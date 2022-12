Van bitterballen tot kaaskroketten: welke snacks voor de airfryer zijn je geld waard? Luc Bellings proeft er 10 en deelt een 9/10 én 0/10 uit

Tips van de chef. Nooit meer te zoute of te flauwe soep dankzij 10 trucjes van groentekok Frank Fol: “Bloem of maïsmeel zijn niét nodig voor binding”

Soep maken lijkt telkens heel gemakkelijk, tot je proeft en het eindresultaat niet smaakt zoals gehoopt. Valt een soep nog te redden als je iets te kwistig met het zoutvaatje hebt gestrooid? En hoe zorg je ervoor dat je geen al te waterig soepje uit de pot schept? Groentekok Frank Fol heeft in zijn leven al menig uitje gepeld en in de soep gesmeten: we schotelden hem 10 vragen voor om er géén soep van te maken. “Geen bouillon in huis? Dan krijg je zo wél smaak in de soep.”

