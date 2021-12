Van American pancakes tot XXL croque monsieurs, vijf adresjes om te brunchen na een intensief kerstweekend

RESTOWIJZER. Na een weekendje kokkerellen voor kerst en eindejaar is het je gegund om de kookpotten even achterwege te laten. Waarom niet meteen genieten van een familie-uitje in eigen land? Deze week geeft HLN vijf adresjes in Vlaanderen waar je lekker kan gaan brunchen om de familiedag te beginnen met een gevulde maag.

Limburg

Brunchie - Genk

Wat?

Brunchie, da’s brunch in het Genkse en niet meer of minder dan dat. Je waant je er in een trendy zaak in hartje New York (inclusief een ruime keuze aan bagels). Gezellige zetels worden afgewisseld met hoge stoelen om een warme dynamiek te creëren die in geen enkele andere zaak in de omgeving terug te vinden is.

Op de kaart?

Van een klassieke Belgische spek met eieren, tot een ‘Full English’ met roerei, bonen en worst. Misschien eet je liever een Sexy? Ook wel yoghurt met vers fruit en granola. De bagel-liefhebbers kunnen kiezen tussen meer dan 20 bagels met hartige of zoete garneringen. Maar de menukaart bevat nog veel meer, waaronder hotdogs, croques, salades en soep.

Prijs?

Ontbijt: 8 - 12 euro

Bagels: 9 - 12 euro

Lunch: 8 -15 euro

Waar?

Fruitmarkt 16, 3600 Genk

West- Vlaanderen

Noon - Waregem

Wat?

Noon is, zoals de naam al weggeeft, een lunchbar in Waregem en het tweelingbroertje van het gelijknamige filiaal in Deerlijk. In een strak industrieel interieur wordt een traditioneel lunchmenu geserveerd. Daarnaast zijn er dagelijks verschillende specials en lunchdeals verkrijgbaar.

Op de kaart?

Een ruim assortiment aan pasta’s, waaronder een pasta Noon met bolognesesaus, room en spek. Maar ook uit het ruime aanbod verse salades is het moeilijk kiezen. Wie grote honger heeft, kan zijn tanden zetten in een XXL croque of panini. Zin in meer? Bekijk hier de menukaart.

Prijs?

Pasta: 13,5 - 19,5 euro

Salades: 17 - 21 euro

Croques XXL en panini: 12 - 14,5 euro

Waar?

Stormestraat 55, 8790 Waregem

Vlaams-Brabant

Jane’s - Gooik

Wat?

Ontbijt- en lunchbar Jane’s is nog geen jaar geopend, maar nu al dé place to be in Gooik en omstreken. Alles is huisgemaakt en dagvers en dat proef je. Bij Jane’s moet je zijn om te genieten van een heerlijk ontbijt of middagmaal. Of het nu is om te delen of alleen op te eten, warm of koud en zoet of hartig.

Op de kaart?

Als ontbijt kan je kiezen tussen drie stevige ontbijtformules en enkele losse gerechten. Onder de middag serveren ze naast (warme) broodjes ook klassieke pasta’s en salades. Wie liever aan foodsharing doet, kan kiezen uit een assortiment van tapas, waaronder nachos met guacamole en brood met drie verschillende soorten dips. Ontdek hier de menukaart.

Prijs?

Ontbijt 3,5 - 10 euro

Ontbijtformule: 15 - 21 euro

Lunch: 3,5 - 18 euro

To share: 5 - 20 euro

Waar?

Edingsesteenweg 233, 1755 Gooik

Oost-Vlaanderen

Nell - Lebbeke

Wat?

Nell is een wolbar in Lebbeke. We verwijten je niets als je nog nooit van deze hippe term hebt gehoord. In deze Lebbeekse ontbijt- en lunchbar kan je naast een lekkere maaltijd ook terecht voor breigerief of advies. Heb je meer zin in een dampende kop koffie en een heerlijk stukje taart? Geen probleem, Nell is ook een koffiebar.

Op de kaart?

Granolabowls, havermoutpancakes met banaan en notencrumble of een luxe all-inontbijt met cava. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de ontbijtkeuzes op de menukaart. De ‘kleine lunchkaart’ bevat verschillende soorten croques, maar ook salades en spaghetti. Zoetebekken kunnen genieten van pannenkoeken of een zoet gebak van de dag.

Prijs?

Ontbijt: 6 - 11,5 euro

Kleine kaart: 13 - 14 euro

Zoet 6 - 8 euro

Waar?

Brusselsesteenweg 24, 9280 Lebbeke

Antwerpen

Filter - Mol

Wat?

Filter is een kleine maar fijne koffie- en lunchbar in het centrum van Mol. Alle koffiebonen worden geroosterd bij MONX Roasters in Zonhoven, een kleine branderij die werkt met zorgzaam geselecteerde en handgeplukte bonen. Verder kan je er genieten van stevig ontbijt, gezonde lunch en zelfgemaakt gebak.

Op de kaart?

Voor wie de dag stevig wil inzetten zijn er boterhammen met nutella en banaan of spek en bruine suiker. Maar ook klassiekers als yoghurt, ontbijtkoeken en wentelteefjes vallen onder het ruime assortiment. Op de middag worden broodjes ingewisseld door dikke boterhammen. Met brie, spek, honing en walnoten bijvoorbeeld. En je kan daarnaast nog kiezen voor ander lekkers, zoals carpaccio en brood of een Italiaanse croque met pesto en mozarella.

Prijs

Ontbijt: 3,5 - 11 euro

Ontbijtformule: 16,5 -19,5 euro

Lunch: 5,5 - 12,5 euro

Waar?

Statiestraat 6, 2400 Mol

Zin in nog meer culinaire ontdekkingen? Die vind je in onze Restowijzer.

