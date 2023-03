Urban wineries in België: deze 3 producenten maken gewoon wijn in de stad. Hoe kan dat? En welke invloed heeft dit op de smaak en prijs?

Eetgelui­den van andere mensen: gewoon irritant of lijd je aan misofonie?

Krakende chips in de cinema, een collega die met iets te veel smaak een appel eet of je tafelgenoot die z’n soep slurpend naar binnenwerkt: de kans dat jij je weleens ergert aan eetgeluiden is vrij groot. Maar als die geluiden een ontembare woede in je losmaken, heb je misschien wel last van de psychische aandoening misofonie. Professor Damiaan Denys legt uit wat het is en hoe je het kan behandelen. “Drie criteria bepalen of het deze aandoening is of niet.”