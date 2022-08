Van aardbeientiramisu van Ottolenghi tot mini pavlovas van Nigella Lawson: 5 verfrissende desserts met zomers fruit

In de zomer hebben we doorgaans minder honger wanneer het warm is, maar een fris dessertje smaakt altijd. Chefs zoals Ottolenghi, Nigella Lawson en Donna Hay zorgen met veel plezier voor inspiratie wanneer je geen zin hebt in een zware chocolademoelleux. Van een zomerse tiramisu met aardbeien tot een tarte tatin met perzik na de barbecue: met deze 5 fruitige desserts scoor je sowieso.

1. Mini pavlovas

De Engelse foodwriter Nigella Lawson weet hoe ze goede desserts in elkaar moet flansen. En dat is met deze mini pavlovas als frisse en fruitige afsluiter op een zomerse avond niet anders.

Ingrediënten voor 18 mini pavlovas

• 8 eiwitten

• 1 snufje zout

• 500 g basterdsuiker

• 4 tl maïzena

• 1 tl vanille-extract

• 2 tl witte wijnazijn

• 750 ml slagroom

• 750 g braambessen

• 750 g frambozen

• poedersuiker

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Klop de eiwitten op met zout tot ze stevig zijn. Lepel er daarna de suiker lepel per lepel door, tot je een kom vol meringue hebt. Doe er de maïzena, het vanille-extract en de witte wijnazijn bij.

Teken 6 cirkels op 3 vellen bakpapier van ongeveer 10 cm. Lepel de meringue-vulling in de rondjes en spreid uit tot ze volledig gevuld zijn. Maak de meringue iets hoger aan de randen, zodat er in het midden een duidelijk ‘centrum’ te zien is dat je later kan opvullen.

Schuif de mini-pavlovas in de oven voor 30 minuten. Zet de oven uit en laat het gebak er nog eens 30 minuten instaan. Laat ze na die 30 minuten afkoelen.

Doe slagroom in het midden en werk af met braambessen, frambozen en poedersuiker.

2. Gepocheerde pruimen met vanille-ijs en blauwe bessen

Nigella Lawson deelt niet alleen haar eigen recepten op haar sociale media: ze was zo’n grote fan van de gepocheerde pruimen van ‘Foodim’, The Social Network for food, dat ze de foto ervan op haar pagina deelde. De gepocheerde vrucht wordt hier afgewerkt met een bolletje vanille-ijs, blauwe bessen én balsamico-azijn. Summer in a bowl.

Ingrediënten

• 12 rijpe pruimen

• 250 g basterdsuiker

• 1 el water

• 1 el balsamico-azijn

• 3 steranijs

• 1 kaneelstokje

• 2 stukjes van een appelsienenschil

• 100 g blauwe bessen

• zaden van 1 vanillestokje

• vanille-ijs of Griekse yoghurt

Zo maak je het

Snijd de pruimen in de helft en haal de pit eruit. Doe de pruimen, de suiker, het water, de balsamico-azijn, de steranijs, het kaneelstokje en de appelsienenschil samen in een pan.

Breng alles aan de kook terwijl je rustig blijft roeren tot de suiker volledig is opgelost. Draai daarna het vuur wat lager en laat het geheel verder sudderen. Zet een deksel op de pan en laat nog 5 minuten zo verder koken, tot de pruimen zachter zijn geworden.

Haal de pruimen voorzichtig uit de pan en leg ze op een bord. Giet de siroop af in een vergiet en zet deze even apart.

Neem een klein pannetje en doe daar 2 eetlepels van deze saus in, samen met de zaden van het vanillestokje. Doe de blauwe bessen erbij en kook ze erin tot ze er een beetje 'puffy’ uitzien. Zorg ervoor dat ze niet openbarsten.

Doe 6 pruimhelften in een bord, doe er wat blauwe bessen bij en giet er nog een beetje extra saus over. Voeg tot slot een bolletje vanille-ijs of Griekse yoghurt toe.

3. Citroen-amandel-tijmcake

Amandel brengt ons terug naar zuiderse sferen in Italië. Heerlijke cantuccini of Italiaanse amandelkoekjes kennen we allemaal, maar de Australische foodwriter Donna Hay giet deze amandelsmaak in een frisse cake met een vleugje citroen en een takje tijm erin. Van vakantiegevoel gesproken.

Ingrediënten voor 1 cake

• 170 ml honing

• 4 eieren

• 60 ml olijfolie

• 1 el citroentijm

• 1 el geraspte citroenschil

• 60 ml citroensap

• 360 g amandelmeel

• 1 tl bakpoeder

Toppings

• Extra honing

• Extra citroentijm

• Griekse yoghurt

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 160°C en bekleed een ronde springvorm met bakpapier.

