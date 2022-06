Thaise steak tartaar met groene sla en frietjes

Fish-and-chips day: zo maak je de lekkerste versie volgens vorige chef-kok van Queen Elizabeth

Vandaag is het Fish-and-chips day. De ideale gelegenheid om de typisch Britse afhaalmaaltijd die bestaat uit gefrituurde vis in combinatie met dikke frieten op het menu te zetten. Vanwaar komt die fastfood-traditie eigenlijk? En hoe maak je het gerecht lekker klaar? Wie in echte Engeland-stijl van het gerecht wil genieten, doet dat met het geheime recept dat Darren McGrady, de ex-chef-kok van de Britse koninklijke familie, in een online video deelt.

3 juni