Testaankoop onderzocht hoeveelheid arseen in rijst: hoe schadelijk is die stof? En welke rijst bevat er het minste van? Toxicoloog legt uit

Starbucks probeert koffielief­heb­bers te verleiden met 'Oleato', een koffie mét olijfolie in

Vergeet chocoladedruppels of karamelsiroop: vanaf nu giet Starbucks een lepel extra vierge olijfolie in je koffie. De koffieketen breng met ‘Oleato’ een nieuwe koffiereeks op de markt. Wat houdt het drankje precies in? Hoe gezond is het? En kunnen we het binnenkort ook hier proeven?