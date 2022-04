Trio van groentefrietjes en dips

In het seizoen Rabarber: meer dan een ingrediënt voor crumble of confituur. “Maak eens kip met rabarber­moes in plaats van appelmoes”

In de winkel springen de rozige rabarberstengels elk jaar opnieuw in het oog en ook de friszure smaak van rabarber is eentje om te onthouden. Rabarbercrumble of -confituur aten we allemaal al wel eens, maar kun je er ook andere bereidingen mee maken? “Het is zowel lekker in zoete als hartige gerechten", licht chef Michael Yates van restaurant Sail & Anchor toe. Hij deelt tips én exclusieve recepten om zelf met rabarber te experimenteren.

2 april