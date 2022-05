Tonijn uit blik: delicatesse of no go? “In Spanje of Portugal is het hip om vis rechtstreeks uit blik te serveren bij de tapas”

De tonijn is één van de meest bedreigde vissoorten en op 2 mei vieren we de internationale dag van de tonijn om die schaarste meer in de kijker te zetten. “Ook voor tonijn in blik bestaan er heel wat duurzame opties", vertelt Jelle Beeckman, beter bekend als ‘The Messy Chef’. Hoe herken je dan de duurzaam gevangen tonijn uit blik? En wat maak je met de blikvis klaar buiten de traditionele gevulde perziken? Hij deelt tips én recepten om je vingers bij af te likken.

In 2016 besloot de VN dat we op 2 mei de tonijn in de kijker zetten. Niet als stimulans om meer tonijn te eten, wel vooral om beter op te letten dat de vis die op ons bord belandt ook duurzaam gevangen is. Hoe je dat weet? Door op het blik te speuren naar een blauw visje en de letters MSC. “Vis met een MSC-label is iets duurder, maar zeker als je voor tonijn uit blik kiest, ben je met drie euro voor een blikje goedkoop gesteld om een lekker gerecht te maken.”

Volledig scherm Kijk op blikken tonijn of het blauwe MSC-label erop staat. Dat betekent dat de tonijn duurzaam gevangen werd. © Jean sur Mer

Blikvoer is voor heel wat mensen iets waar ze liefst zo ver mogelijk vandaan bij blijven, maar voor Jelle Beeckman of The Messy Chef kan tonijn in blik zéker wel eens. “Eten uit blik wordt vaak onderschat, maar Zuiderse tomaten, olijven en paprika’s die recht van het veld ingeblikt worden, behouden al hun smaak. Ook visconserven worden vaak met een scheef oog bekeken”, vertelt de chef. “In Spanje of Portugal wordt het nochtans steeds hipper om vis van goede kwaliteit recht uit het blikje te serveren als tapas. Eten uit blik kan wel degelijk lekker zijn. Wat extra olijfolie en kruiden erbij en je hebt een heerlijk aperitief. Je kan zo’n blik ook heel even in de oven zetten en serveren met een half teentje look, geroosterd paprikapoeder en fijngesneden bieslook, heerlijk!”

Volledig scherm Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Liever in olie dan in eigen nat

In Jelles kelder staat altijd wel een blik tonijn op voorraad voor onverwachte momenten. “Ik heb een voorkeur voor tonijn op olie, die smaakt veel smeuïger dan tonijn in eigen nat. Giet de olie zeker niet weg, je kan er nadien een pasta mee op smaak brengen of een dressing mee afwerken.” Een gerecht dat ten huize van The Messy Chef regelmatig op het menu staat is een echte klassieker: tonijnsla. “Mijn oma maakte dat vaak als we op dinsdag na school met haar mee naar huis gingen. En ik maak het nog altijd graag. Niet vernieuwend wel heel lekker.” Heb je nog wat tonijnsla over, dan is tuna melt een recept dat je wil proberen. “Het is een soort croque uit Amerika. Je doet de tonijnsalade met flink wat cheddar tussen twee sneetjes zuurdesembrood of tussen een tortilla en bakt het in de pan tot de kaas helemaal gesmolten is.”

Volledig scherm Tuna melt moét je echt proberen: tonijnsalade met flink wat cheddar tussen twee sneden zuurdesembrood of tussen een tortilla en bakt het in de pan tot de kaas helemaal gesmolten is. © Shutterstock / Brent Hofacker

Ook die andere omstreden tonijnklassieker - gevulde perziken met tonijn - krijgt zijn volle goedkeuring. “Ik weet dat perziken met tonijn een eighties-zonde zijn en dat het puur suiker is, maar ik heb het er vaak over met andere chefs en er zijn toch vele stiekeme genieters”, vertelt Jelle Beeckman al lachend.

Quote Tonijn met perziken zijn een ‘eigh­ties-zon­de’, maar zelfs chefs genieten er stiekem van Jelle Beeckman

Het handelsmerk van The Messy Chef? Een verrassende twist geven aan een bestaand gerecht. Vitello tonnato kennen we allemaal: de toch ietwat vreemde combinatie van kalfsvlees met tonijnsaus. “Die tonijnsaus is ook lekker bij ander vlees”, tipt Jelle. “Combineer maar eens met een varkenshaasje of zelfs met een lamskroontje met een korstje van pistachenootjes. In de saus doe ik naast tonijn ook nog wat zoute ansjovis, een perfect contrast met het lamsvlees.”

Recept: tonijnsla van ‘The Messy Oma’ Volledig scherm Verse tonijnsla © Shutterstock Ingrediënten • 1 blik tonijn op olie met MSC-label

• 1/2 teentje look

• 2 eetlepels mayonaise

• 1 eetlepel ketchup

• snufje paprikapoeder

• 1 fijngesneden sjalotje

• Handvol fijngesneden bieslook Optionele smaakmakers • 1 eetlepel sap van een blik perziken dat nog open staat

• beetje opgeklopte room

• mespunt mierikswortel Zo maak je het Doe de tonijn in een kom, zonder de olie. Voeg alle smaakmakers toe. Roer alles goed door elkaar en voeg eventueel nog wat extra mayonaise toe als het geheel te droog is. Werk af met wat extra bieslook en serveer eventueel met handgesneden frietjes en een frisse salade.

