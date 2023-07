Tips van de chef: hoe maak je de lekkerste mosselen klaar? En hoe herken je slechte exemplaren? “De kooktijd is afhankelijk van de grootte”

Vandaag is het ‘suikermax­dag’: wat is dat precies? En hoe kunnen we ons suikerver­bruik makkelijk minderen?

Vandaag is het de eerste suikermaxdag: de dag waarop kinderen tussen 4 en 8 jaar dit jaar al voldoende suiker gegeten hebben voor het héle jaar, volgens de maatstaven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook voor de andere leeftijdscategorieën onder 18 jaar valt die dag nog voor het einde van de zomervakantie. Hoe zit het met volwassenen? Wat houdt die dag in? En hoe minderen we makkelijk met suiker? Diëtist Hella Van Laer legt uit en deelt tips.