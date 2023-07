“Tijd om de klassieke papillot overboord te gooien”: zo maak je vis lekker klaar op de barbecue volgens grillchef

De 7 favoriete eetadres­sen van acteur Jelle De Beule: “Deze brasserie is een allemans­vriend die zowel bij jong als oud in de smaak valt”

Acteur, scenarist en televisiemaker Jelle De Beule (42) is van vele markten thuis, maar als het op restaurants aankomt, zweert hij bij de betere dagelijkse kost. “Sfeer en gezelligheid vind ik mooi meegenomen, maar voor mij is lekker eten de basis. In een sterrenrestaurant betaal je flink wat geld en weet je dat het in orde zal zijn. Maar ik geniet nog meer van een simpel, maar goed bordje dat niet te veel kost.” Dit zijn Jelles zeven favoriete eetadressen.