Tips van de chef: zo maak je de perfecte tomaat-garnaal volgens Piet Huysentruyt. “Koop in geen geval diepvriesgarnalen!”

Zoutvervan­gers gebruiken in plaats van echt zout zou kans op beroertes en hart- en vaatziek­ten verminde­ren: waar vind je zoutvervan­gers bij ons?

Volgens een nieuwe studie uit het wetenschappelijke magazine Heart zou het gebruik van zoutvervangers in eten de bloeddruk doen dalen. Ook zouden die zoutvervangers ervoor zorgen dat mensen beter beschermd zijn tegen hart- en vaatziekten. Waarom is écht zout precies zo slecht? En welke zoutvervangers bestaan er zoal bij ons? We vroegen het aan Michaël Sels, hoofddiëtist in het UZ Antwerpen.

11 augustus