Twee keer zoveel broodbakmachines verkocht bij bol.com: met het advies en de basisrecepten van deze bakexperten kan het niet mislukken

5 Vlaamse klassie­kers met een twist: “Dit is het geheim van het perfecte stoofvlees”

Iedereen heeft wel een favoriete Vlaamse klassieker. Waar de ene smakelijk luidop droomt van de kaasdraden bij witloof met kaas en hesp, is de andere gek op vogelnestjes of stoofvlees. Om van een verse vol-au-vent of steak tartaar nog maar te zwijgen. Foodblogger Elise Vandepoele bedacht voor vijf Vlaamse klassiekers een versie met een duurzame twist om duimen en vingers bij af te likken. “Een vol-au-vent is eigenlijk al best duurzaam, aangezien je de volledige kip gebruikt in je recept.”

2 maart