Thuis koken zoals een chef? Van de perfecte steak tot de lekkerste tomatensaus: dit zijn de beste professionele tips van 14 topchefs

“Wanneer ik zijn favoriete gerecht nu kook, voel ik mijn overleden man nog even bij mij”: 3 vrouwen over een ‘hapje troost’, de maaltijd die hun verdriet verlicht

We hebben allemaal wel een gerecht dat we comfortfood noemen. Een ‘hapje troost’ kan dan ook écht helpen tegen pijn en verdriet. De verhalen van Jenny (71), Delfine (41) en Marieke (35) van vrouwennetwerk Ferm in ‘Dag Allemaal’ over hun troostgerechten zijn daar het beste bewijs van. Hoe hielp een bepaald gerecht hen door hun verdriet? Ze vertellen én delen het recept. “Als we dit eten, roept dat zoveel herinneringen op aan een zorgeloze periode.”