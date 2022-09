TikTok is wild van het ‘boterbord’, de nieuwe kaasplank: “Gigantische caloriebom, maar wél lekker”

“Op amper 5 minuten kan zelfs de korst terug krokant worden”: bakker Toon De Klerck legt uit hoe je oud brood weer eetbaar maakt

We hebben allemaal al eens een brood gekocht om drie dagen later pas te ontdekken dat je het volledig uit het oog verloren bent. Nu het brood volgens Eurostat duurder is dan ooit, is het misschien niet onbelangrijk om te weten hoe je dat (oud) brood langer eetbaar houdt. Koop je best een gesneden of ongesneden exemplaar? En is de diepvries echt zo’n goed idee als soms wordt beweerd? Bakker Toon De Klerck legt uit.

21 september