngehakte peterselie, kappertjes, ajuintjes en de augurken toe aan de saus voor een zurige toets.

Serveer de blinde vinken met rijkelijk veel saus en aardappelpuree.

TIP: Je kan ook een hard gekookt ei in de saus doen.

Vrijdag: gnocchi met tomaat, venkel, chorizo en pangrattato van Jelle Beeckman

Jelle: “Je baas heeft ontdekt dat je maandelijks drie paperclips van op kantoor meeneemt naar huis omdat je droomt van een eigen juwelenzaak met gerecycleerde kantoorartikelen. Je hebt geen eurostuk om in je winkelkar te steken en je Perzische kat heeft van je wollen trui een plek om lekker te ruien gemaakt. Baaldag? Dit eenpansgerechtje helpt je er wel door.”

Volledig scherm Gnocchi van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Bereidingstijd: 15 tot 20 minuten

Prijs: € 1,17

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 kippenbouillonblokje

• paar sneetjes oud brood

• peper en zout

• 1 tl rozemarijn

• 1 venkel

• 250 g gnocchi (kant-en-klaar)

• 130 g chorizo

• 1 teentje look

• 150 g zongedroogde tomaatjes op olie

Zo maak je het

Breng een kookpot met water en het blokje kippenbouillon aan de kook.

Hak het brood erg fijn en bak het vervolgens krokant in een scheutje olie van de tomaatjes. Roer voortdurend zodat er niets kan aanbranden.

Kruid met peper, zout en fijngesneden rozemarijn. Giet uit op een velletje keukenrol.

Leg de venkel op de zijkant, snijd het poepje eraf en vervolgens doormidden. Snijd in fijne ringen. Hou het venkelgroen opzij. Haal het velletje van de chorizo en snijd in blokjes.

Kook de venkel en gnocchi in dezelfde pot gaar in ongeveer 2 minuten en giet af. De gnocchi moet komen bovendrijven, dan is het klaar.

Zet dezelfde pot terug op het vuur en doe daar een lepeltje olie van de tomaatjes bij. Bak de chorizoblokjes krokant, samen met de gnocchi, venkel en look. Voeg iets later de tomaatjes toe.

Serveer en bestrooi rijkelijk met het krokante broodkruim of de pangrattato en venkelgroen.

TIP: Voor een vegetarisch alternatief kook je met groentebouillon i.p.v. kippenbouillon en vervang je de chorizo door paddenstoelen. Heb je daarnaast nog krokant broodkruim over? Bewaar dat dan in een pot, want het is ook heerlijk over pasta of op een gebakken eitje.

