Traiteurs over de laatste sprint richting feesttafel: "Kreeft koken tot halfvier 's nachts. Elke minuut telt”

Kristof Eylenbosch (36) zucht eens. “Het is amper twee dagen voor kerstavond (afgelopen woensdag, red.), maar plots staan we er nog met drie voor. Een werknemer moet plots in quarantaine omdat zijn vriendin een hoogrisicocontact heeft gehad en gisteren is een andere hulp dan weer met haar fiets gevallen. Terwijl we momenteel zeker het dubbele aan helpende handen zouden kunnen gebruiken. Maar ach, dan neem ik zelf maar genoegen met drie uurtjes slaap. Desnoods doe ik een nachtje door om alles klaar te krijgen.” Als chef-kok van gastronomisch restaurant a’Muze — net 13 op 20 gekregen in de gids Gault&Millau — en traiteurzaak De Hoprank in het Vlaams-Brabantse Opwijk zag Kristof deze kerst minstens 850 bestellingen binnenlopen: “Meer dan ooit tevoren. Waarvan heel wat op het laatste moment. Normaal mochten klanten maar tot vorig weekend aankloppen, maar ik heb de bestellijn pas dinsdag afgesloten. Ze nog langer openhouden was voor ons niet meer haalbaar. Maar je merkte dat de mensen zo lang mogelijk eventuele beslissingen van het Overlegcomité wilden afwachten.”