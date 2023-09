Van Aldi tot Côte d’Or: welke hagelslag is de lekkerste volgens een chocolatier? “Dit is wat je van hagelslag verwacht”

Tips van de chef: zo maak je de perfecte to­maat-gar­naal volgens Piet Huysen­truyt. “Koop in geen geval diepvries­gar­na­len!”

Nu het garnalenseizoen weer in zicht is, is het tijd om de Vlaamse klassieker tomaat-garnaal weer op tafel te toveren. Hoewel het een simpel gerecht lijkt, kan er toch heel wat fout gaan. HLN-chef Piet Huysentruyt snelt graag te hulp om er een succes van te maken. “De garnalen moeten de ster van het bord zijn", zegt hij. Hij legt uit op welke vijf dingen je moet letten én deelt zijn ultieme recept.