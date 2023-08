Van Aïki Noodles tot Indo Mie: welke instant noedels zijn echt lekker? Aziatische chefs proeven 10 soorten en vinden één topper

Van Hoegaarden tot St. Bernardus: welk witbier is het best? Biersomme­lier proeft er 10 en vindt 3 toppers

Of het nu regent of niet: geen beter seizoen om van ons Belgisch witbier te genieten dan de zomer. Het lichte en verfrissende tarwebier is een zachte dorstlesser met smaak. Maar welke smaken het beste en welke laat je beter in de rekken staan? En hoe scoort het originele Belgisch witbier Hoegaarden? HLN-biersommelier Sofie Vanrafelghem test 10 soorten. “Dit is een ideaal biertje voor tijdens de zomer.”