Neem een grote kom en meng daarin de honing met de vier eieren. Voeg olijfolie, citroentijm, citroenrasp en -sap toe en roer alles goed door elkaar. Doe er tot slot nog het amandelmeel en het bakpoeder bij en meng ook dit onder het mengsel.

Giet het mengsel in de met bakpapier beklede bakvorm. Schuif de bakvorm vervolgens in de oven voor 35 tot 40 minuten, tot de cake er mooi goud uitziet. Test even met een tandenstoker of de vulling nog vloeibaar is. Komt de tandenstoker er proper uit? Dan is de cake klaar. Hangt er nog vulling aan? Schuif de cake dan nog eens een extra 10 minuten in de oven.

Laat de cake 10 minuten afkoelen voor je hem uit de bakvorm haalt. Giet er wat extra honing over en werk af met citroentijm. Snijd in stukken en serveer met de Griekse yoghurt.

4. Tarte tatin van perzik

De klassieke tarte tatin maak je met appelen, maar deze zomerse variant, van de Belgische foodstyliste Sonja Peeters, met zoete perziken is misschien nog lekkerder. Maar oordeel daar vooral zélf over. Geen perziken in de winkel? Dan zijn nectarines een prima alternatief.

Volledig scherm Tarte Tatin met perzik © Lot Van Riel

Ingrediënten voor 6 personen

• 4 tot 6 rijpe perziken

• 3 el amandelschilfers

• 3 el suiker

• 6 plakjes bladerdeeg (diepvries)

• poedersuiker

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C. Halveer de perziken, verwijder de pit en snijd de perziken in partjes. Verdeel de partjes perzik in een ovenschaal en bestrooi met de amandelschilfers en de suiker. Zet 20 minuten in de oven.

Leg nu de plakjes bladerdeeg dakpansgewijs op het fruit en duw de randen wat naar binnen. Prik met een vork een paar gaatjes in het deeg en zet opnieuw 20 minuten in de oven tot het deeg mooi goudbruin ziet.

Draai de tarte tatin voorzichtig om op een bord. Werk voor het serveren af met wat poedersuiker.

5. Zomerse tiramisu

Als er één dessert is dat altijd smaakt, dan is het wel tiramisu. En zeker in deze versie van de Israëlisch-Britse chef Ottolenghi. Deze versie laat je best niet te lang uit de ijskast staan wanneer het warm is. Maar de kans dat hier veel leftovers van zijn, is sowieso klein.

Ingrediënten

• 850 g aardbeien

• 135 g basterdsuiker

• 1 1/2 tl vanillepasta

• 1 el zeste van sinaasappelschil

• 2 eidooiers

• 50 ml witte dessertwijn

• 80 g mascarpone

• 80 ml Grand Marnier

• 1 shot espresso (30 ml)

• 150 ml slagroom

• 140 g lange vingers

Zo maak je het

Snijd de grote aardbeien in kwartjes en de kleintjes in de helft. Doe ze in een ovenschaal van ongeveer 30 cm en doe er 100 g suiker, een tl vanillepasta en wat zeste van de appelsienschil in. Schuif ongeveer 30 minuten in de oven en roer er eens door na 15 minuten. De aardbeien worden dan wat siroopachtig. Haal ze na de 30 minuten uit de oven en laat afkoelen.

Meng ondertussen de eidooiers met de dessertwijn en 20 g suiker in een opgewarmde kom. Zet die kom bovenop een pan met kokend water, maar zorg ervoor dat de bodem het kokend water niet aanraakt. Klop 4 tot 5 minuten tot het mengsel lijkt op dikke, schuimende room. Haal daarna de kom van de pan en laat even afkoelen. Meng er later de mascarpone door met een spatel.

Mix de Grand Marnier met de espresso in een klein kopje. Bestrooi de overige 300 g aardbeien met de overschot van de suiker gedurende 30 seconden.

Giet de geroosterde aardbeien en de siroop in de bakvorm. Bedek ze met een rij lange vingers. Zorg dat zowel de boven- als onderkant gedrenkt zijn in aardbeiensiroop. Giet de helft van de Grand Marnier-espresso mix over de lange vingers en spatel vervolgens een laag van de sabayon over het geheel. Hierbovenop komt een tweede laag lange vingers en de overige helft van de Grand Marnier-espresso mix. Duw de lange vingers in de overgebleven aardbeien langs beide kanten. Doe er huishoudfolie over en laat 5 uur in de koelkast staan of een hele nacht.

Voor het serveren, haal je de huishoudfolie eraf en plaats je de bovenkant van de tiramisu tegen een bord. Draai snel om en keer om. Til de vorm voorzichtig op: de cake moet er vanzelf uit loskomen.

