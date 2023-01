Telt koffie mee voor je hoeveelheid water per dag? En hoeveel water moet je drinken? Sandra Bekkari deelt 7 tips

Minstens twee liter water per dag drinken is een aanbeveling die we bijna overal horen. Maar klopt die? En hoe geraak je aan die hoeveelheid? In dag 2 van de ‘Start Gezond’-challenge deelt HLN-chef Sandra Bekkari 7 tips om probleemloos voldoende aantal glazen te drinken. “Als je te weinig water drinkt, ga je jezelf snel moe en futloos voelen en heb je het moeilijker om jezelf te concentreren.”

Tip 1: weet waarom je water drinkt

“Elke dag verliest je lichaam zo’n 2,5 liter vocht. Die voorraad vul je weer aan door genoeg waterrijke voeding, zoals groenten en fruit op het menu te zetten én door voldoende water te drinken. Neem je niet genoeg vocht op, dan ontstaat er een vochttekort. Je bloed wordt dikker, waardoor je hart harder moet pompen en je hersenen minder zuurstof en voedingsstoffen aangeleverd krijgen. Dat voel je meteen, want amper één procent vochttekort zorgt voor tien procent prestatieverlies. Als je te weinig water drinkt, ga je jezelf snel moe en futloos voelen, heb je het moeilijker om jezelf te concentreren en krijg je zin in snoep, om dat energiedipje op te vangen.”

Tip 2: drink niet al je water in één keer

“Op een gewone dag heb je voldoende met 8 grote glazen water. Op een warme dag of na een sportmoment, heb je nood aan extra vocht. Belangrijk: drink niet te veel water in één keer, want dat kan zelfs gevaarlijk zijn. Je nieren kunnen maximaal 0,7 tot 1 liter water per uur aan. Daarnaast moet je gewoon vaker naar het toilet als je te snel een paar glazen na elkaar drinkt. Spreid je waterinname en drink ongeveer elk anderhalf uur een glas water.”

Quote Heb je een hongerge­voel? Check dan eerst of je niet gewoon dorst hebt. We verwarren de dorstsigna­len van ons lichaam namelijk heel gemakke­lijk met een hongerge­voel.

Tip 3: verwar dorst niet met honger

“Heb je een hongergevoel? Check dan eerst of je niet gewoon dorst hebt! We verwarren de dorstsignalen van ons lichaam namelijk heel gemakkelijk met een hongergevoel. Daarom is het slim om bij honger altijd eerst even een groot glas water te drinken. Heel vaak is je ‘honger’ dan plots weg.”

Tip 4: bouw vaste watermomenten in

“Maak het jezelf gemakkelijk door telkens op dezelfde momenten een glaasje water te nemen. Koppel ‘water drinken’ aan andere acties die al goed in je dagelijkse routine zitten ingebakken, zoals opstaan, eten of naar het werk vertrekken.”

Handige momenten om water te drinken • meteen na het opstaan

• voor ik de deur uitga

• voor elk tussendoortje

• voor elke maaltijd

• wanneer ik thuiskom

• ‘s avonds (meestal een kruideninfusie)

Tip 5: vervang frisdrank door water (en verlies kilo’s)

“Vervang je voortaan je glazen frisdrank door glazen water, dan kan dat op jaarbasis gemakkelijk vijf kilo schelen op de weegschaal. Ook lightdranken zijn niet zo onschuldig: ze houden je zin in zoetigheid in stand, en uit onderzoek blijkt dat ze niet zo gunstig zijn voor je darmflora. Gewoon water is de boodschap dus.”

Tip 6: pimp je water

“Nood aan een smaakje? In de supermarkt vind je ook water met het aroma van bijvoorbeeld citroen of bosbessen. Je kan je water ook zelf ‘pimpen’ met frisgele schijfjes citroen, een takje munt of rode vruchten. Zo’n feestelijk glaasje oogt meteen uitnodigender om van te drinken.”

Tip 7: tellen thee, soep of koffie bij je waterhoeveelheid?

“Tijdens de koude maanden grijpen we sneller naar warme drankjes. Een pure groentesoep levert je lichaam ook extra vocht en extra vezels aan, net als een kopje groene thee of - rond bedtijd - een relaxerende kruideninfusie. Volgens de nieuwe wetenschappelijke inzichten telt koffie dan misschien wel mee als vochtinname, toch overdrijf je er liever niet mee. Want te veel cafeïne verhoogt de afgifte van stresshormonen en zorgt voor een opgejaagd en rusteloos gevoel en je wil je net béter in je vel voelen, toch? Je glazen water door koffie vervangen is dus niet zo’n goed idee. Mijn tip: luister naar je lichaam, want sommige mensen zijn gevoeliger voor cafeïne dan anderen en beperk je tot twee tot drie kopjes per dag.”

