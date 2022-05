“Terwijl vader de frieten bakt in ossenwit, verwelkomt de zoon je in het restaurant”: de 7 eetadresjes van chef Seppe Nobels

Tijd voor snacks uit de airfryer dit weekend? “Je kunt nog véél meer maken met het toestel, zelfs een moelleux of krokante kip”

Is vrijdagavond bij jou hét moment om de airfryer boven te halen en kant-en-klare airfryer snacks bij het aperitief te serveren? Toch kan je het toestel zeker ook op andere weekdagen gebruiken. “Je kan er zelfs bloemkoolroosjes, afbakbroodjes of moelleux in maken”, tipt onze culinair journaliste Evelien Rutten. Ze deelt de ultieme airfryertips, zet de verrassende trucjes van het toestel op een rijtje én geeft 6 snelle recepten die je dit weekend meteen kunt uittesten.

29 april