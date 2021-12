Van 156 kcal in gin-tonic tot 74 kcal per glas champagne: hoe calorierijk is jouw favoriete feestdrank?

Showbizz Evi Hanssen drinkt al twee jaar geen alcohol meer: “Ik dans nog steeds op tafel. Alleen val ik er nu niet meer af”

Een drankprobleem had ze niet, maar toch vond Evi Hanssen (43) dat dat glaasje wijn te veel vervlochten was geraakt met haar leven. Ze besloot daarom de drank te bannen en schreef in haar boek ‘Sinds ik niet meer drink’ neer wat de impact daarvan was, ook op haar liefdesleven. “Kurts eerste reactie was: als je stopt met drinken, maak ik het uit. Om te lachen, maar hij heeft het toch maar mooi gezegd...”

